Il brand italiano artigianale di Castelnuovo di Asola, in provincia di Mantova, famoso per i suoi telai artigianali da strada e da gravel con la Everso si butta nel mercato con un progetto nuovo e coraggioso che porta sul campo una eMTB in carbonio dotata di carro monocross che ruota su cuscinetti conici. Le ruote sono 29 e l’escursione è 160 mm. Il motore è lo Shimano EP8 con batteria integrata da 630 Wh che garantisce un’autonomia dichiarata fino a 277 km. La versione Premium è la “base” dei tre allestimenti e prevede una forcella RockShox ZEB Select, una ammortizzatore RockShox Deluxe Select+, trasmissione Shimano XT e freni Shimano Deore a 4 pistoni ad un prezzo di Prezzo: 7.990€.