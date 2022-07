6 momenti memorabili di Coppa del Mondo DH e XCO a Lenzerheide

Lenzerheide è un materpiece dei circuiti Mercedes-Benz UCI Downhill e Cross-Country World Cup sin dal suo debutto nel 2015. Situato all'ombra del Lenzerhorn nel cantone svizzero dei Grigioni, il bike park si rivolge a entrambe le discipline e rappresenta un epico weekend di azione per gli appassionati di mountain bike.

La "STRAIGHTline" DH fa parte del Bikepark Lenzerheide ed è ovviamente immersa nella natura. La caratteristica chiave di questa discesa è una velocità media estremamente elevata. La sezione Full Gas Step Up è amata dai rider quanto dai fotografi, dato che gli atleti superano regolarmente il piccolo ponte coperto di sterpaglie con un salto che vale assolutamente la pena immortalare. Il percorso misura solo 2.2 km, al di sotto della lunghezza media a cui siamo abituati in Coppa del Mondo, ma è molto tecnico, come d'abitudine in Svizzera. Presenta un dislivello di 402 m e una pendenza media del 18%. Vanta inoltre la più alta linea di partenza dell'anno, a poco più di 1700 m sul livello del mare.

4 min Preview the Lenzerheide DH course with Gee Atherton's POV Watch Gee Atherton's POV run in Lenzerheide, Switzerland for the Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 2019.

Il circuito cross country è di 4,2 km con 188 mt di dislivello a giro. Le salite sono abbastanza diritte e lunghe, e in più ci sono diverse sezioni tecniche disseminate lungo la pista. Prendere subito le prime posizioni della corsa è fondamentale, visto che subito dopo il via bisogna affrontare una veloce salita iniziale seguita da Heidi's Hell, una sezione di radici e curve molto veloce. Le salite disseminate nel percorso sono piuttosto lunghe ma non troppo difficili, mentre quando il tracciato si addentra nel bosco i corridori vengono spesso sorpresi da quanto siano scivolose le radici che disseminano la pista. La scelta della linea sarà la chiave di volta.

8 min Lenzerheide XCO: il percorso spiegato da Lars Forster e Lukas Flückiger Ride around the Lenzerheide track with Lars Forster and Lukas Flückiger

Insomma, Lenzerheide ha ospitato alcuni degli eventi più emozionanti della Coppa del Mondo negli ultimi tempi, quindi assicurati di sintonizzarti sulla Coppa del Mondo di quest'anno in diretta su Red Bull TV tra l'8 e il 10 luglio . Ecco sei momenti indimenticabili di gare di downhill e cross-country che si sono svolte a Lenzerheide.

01 1. Annie Last va per prima, 2017

La pioggia in quel anno ha reso il percorso scivoloso e insidioso in alcuni punti, specialmente nelle numerose sezioni del sottobosco. Con un eccellente gioco di tattica (guarda da 1:32 nel video sopra) la Last si è fatta strada, dal 10° posto, arrivando al gruppo di testa fino alla vittoria. Un traguardo importante, la seconda donna a vincere una Coppa del Mondo di XC, dopo la vittoria di Caroline Alexander nel 1997 in Germania.

02 2. Greg Minnaar dimostra di essere il G.O.A.T, 2017

1 min Video: la winning run di Greg Minnaar a Lenzerheide 2017

Greg Minnaar era già un veterano nel 2017. Più di 15 anni dopo aver vinto la serie di Coppa del Mondo per la prima volta, è tornato in lizza sfoggiando la maglia di leader. Minnaar ha riversato tutti quegli anni di esperienza in una corsa impeccabile. Ha attaccato da cima a fondo, ha preso alcune linee rischiose ma calcolate e ha spinto fino al traguardo. Nessuno poteva eguagliare la velocità di Minnaar – Aaron Gwin era veloce ma ha fatto esplodere la sua gomma posteriore – e il sudafricano ha conquistato la sua seconda vittoria a Lenzerheide, stabilendo il record per il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo (21) e il vincitore più anziano in Coppa del Mondo DH.

03 3. Myriam Nicole lo fa sembrare facile, 2017

2 min La winning run di Myriam Nicole a Lenzerheide 2017 Watch Myriam Nicole's winning run at UCI DH World cup Rd 5 in Lenzerheide, Switzerland on July 8, 2017.

Nello stesso anno della vittoria di Minnaar, Myriam Nicole ha affrontato un parterre di donne fortissime e ne è uscita vincitrice. In un anno senza defezioni da parte delle più forti elite donne - Tahnée Seagrave, Rachel Atherton e Tracey Hannah - Myriam ha dimostrato di essere al top. Dopo aver vinto a Vallnord in Andorra la settimana prima - evidentemente ispirata - ha sfoggiato una corsa sicura e veloce per spostare Emilie Siegenthaler dal gradino più alto del podio. C'era solo la Atherton ad insidiare la francese, ma sebbene la britannica fosse più veloce nella parte superiore del percorso, non poteva eguagliare la velocità di Nicole nel tratto basso, con la francese che batteva la Atherton di mezzo secondo. Nicole avrebbe poi vinto la Coppa del Mondo generale femminile alla fine di quella stagione.

04 4. La corsa di potenza di Amaury Pierron, 2019

3 min Siegerfahrt der Herren – Lenzerheide Erlebe Amaury Pierrons eindrucksvolle Fahrt zum Sieg beim UCI DH World Cup 2019 in Lenzerheide!

Quando Amaury Pierron è in fuga, non c'è davvero niente che può superarlo. Vale a dire; il francese lascia tutti fuori. Lenzerheide 2019 è stata una di quelle occasioni, con Pierron che ha spinto i limiti in ogni sezione della pista.

05 5. Jenny Rissveds torna in cima, 2019

26 min Cross-country highlights – Lenzerheide It was all to play for as the 2019 UCI MTB World Cup arrived in Switzerland for the penultimate XCO round.

Le condizioni del percorso quasi perfette nel 2019 hanno portato a una battaglia veloce e furiosa nelle gare XC. Mentre Mathieu van der Poel ha conquistato un'incredibile terza vittoria stagionale nella gara maschile, la vittoria di Jenny Rissveds nelle donne è stata ancora più impressionante. Negli anni successivi alla sua ultima vittoria in Coppa del Mondo, anche a Lenzerheide nel 2016 (l'anno in cui è diventata anche campionessa ai Giochi), Rissveds ha quasi abbandonato la bici per migliorare la sua salute mentale. La svedese ha attraversato momenti bui, ma ha messo insieme tutte le sue forze per sigillare la vittoria a Lenzerheide 2019 e segnare un ritorno dirompente nelle competizioni di Coppa del Mondo.

06 6. Evie Richards e la sua vittoria arcobaleno in grande stile, 2021

1 min XCO femminile – Lenzerheide Watch a recap of the end of the women's cross-country race in Lenzerheide.

Evie Richards ha partecipato alla gara 2021 di Lenzerheide con un record di vittorie XCO elite piuttosto raro - Campionati del Mondo: 1; Coppe del Mondo: 0. Alcuni si sono chiesti se il suo risultato ai Campionati del Mondo fosse una tantum e che il peso delle aspettative che accompagnano l'iconica maglia sarebbe stato troppo da sopportare. Nel gruppo di testa fin dall'inizio, tuttavia, Richards si è scatenata a due giri dalla fine, superando Sina Frei e Rebecca McConnell in salita, attraversando il traguardo con 19 secondi di vantaggio sulla mcConnell, crollando immediatamente a terra tra shock e gioia.