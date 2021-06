- specialmente quelle nuove - subito prima della rilascio di un nuovo Ultimate Team. Ma, come in tutti i cicli di FUT, le icone in

Basta guardare ai prezzi delle Icone sul mercato dei trasferimenti per averne la conferma: molte costano oggi solo 70.000 coin , che è meno di un giocatore di uno dei Team della Stagione delle leghe minori. Ma c'è ancora del valore nascosto in queste card .

, e sono quindi estremamente utili quando state assemblando le squadre. Potreste non avere a disposizione i migliori giocatori , ma se avete qualche buon giocatore dei Team of the Season che non potete più vendere e che necessitano di intesa, un paio di icone posizionate nei posti giusti vi saranno molto utili per dare un boost alla vostra squadra".

Ryan ci dice quindi che, scegliendo una formazione come ad esempio un 4-5-1, dove i centrocampisti laterali sono collegati solo a un paio di altri giocatori, potreste usare le Icone in quelle due posizioni per sistemare una card completamente non abbinabili nella vostra squadra.

e, sebbene le loro statistiche potrebbero non essere più competitive come una volta a causa dell'afflusso di carte promo speciali, sono comunque dotati di tratti speciali che possono renderli sorprendentemente utili nel gioco. Prendete la leggenda del Liverpool Ian Rush: possiede le caratteristiche Tiro di Esterno, Tiro di Precisione e Colpo di Testa Potente, il che significa che sarà in grado di

Questo è uno dei vantaggi delle Icone. Un altro è che spesso possiedono delle caratteristiche utili. Ai loro tempi, questi sono stati giocatori leggendari e, sebbene le loro statistiche potrebbero non essere più competitive come una volta a causa dell'afflusso di carte promo speciali, sono comunque dotati di tratti speciali che possono renderli sorprendentemente utili nel gioco. Prendete la leggenda del Liverpool Ian Rush: possiede le caratteristiche Tiro di Esterno, Tiro di Precisione e Colpo di Testa Potente, il che significa che sarà in grado di ricreare la giusta animazione di tiro in molte circostanze , riuscendo a infliggere gran danni a una difesa in crisi.

Zambrotta è un'ottima opzione che non vi manderà in bancarotta