Tutti i migliori raduni e fiere di mountain bike in Italia nel 2022

La mountain bike è un universo in cui convivono galassie, costellazioni e singoli pianeti che lo compongono. È aggregazione, divertimento e sfida contro se stessi. Nonostante la componente gare sia molto radicata soprattutto nel territorio italiano, i dati portano alla luce importanti caratteristiche del nostro panorama fuoristradistico, evidenziando come invece sia molto più alto il numero di coloro i quali praticano senza gareggiare.

Per tutti ci sono occasioni di aggregazione che spesso prescindono dall’agonismo, offrendo eventi alternativi, di carattere ludico e formativo come fiere, raduni, cicloturistiche che riescono a mettere d’accordo tutti. Il biker ama la sua mountain bike quanto essere informato su ciò che il mercato propone e la direzione in cui sta andando. I festival sono le occasioni per guardare da vicino i nuovi modelli, capire come orientarsi e dove è possibile affrontare percorsi a ritmi più blandi, alla ricerca dello scorcio che durante una gara sarebbe impossibile osservare.

Schurter regala spettacolo in Val di Sole © Bartek Woliński

Abbiamo selezionato quindi quelli che sono i migliori eventi del 2022 tra festival, raduni e cicloturistiche .

RIVA BIKE FESTIVAL

Partiamo con quello che con ogni probabilità è il festival più longevo, conosciuto e partecipato d’Italia. Lo facciamo perché inizia proprio domani e si tratta di una tre giorni completa, con un programma che sa come accontentare ogni tipo di appassionato e accompagnatore. La 28ª edizione del Riva Bike Festival inizia proprio oggi e si concluderà domenica 1 maggio, come lo stesso nome lascia pensare, va in scena a Riva del Garda, la località a nord del Lago di Garda. Il programma del Riva Bike Festival prevede un’esposizione con ben 300 espositori che accoglieranno i visitatori tra le loro novità messe in bella mostra. Non solo esposizione però perché gli eventi sono davvero tanti, dallo Yoga per Biker che è aperto a tutti, a spettacoli di atleti come Fabio Wibmer che sarà presente in tutte e tre le giornate. Sabato sarà la volta delle competizioni e di un interessante evento per ebiker con un party serale alla Spiaggia degli Olivi.

Riva Bike Festival © Bike Festival

Il festival è a ingresso gratuito, per informazioni: sito ufficiale .

IMBA EUROPE SUMMIT

Giro della Grande Guerra in MTB © APT Val di Sole

A Folgarida dall’1 al 4 giugno andrà in scena la IMBA Europe Summit , una tre giorni organizzata da IMBA, APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole. Ci sarà spazio per conferenze tenute da autorevoli figure di IMBA, con lo stesso CEO Kent McNeill che tratterà il tema dell’equità di condizioni di accesso ai trail ma anche Jo Shwe, rappresentante dell’associazione Trash Free Trails che è impegnata nella salvaguardia dei sentieri dall’impatto dell’uomo. Oltre alle tavole rotonde volte a sensibilizzare gli utenti sui temi ambientali e a creare una MTB community, ci sarà anche spazio per l’attività outdoor con quattro tipi di escursioni a disposizione degli utenti: l’IMBA Epic Ride, un tour della Grande Guerra sulle tracce del primo conflitto mondiale; il Bike Park Val di Sole, sulle discese più tecniche del comprensorio; Trail La Preda per un’escursione dai paesaggi incantati o Trail Adventure per fare rafting nelle acque del Fiume Noce.

Il programma e i pacchetti sono visionabili sul sito ufficiale .

BIKE UP

Bike Up Bergamo © Bike Up

A Bergamo, a inizio giugno, da sette anni va in scena un festival che lega mobilità e due ruote. Il Bike Up, infatti, è un evento incentrato sul mondo delle ebike e di tutti i sistemi di trasporto elettrico che strizzano l’occhio all’ambiente e al futuro. Dal 10 al 12 giugno le biciclette a pedalata assistita arrivano in città e a Bergamo sarà possibile osservare e testare le ebike dei brand presenti. Sarà una festa aperta anche ai più piccoli a cui è dedicata un’intera area, oltre a uno spazio in cui si terranno spettacoli e talk a tema. Tutti i visitatori avranno anche la possibilità di assistere a corsi sulla manutenzione delle biciclette oltre a diversi tour che sono in programma nella giornata di sabato e che spaziano dalle escursioni in e-MTB fino a esperienze urbane con guide. In tutto questo, per l'appunto, ci saranno anche eventi aperti ai più piccoli.

Al Bike Up ci saranno 60 espositori e l’ingresso sarà totalmente gratuito, così come l’utilizzo delle colonnine di ricarica presenti all’interno dello spazio espositivo. Per provare le ebike esposte è necessaria una registrazione, che può essere effettuata anche sul sito ufficiale .

HERO DOLOMITES

Hero è molto più di una gara. Hero è un brand riconosciuto in tutto il mondo, che al suo interno raccoglie una delle se non “LA” competizione più famosa ed estenuante del pianeta. Il 18 giugno a Selva di Val Gardena verrà ridato il via alla marathon italiana che tutti conoscono in ogni angolo di questa terra. La Hero Dolomites è una competizione che tocca i quattro passi del Sellaronda con una traccia spettacolare per il suo paesaggio unico e la tecnicità.

Non ci sarà solo la gara, ed è per questo che la Hero Dolomites rientra in questa selezione di eventi. Insieme alla corsa, infatti, ci sarà anche l’expo che si terrà a Selva di Val Gardena a partire da giovedì 16 giugno . L’Hero Village sarà il centro nevralgico della manifestazione, con i suoi espositori ed eventi collaterali che animeranno l’intero weekend. Info sul sito ufficiale .

SPOLETO NORCIA IN MTB

Spoleto Norcia MTB © Spoleto Norcia MTB

Settembre is the new summer potremmo dire, perché le ultime stagioni ci hanno dimostrato che nel mese che dovrebbe salutare le temperature miti sono ancora molte le attività che e gli eventi a disposizione degli appassionati. La Spoleto Norcia in MTB prenderà luogo proprio il primo weekend di settembre, dal 2 al 4, con un programma ricco di appuntamenti di grande interesse. Tutto ruota attorno all’affascinante escursione lungo l’antica linea ferroviaria dismessa che attraversa le verdi montagne intorno a Spoleto e ai prati che, per un'altra stagione, hanno visto fiorire le piante di lenticchie.

Quattro percorsi sapranno soddisfare, con formule diverse, ogni tipo di escursionista. Il programma completo sarà pubblicato sul sito ufficiale a breve.

EWS FINALE LIGURE

Enduro World Series Finale Ligure © Enduro World Series

Non abbiamo accennato a quello che è l’evento italiano per antonomasia - ossia la Coppa del Mondo - semplicemente perché tutti conoscono quella che è l’atmosfera di una manifestazione che, ormai da anni, attira come una gigantesca calamita tutti gli appassionati delle due ruote artigliate attorno ai propri beniamini. Come la Coppa del Mondo, un altro evento che merita assolutamente di essere vissuto è quello che va in scena a Finale Ligure, nella mecca della mountain bike e patria dell’enduro. Stiamo parlando dell’ Enduro World Series , la serie mondiale di enduro che da anni fa tappa nel ponente ligure su alcuni dei trail più spettacolari dell’universo. L’evento deve far parte di questa selezione perché è una manifestazione da vivere anche senza correre, dato che essere parte del tifo che dalla DH Men guarda in direzione di Varigotti è un qualcosa che rimane dentro per sempre. EWS non è solo gara ma anche expo, visto che proprio nel centro cittadino ci saranno i paddock dei team - interessanti da osservare durante le messe a punto - e quelli espositivi, con brand internazionali presenti con i loro prodotti. Dal 29 settembre sarà dunque possibile girare nel centro di Finale tra caschi integrali e stand espositivi.

VALTELLINA EBIKE FESTIVAL

Valtellina ebike festival © Valtellina Ebike Festival

Una due giorni in territorio valtellinese, alla scoperta del territorio, dei sapori e di trail antichissimi. Il Valtellina Ebike Festival by MET Helmets è in programma dal 17 al 18 settembre con un programma di eventi aperti a tutti i membri della famiglia. Il 17 sarà la volta del Festival Ride, un'escursione tra i borghi e i vigneti per conoscere nel profondo il territorio valtellinese. Il 18 invece è la volta della vera novità del festival ossia l'escursione Parco delle Orobie e Via Priula, con un'escursione sui sentieri più antichi della zona, creati nel 1500 dai veneziani. A Morbegno nelle due giornate è allestita l'area espositiva con tutti i brand e una pista di pump track aperta al pubblico oltre che ad eventi per tutta la famiglia.

Il programma completo è presente sul sito ufficiale.

CASTAGNA BIKE

Castagna Bike, Lunigiana © Castagna Bike

A ottobre sarà il 18° compleanno di un evento che accoglie sempre grandi volumi di biker pur trovandosi all'esatta metà di tutte le tipologie elencate in precedenza. La Castagna Bike 2022 dovrebbe andare in scena il 9 ottobre e, come accaduto in tutte le edizioni passate, non prevederà l’utilizzo del cronometro. Quella lunigianese è una delle cicloturistiche più partecipate d’Italia, in grado di accogliere quasi 2.000 persone proprio per il suo format che piace a tutti. Si tratta infatti di una sorta di raduno nell’Alta Toscana, che porta i biker di ogni età a scoprire il territorio e i suoi sentieri con la totale assenza del cronometro. Non c’è solo la cicloturistica, ma anche un villaggio che attende i finisher con piatti della tradizione lunigianese e un expo con tutte le novità del mercato sito a pochi passi dal borgo medievale di Filetto. L’innovazione della mountain bike incontra la storia e la tradizione di un territorio per dare vita a una perfetta alchimia che da anni caratterizza la Castagna Bike.

Il raduno cicloturistico offre quattro diverse alternative di tracciato per tutti. Gli aggiornamenti si trovano sul sito ufficiale .