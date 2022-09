I migliori eventi di mountain bike di fine stagione

Le stagioni pedalabili si sono allungate ormai fino a coprire 10 mesi dell’anno, con eventi di varia natura tra esposizioni ed esperienze di grande fascino. Gli eventi dedicati alla mountain bike continuano a caratterizzare anche l’autunno, dopo una stagione estiva tornata ad arricchirsi di manifestazioni che hanno ritrovato il loro spazio nel calendario dopo anni difficili.

Mtb Elba © mountainbike-elba.it

L’autunno, a livello internazionale, propone alcuni degli eventi simbolo per la mountain bike, affermatisi ormai da diversi anni con formule capaci di accogliere fiumi di biker.

Talvolta per vivere nuove e indimenticabili esperienze in sella bisogna macinare chilometri, e dunque abbiamo selezionato i migliori eventi per il finale di stagione in mountain bike tra Italia e paesi confinanti. Non solo esposizioni, ma anche gare ed eventi per tutti.

01 Sea Otter Europe - 23, 24, 25 settembre

Esposizione Sea Otter Europe © Sea Otter Europe

Una delle più grandi esposizioni mondiali, quella della Sea Otter, da qualche anno è presente anche in Europa con un formato pressoché identico a quello inventato negli Stati Uniti. La Sea Otter Europe è un evento che prende luogo a Girona in Spagna dal 23 al 25 settembre con un programma che prevede uno spazio espositivo e un calendario di eventi che nel 2019 hanno permesso alla kermesse spagnola di toccare i 6.000 partecipanti. L’area espositiva si trova su uno spazio superiore ai 20.000 metri quadrati, con più di 500 aziende rappresentate. Tra gli espositori sono presenti anche aree per show e spettacoli. Insieme alla componente espositiva sono presenti anche le competizioni, pensate per tutte le discipline e dedicate a ciascuno degli appassionati. Tra eventi gravel, marathon ed ebike experience, il calendario è pieno di alternative anche per i più piccoli e gli appassionati di bici da corsa. La Sea Otter Europe promette agli appassionati un evento completo, in una location che nella seconda metà di settembre avrà un clima mite e che sarà assolutamente esclusiva grazie ai vicoli medievali che caratterizzano il centro città.

Sea Otter Europe, Girona © Sea Otter Europe

02 Roc d’Azur - 5, 6, 7, 8, 9 ottobre

La Roc d’Azur non è solo - e senza ombra di dubbio - il festival di mountain bike più antico del mondo, ma è anche uno dei più importanti. Fondato nel 1984 in Costa Azzurra (a Frejus), continua a mantenere il formato più apprezzato da ogni tipo di utente. Come Sea Otter, anche Roc d’Azur si basa sulla presenza di uno spazio espositivo con i più importanti marchi al mondo di mountain bike. Gli eventi in programma sono 38 e sono dedicati ad amatori, professionisti ma soprattutto appassionati di tutte le discipline ed età. Il contesto della Roc d’Azur di fronte al mare e sui sentieri del Massif de L’Esterel crea ricordi indelebili in chi partecipa a un evento dall’atmosfera unica.

Roc d'Azur, l'evento di mtb © A.S.O.

Dal 5 al 9 ottobre la Costa Azzurra si trasforma in un paradiso per i biker, con l’accoglienza stravagante dei fans francesi sia sui trail dalla polvere rossa sia sulle spiagge. La Roc d’Azur è un evento da vivere, con i servizi più completi in un’area pensata per soddisfare i biker e gli appassionati di sterrato. In cinque giorni di eventi si registrano in media 20.000 partecipanti, durante un evento permette di entrare in contatto con nuovi prodotti e brand, per testarli in apposite aree dedicate: è per questo che al Roc d'Azur è un evento completo da dover vivere almeno una volta nella vita.

03 Capoliveri Legend Cup - 15 ottobre

Capoliveri Legend Cup © Capoliveri Legend Cup

L’evento italiano per eccellenza corrisponde quest’anno alla chiusura effettiva della stagione agonistica, e la Capoliveri Legend Cup sembra essere arrivata a delinearsi come la manifestazione capace di far vivere ai biker un’esprìerienza unica in un periodo dell’anno molto particolare. L’autunno elbano si spinge oltre i limiti convenzionali che tutti conosciamo con un meteo favorevole per una delle gare più particolari al mondo. Lo scorso anno i top rider internazionali si sono sfidati sul tracciato del Monte Calamita per la conquista del titolo iridato della disciplina.

Nino Schurter, sul percorso della Capoliveri Legend Cup © Capoliveri Legend Cup

Il percorso verrà riproposto quest’anno per vivere l’esperienza di pedalare tra miniere abbandonate, la terra rossa e il mare: ci sarà il tracciato da 80 km con 2.926 metri di dislivello ma anche un’alternativa classic di 50 km con 1.700 metri di dislivello. La Capoliveri Legend Cup rappresenta una delle più belle e uniche gare del panorama mondiale proprio per i suoi scorci e l’isolamento totale dalla terraferma che amplifica il senso di avventura. Oltre alla gara infatti è il contesto che merita, con i piccoli borghi a due passi dal mare.

Eicma - 10, 13 novembre

Eicma Milano, arrivano le ebike © Eicma

In Italia per chi non avrà ancora potuto osservare da vicino nuovi modelli e tendenze, l’Eicma di Milano offre la possibilità di vedere da vicino le ultime novità del mondo ebike. Nell’esposizione da sempre dedicata al mondo moto ci saranno anche marchi produttori di ebike e emtb. Dal 10 al 13 novembre, insieme alle motociclette più moderne e accattivanti, saranno esposte anche ebike da commuting, e-cargo ed e-mtb nell’evento milanese che cerca di avvicinare sempre di più le due realtà. Non sarà presente un'area test, ma ci si potrà fare ben più di un’idea sul futuro delle biciclette a pedalata assistita e i suoi utilizzi.

