6. The Art of Street Fighting

4. Against The Odds

3. Wreck or Get Rekt

Ma quanto conoscete davvero questo settore che muove ogni anno svariati miliardi di dollari? Quali rischi si devono correre per diventare un giocatore professionista? Cosa succede dietro le quinte quando un team si scioglie alla vigilia di un torneo importante con milioni di dollari in palio? E come diavolo siamo arrivati fin qui?

Ma quanto conoscete davvero questo settore che muove ogni anno svariati miliardi di dollari? Quali rischi si devono correre per diventare un giocatore professionista? Cosa succede dietro le quinte quando un team si scioglie alla vigilia di un torneo importante con milioni di dollari in palio? E come diavolo siamo arrivati fin qui?

Ma quanto conoscete davvero questo settore che muove ogni anno svariati miliardi di dollari? Quali rischi si devono correre per diventare un giocatore professionista? Cosa succede dietro le quinte quando un team si scioglie alla vigilia di un torneo importante con milioni di dollari in palio? E come diavolo siamo arrivati fin qui?

spiegano perché davvero non c'è nessun altro posto come casa.

è una brillante docuserie che esplora i "campi da gioco virtuali" del Giappone per scoprire esattamente cosa rende questo paese una colonna portante della gaming culture. Innanzitutto gli esport, dove per cominciare i creatori forniscono uno sguardo più ravvicinato sulla scena dei giochi di combattimento, dove atleti virtuali del calibro di

Nell'ultimo episodio di Unfold , la serie che ci mostra com'è la vita lontano dai riflettori per le più grandi star degli esport , il pro-gamer del team CS:GO G2 huNter rivela i suoi primi passi nella Bosnia-Erzegovina del dopoguerra e su come tutto questo lo ha plasmato nel giocatore che è oggi. Dalle partite nell'internet cafè dei suoi genitori all'instancabile incoraggiamento di suo cugino Nikola 'NiKo' Kovač (ora compagno nel Team G2 ) , ci presenta anche molti dei suoi amici e dei membri della sua famiglia che lo sostengono ancora oggi. Una visione consigliata e sorprendentemente incoraggiante.

Nell'ultimo episodio di Unfold , la serie che ci mostra com'è la vita lontano dai riflettori per le più grandi star degli esport , il pro-gamer del team CS:GO G2 huNter rivela i suoi primi passi nella Bosnia-Erzegovina del dopoguerra e su come tutto questo lo ha plasmato nel giocatore che è oggi. Dalle partite nell'internet cafè dei suoi genitori all'instancabile incoraggiamento di suo cugino Nikola 'NiKo' Kovač (ora compagno nel Team G2 ) , ci presenta anche molti dei suoi amici e dei membri della sua famiglia che lo sostengono ancora oggi. Una visione consigliata e sorprendentemente incoraggiante.

Wreck or Get Rekt

, due player rivali della scena picchiaduro che in questo documentario si contendono la supremazia videoludica senza alcuna remora o timidezza. In un mondo lontano dalle affollate arene del

Se pensavate che il trash-talk tra i personaggi di Street Fighter fosse un po' esagerato, eccovi un assaggio delle bordate verbali tra i gamer americani ThatDemoGuy e Quinton , due player rivali della scena picchiaduro che in questo documentario si contendono la supremazia videoludica senza alcuna remora o timidezza. In un mondo lontano dalle affollate arene del Red Bull Kumite , i loro incontri si svolgono in chiassosi retrobottega e vivaci arcade bar, riportando il gioco alle sue radici arcade più autentiche.

Se pensavate che il trash-talk tra i personaggi di Street Fighter fosse un po' esagerato, eccovi un assaggio delle bordate verbali tra i gamer americani ThatDemoGuy e Quinton , due player rivali della scena picchiaduro che in questo documentario si contendono la supremazia videoludica senza alcuna remora o timidezza. In un mondo lontano dalle affollate arene del Red Bull Kumite , i loro incontri si svolgono in chiassosi retrobottega e vivaci arcade bar, riportando il gioco alle sue radici arcade più autentiche.

Against the Odds