Le migliori formazioni di FIFA 22

Questo modulo è uno dei più popolari in FIFA, poiché è uno dei più semplici ed efficaci ed è dunque molto adatto al giocatore occasionale. I suoi punti di forza sono la densità a centrocampo, che permette di contrastare l'avversario e colpirlo rapidamente in contropiede. Fondamentali anche i terzini, che si spingono molto in avanti allargando l'attacco e quindi le maglie difensive avversarie, creando così spazi al centro del campo nei quali colpire. I terzini devono però essere anche in grado di rientrare rapidamente, per evitare di lasciare scoperta la propria difesa.