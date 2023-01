I 10 film su Red Bull TV più visti nel 2022

Ci deve essere qualcosa di speciale nei film che ruotano attorno allo sport e alla musica. Forse è la capacità di catturare i momenti di gioia, dolore, angoscia e trionfo che scatenano in noi una forte reazione emotiva. Una cosa è certa: non c'è niente di più bello e rilassante di sedersi sul divano e godersi la visione di un bel documentario. Siamo sicuri che questi film vi faranno rimanere incollati allo schermo!

01 Space Jump

48 min Space Jump Immagini raccolte da prospettive mai viste celebrano l'eredità di Red Bull Stratos e di Felix Baumgartner.

È il 14 ottobre 2012 quando il paracadutista Felix Baumgartner , all'epoca 43enne, supera la barriera del suono lanciandosi in caduta libera da un'altezza di circa 40km.

Durante il suo salto da record, Baumgartner ci impiega solo 34 secondi per raggiungere Mach 1, generando un boato sonico udito da milioni di persone in tutto il mondo e che hanno seguito la sua straordinaria impresa in diretta su 77 canali televisivi e su YouTube.

A distanza di un decennio, il documentario Space Jump continua ancora a stupire e influenzare il mondo intero. Rivivi la storia di questo record nel video qui sopra!

02 Long Live Chainsaw

1 o 33 min Long Live Chainsaw Celebrando la vita e l'eredità di Stevie Smith

Alcune persone sono capaci di lasciare il segno su tutti coloro che incontrano. La leggenda del mountain bike Stevie Smith era senza dubbio una di quelle persone.

Long Live Chainsaw racconta i successi di Stevie e come nel 2013 sia riuscito a diventare campione del mondo di mountain bike. La sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2016, ha sconvolto il mondo intero e la sua community. Questo film vuole celebrare la brillante vita di una leggenda, venuta a mancare troppo presto.

03 Wild Waters

1 o 26 min Wild Waters Dalle piscine olimpiche ai fiumi più pericolosi, scopri la storia di Nouria Newman

Wild Waters è il film da vedere se vuoi capire perché France Nouria Newman sia considerata la leggenda del kayak estremo in acque bianche.

La canoista di acque bianche ha affrontato diverse avventure in alcuni dei fiumi più selvaggi e impegnativi del pianeta. Scopri la sua storia!

04 Anton Palzer: Breaking the Cycle

46 min Anton Palzer: Breaking the Cycle Anton Palzer è convinto di avere tutte le carte in regola per cambiare sport e passare dallo sci alpinismo al ciclismo su strada

Quale atleta è in grado di passare dall'essere un campione a livello mondiale in uno sport a diventare campione in un altro sport completamente diverso?

Stiamo parlando di Anton Palzer: nel film Breaking the Cycle l'atleta tedesco mette da parte la sua carriera come sci alpinista e corridore di montagna a livello mondiale per ambire a diventare ciclista neo-professionista nella squadra BORA-hansgrohe. Ci riuscirà?

05 Dear 39th Street

22 min Dear 39th Street

Dear 39th Street permette di addentrarci nel mondo delle gare di Criterium (una disciplina di ciclismo da strada) per seguire la squadra di ciclismo L39ION, fondata dai fratelli Justin e Cory Williams.

Un film in cui la passione trasuda dallo schermo, Dear 39th Street documenta la nascita della squadra L39ION e racconta come i fratelli Williams, originari di Los Angeles, abbiano fondato la L39ION per sviluppare e diversificare il ciclismo, coinvolgendo le minoranze etniche.

06 Sébastien Ogier: The Final Season

Sébastien Ogier: The Final Season Scopri come Sébastien Ogier ha vinto il suo ottavo e ultimo titolo mondiale prima di concludere la sua carriera

Quando un brillante atleta annuncia che la prossima stagione sarà l'ultima della sua carriera, vorresti stare dietro le quinte per seguire ogni momento. Con il film Sébastien Ogier: The Final Season puoi farlo.

Il film segue passo per passo Sébastien Ogier e la lotta per conquistare l'ottavo titolo mondiale durante la sua ultima stagione nel 2021.

I motivi per vedere questo film? L'abilità e la velocità di Ogier al volante di un'auto da rally e la dedizione e determinazione di un campione.

07 à la folie

33 min à la folie

Il film à la folie mostra l'impressionante potenza dell'oceano e l'incredibile talento come surfista di Justine Dupont.

Segui l'atleta francese mentre affronta alcune delle onde più temibili: da Nazaré in Portogallo a Mavericks in California. Quella di Dupont è una stagione incredibile, che le permette di vincere numerosi Red Bull WSL Big Wave Awards.

08 Chasing Winter

42 min Chasing Winter Segui Mark McMorris e i suoi amici durante la fase di preparazione alla stagione competitiva 2022.

Cosa fanno i migliori snowboarder del mondo quando la stagione estiva si avvicina? Salgono su un jet e si dirigono a Saas-Fe, dove ogni autunno viene costruito un incredibile parco sul ghiacciaio. Scopri di più nel film Chasing Winter.

Unisciti alla leggenda canadese Mark McMorris, ai giovani americani Hailey Langland, Brock Couch e Jake Canter, e ai giapponesi Miyabi Onitsuka e Takeru Otsuka mentre si preparano per la stagione e cercano di mettere a punto nuovi trick prima dell'inizio delle gare in vista di un anno olimpico cruciale. Raramente le sessioni di allenamento sono state così divertenti.

09 Fleeting Time

1 min Fleeting Time Ben Ferguson sfida le tempeste di neve

Se lo snowboard è la tua passione, Fleeting Time è il film perfetto per te.

Per due anni Ben Ferguson ha girato il mondo a caccia di tempeste e della migliore neve fresca per realizzare il suo primo lungometraggio e mostrare al mondo che è uno degli skateboarder più talentosi.

10 (Un)credited

46 min (Un)credited Immergiti nella storia della danza afro in Nigeria

La danza Afro. Forse non conosci il termine, ma quasi sicuramente conosci le mosse: tutti (dagli adolescenti che fanno TikTok alle più grandi pop star del mondo) imitano mosse e stili che non hanno origine a Los Angeles, New York o Londra, bensì in Nigeria.

(Un)credited ci porta sulle strade di Lagos per immergerci e scoprire la storia di questa danza e di alcuni promettenti ballerini.

