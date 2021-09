La vostra dose settimanale di calcio non è abbastanza? Siete alla ricerca di nuovi documentari sul calcio da consumare avidamente? Siete nel posto giusto.

Abbiamo stilato per voi una lista dei migliori documentari e serie disponibili gratuitamente su Red Bull TV . Tutti ovviamente dedicati al gioco più bello del mondo.

Per godervi al meglio l'esperienza di visione, assicuratevi di scaricare l'app gratuita di Red Bull TV .

01 1. Trent's Vision

Trailer: Trent's Vision

Può il cosiddetto "training visuale" rendere uno dei migliori calciatori al mondo ancora più forte? Questo documentario esplora questa possibilità, affiancando al candidato al Pallone d'Oro 2019 Trent Alexander-Arnold un oculista specializzato, il dott. Daniel Laby, che tra le altre cose ha compiuto miracoli per molti giocatori di baseball americani. L'ala del Liverpool e della nazionale inglese, famoso per la sua abilità nell'infilare passaggi e fornire assist, testa la sua visione periferica e i suoi tempi di reazione tramite una moltitudine di test fisici e digitali, culminando nella prova di coordinazione occhio-piede definitiva. Un affascinante studio sui miglioramenti marginali ma sostanziali che la scienze può aiutare a raggiungere.

02 2. Signed or Released

Giocare sotto pressione

Se siete mai stati dei giocatori anche solo a livello amatoriale, probabilmente vi sarete imbattuti in qualcuno che " avrebbe potuto sfondare ", se non fosse stato per un infortunio o per un po' di sfortuna (o almeno così dicono). Questa serie segue le storie molto reali di calciatori delle categorie giovanili il cui futuro è in bilico, mentre cercano in tutti i modi di raggiungere i requisiti necessari per entrare a far parte degli sfidanti per il titolo della Bundesliga tedesca, l'RB Lipsia. Una miniserie in cinque parti, un dietro le quinte che vi lascerà con il cuore in gola tra suoi vertiginosi alti e profondissimi bassi mentre il futuro del calcio viene scritto.

03 3. JEDER.MANN

13 weeks

Seguite la futura superstar Erling Braut Haaland in questo documentario "full-access" in otto parti della stagione 2019-20. JEDER.MANN ("Ogni Uomo") segue la Red Bull Salzburg dal pre-stagione al calcio europeo d'élite, mentre l'allenatore americano Jesse Marsch si prepara a guidarli per la loro prima volta nella fase a gironi della Champions League dopo 25 anni. Prima della visione, avvisate i vicini: gli entusiasmanti discorsi alla squadra di Marsch potrebbero farvi balzare in piedi e correre attraverso le pareti per lui.

04 4. Séan Garnier vs The World

Séan Garnier and Neymar Jr

Come potete vedere nella clip qui sopra, Séan Garnier puo dare del filo da torcere anche a Neymar Jr . Avrebbe potuto intraprendere senza problemi una carriera da calciatore professionista, ma dopo una serie di infortuni che gli hanno precluso questa possibilità, si è dedicato al freestyle football , impegnandosi a ridefinire l'arte del palleggio.

In questo documentario, Séan racconta la storia della sua vita. Viaggiate assieme a lui nelle competizioni, i luoghi e le persone che lo hanno aiutato a disegnare il suo percorso verso la grandezza. E non perdetevi i cameo di icone del calibro di Zinedine Zidane e Neymar Jr.

05 5. The Streets Don’t Lie

The Streets Don't Lie

In questa serie in tre parti, la leggenda francese Djibril Cissé parte per la missione di scouting definitiva . L'ex attaccante del Liverpool fa tappa a Londra, Berlino e Parigi in cerca di talenti calcistici grezzi, offrendo un piazzamento in accademia per le tre reclute più brillanti che troverà. In ciascuna città, intervista giovani dalle belle speranze non ancora ingaggiati da alcun club e, dopo aver visto di cosa sono capaci in una Partita di Selezione da 60 minuti, prende la sua decisione. Per questi giovani atleti, c'è in gioco tutto.

06 6. Around the World

Martin Kibera Gakonde in Kenya

La serie Around the World è molto più di un semplice documentario itinerante. Rimarrete sorpresi dalle potenti storie che questo lungometraggio sul calcio freestyle e i suoi sei episodi da 30 minuti vi faranno scoprire. Come la storia di Martin Kibera Gakonde (qui sopra il suo episodio), residente a Nairobi e un tempo membro di una banda in uno dei quartieri più pericolosi di tutto il Kenya . Fino a quando i suoi amici non sono stati uccisi, un atto di violenza che lo ha spinto a posare la sua pistola e a ripensare allo scopo della sua vita, portandolo a un nuovo inizio nel calcio freestyle. Ora aiuta i bambini del posto ad imparare le stesse abilità calcistiche in cui ha trovato la redenzione.

Il film-documentario ripercorre altre simili commoventi storie di freestyler di tutto il mondo, alla ricerca del successo nella Finale Mondiale del Red Bull Street Style

07 7. When Trent met Wrighty

Trent riflette sul suo percorso in questa intervista esclusiva

In questa intervista, una leggenda del calcio e un astro nascente si incontrano. L'icona dell'Arsenal e della nazionale inglese Ian Wright fa visita a Trent Alexander-Arnold nella sua casa di Liverpool per riflettere sul suo viaggio, dallo sbirciare oltre i muri del Melwood Training Ground di Liverpool da bambino, alla gloria dei successi europei e della Premier League. Scoprite cosa motiva il calciatore inglese, i sacrifici fatti per arrivare così lontano e come ci si sente davvero a ricevere uno dei famosi abbracci stritolatori di Jürgen Klopp.

08 8. Fanáticos Pro

The secret fan in Argentina

Pensate di essere i tifosi di calcio per eccellenza? Forse non è così. A meno che non vi siate infiltrati nelle fila dei tifosi di una squadra rivale, abbiate viaggiato più di una volta e mezzo intorno alla Terra per guardare la vostra squadra e/o abbiate acquistato un animale domestico con i colori della vostra squadra, avete ancora molta strada da fare in confronto a questi quattro superfan sudamericani . La miniserie Fanáticos Pro esplora l'apoteosi del tifo calcistico di un intero continente, tra Argentina, Cile, Brasile e Messico. Ora, se volete scusarci, dobbiamo andare a vedere se riusciamo a trovare un cane a strisce colorate.

09 9. Pushing Progression: Street Style

Pushing Progression

Si ritorna a bomba al mondo del calcio freestyle, dove il Red Bull Street Style si è ritagliato un posto d'onore tra le competizioni più prestigiose della disciplina. Questo affascinante documentario racconta come si è evoluto questo sport, e in che modo unisce in sé le abilità di discipline come la breakdance e la ginnastica artistica. In questo sport in rapida crescita, la sola regola è che non ci sono regole : tutto ciò di cui avete bisogno è una palla, un po' di tecnica e molta immaginazione.

... e un'ultima aggiunta!

Tricktionary

Se state cercando di migliorare il vostro gioco, perfezionare le vostre abilità con la palla o semplicemente di imparare un trick ad effetto da mostrare alla prossima partita di calcetto, questa serie fa per voi.

Studiate attentamente il Red Bull Street Style Tricktionary , e lasciate che i migliori calciatori freestyle mentre vi insegnino i trick più esaltanti. In poco tempo riuscirete a fare nella vita vera ciò che prima eravate capaci di fare solo in una partita di FIFA. E chissà, forse un giorno sarete pure voi in questa lista...