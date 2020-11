I centrocampisti sono parte cruciale di qualsiasi squadra, aiutando la difesa e sollecitando l'attacco a seconda del flusso del gioco. Alcuni dei giocatori tecnicamente più dotati di tutti i tempi hanno si sono formati sul centrocampo, ma in FIFA 21 , i primi posti di questa lista sono occupati dai giocatori ragionevoli e più difensivi. Ci sono anche alcuni registi di gioco - in particolare il numero uno - ma FIFA 21 aderisce al pragmatismo del calcio moderno attribuendo una preferenza ai CDC.

1. Kevin De Bruyne, Manchester City - Punteggio 91

Kevin De Bruyne © EA

In testa al gruppo di centrocampo c'è Kevin De Bruyne , fresco di vittoria del premio PFA Player of the Year. Probabilmente uno degli unici due giocatori della Premier League in lizza come miglior giocatore "non Messi o Ronaldo" dell'anno, De Bruyne vanta i migliori passaggi di FIFA 21 , oltre ad essere il miglior centrocampista. Dopo 20 assist nella Premier League la scorsa stagione, non dovrebbe essere una sorpresa. Guardarlo in azione è una gioia per gli occhi, vede spazi che nessun altro può vedere e fa sembrare il bel gioco estremamente semplice.

2. Casemiro, Real Madrid - Punteggio 89

Casemiro vi farà vincere moltissimi contrasti © EA Sports

Il lavoratore più dedito del Real Madrid è anche il loro miglior giocatore in FIFA 21, nonché il miglior puro CDC. Potrà non possedere le abilità di fino e o le tecniche che normalmente si associano al Real Madrid, ma seguendo la tradizione di giocatori come Clarence Seedorf e Claude Makelele, Casemiro si occupa del lavoro sporco in modo che le superstar possano brillare . FIFA 21 riconosce il suo contributo, incoronandolo come secondo miglior centrocampista del gioco.

3. Joshua Kimmich, Bayern Monaco - Punteggio 88

Joshua Kimmich © GEPA pictures

Proprio come Casemiro, Kimmich probabilmente non è il primo nome a cui si pensa quando si pensa alla formazione del Bayern che ha vinto la Champions League. Rispetto a Casemiro, se la cava meglio nel controllo di palla, ma gran parte del suo compito è fare per la sua squadra ciò che è necessario in modo che i giocatori attorno a lui possano fare pressione e avanzare. Uno degli eroi meno conosciuti del calcio mondiale.

4. Toni Kroos, Real Madrid - Punteggio 88

Toni Kroos in FIFA 21 © EA

Come controllore della maggior parte delle azioni, Kroos mantiene oleati gli ingranaggi del Real Madrid. Non sorprende quindi che sia il secondo (a pari merito) miglior giocatore nei passaggi, al pari di Lionel Messi e appena dietro a Kevin De Bruyne . Con un ritmo di appena 54 è considerato lento, ma ben al di sopra della media della sua posizione in ogni altra categoria, e nella squadra giusta potrebbe essere l'ingranaggio chiave .

5. N’Golo Kante, Chelsea - Punteggio 88

N'Golo è stato il miglior centrocampista della Premier League in FIFA 20 © EA Sports

Kante è una delle personalità più popolari del calcio, noto per il suo sorriso contagioso e il suo entusiasmo incontenibile. La sua energia e mobilità non ha pari in nessun altro giocatore al mondo, ed è stata fondamentale per i successi in campionato di Leicester e Chelsea. Proprio come Casemiro, le sue statistiche spiccano in difesa e fisicità , se quindi volete un CDC non si limiti a rimanere in profondità e passare ma che difenda per davvero, Kante è una ottima scelta.

6. Luka Modric, Real Madrid - Punteggio 87

Luka Modric © Futhead

Modric si unisce alla lista in sesta posizione, completando il trio di centrocampo del Real Madrid. È più veloce di Kroos (non che sia difficile) ed è un dribblatore leggermente migliore anche se meno fisico, e ha una statistica di passaggio inferiore, anche se a 89 contro il 91 di Kroos, è ancora molto alto. Questo duo ha uno stile simile e complementare nel Real, e lo stesso sembra valere in FIFA 21.

La riproduzione digitale del famigerato Kop © EA

7. Bruno Fernandes, Manchester United - Punteggio 87

Bruno Fernandes © EA

Acquisto di gennaio del Manchester United, Bruno Fernandes potrebbe essere una delle risorse più importanti dell'Old Trafford degli ultimi anni, e nel gioco è premiato con un significativo aumento delle statistiche . I suoi detrattori vi faranno notare quanti dei suoi gol sono stati dal dischetto, ma con il Manchester United si è indubbiamente fatto notare. Con una mossa destinata ad alimentare la rivalità tra Liverpool e Manchester United, FIFA 21 ha modificato i punteggi sia di Paul Pogba che di Jordan Henderson, facendo perdere a entrambi la top ten con il loro 86.

8. Fabinho, Liverpool - Punteggio 87

Scivolando di nascosto davanti al suo capitano, c'è Fabinho del Liverpool. Il loro centrocampo è spesso visto come la parte più debole della squadra, ma principalmente perché è composto da tre "primedonne". Gini Wijnaldum è il terzo di quel trio; lui e Thiago - che potrebbe presto rimpiazzarlo - hanno entrambi un punteggio di 85. I tre corridori di metà campo si occupano dell'ordinaria amministrazione, mentre Alexander-Arnold e Robertson si precipitano in avanti per unirsi a Firmino, Mane e Salah. Con 85 in difesa e 83 di fisico , Fabinho riesce a difendere la fortezza, e con 79 in passaggi e 77 in dribbling, riesce anche a dire la sua con la palla ai piedi.

9. Sergio Busquets, Barcellona - Punteggio 87

Sergio Busquets © EA Sports

Il fedelissimo del Barcellona compare di nuovo nella lista, pur facendosi strada ancora più lentamente di Kroos, con solo 42 di accelerazione. Compensa con passaggi, dribbling e difesa , che sono tutti a 80 , e il fisico che arriva a 77. Non prenderà parte a nessuna azione fulminea, ma sicuramente manterrà la linea se qualcuno proverà a farsi avanti.

10. Jadon Sancho, Borussia Dortmund - Punteggio 87

Il Dortmund in Fifa 21 © Reuters