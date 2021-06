L'arrivo della Squadra della Stagione (TOTS - Team of the Season) in FIFA 21 Ultimate Team ha portato con sé una marea di nuove carte che possono ravvivare praticamente qualsiasi squadra. Sono passate solo un paio di settimane dall'inizio della promozione, ma Division Rivals e Weekend League già pullulano di squadre revisionate piene di giocatori di qualità a prezzi competitivi. Se volete unirvi alla festa ma non avete molte monete a disposizione, ecco una guida alle migliori occasioni di Squadra della Stagione.

Una piccola nota: i prezzi sono stati presi il 7 Maggio 2021, e potrebbero variare secondo l'andamendo del mercato.

01 Difensori

"Il meta attuale consiste nell' utilizzare terzini al centro ", afferma Ryan Pessoa , "motivo per cui carte come la Squadra della Stagione di Aaron Wan-Bissaka sono così costose rispetto ai difensori centrali TOTS. La velocità è uno dei motivi per cui i terzini sono popolari , ma dovreste anche cercare statistiche chiave come Consapevolezza Difensiva per assicurarvi che funzionino bene al centro della difesa".

1. Max Aarons

Max Aarons: 87, Norwich City, 80,000 coins © EA

Il Norwich City è tornato in Premier League in questa stagione, e il terzino destro Max Aarons è stato un giocatore chiave. Già ambito dai club d'élite durante la sua ultima parentesi in premier, il difensore inglese ottiene una meritata carta TOTS con agilità ed equilibrio elevati, buona consapevolezza difensiva e velocità fulminea, facendone una buona scelta come terzino o al centro della difesa .

2. Ricardo Santos

Ricardo Santos: 85, Bolton Wanderers, 12,000 coins © EA

Se siete stati abbastanza fortunati da aggiudicarvi Rúben Dias o João Cancelo nelle vostre SBC e ricompense e avete bisogno di qualcuno che abbia un buon link con uno dei due giocatori portoghesi del Manchester City, Ricardo Santos è una buona opzione. Difensore di spicco della EFL League Two, Santos è abbastanza veloce da reggere il confronto con gli attaccanti d'elité , e capace di farsi valere grazie a 99 di forza. E nonostante il suo metro e novantaquattro di altezza, ha un'agilità di 99. Considerando che costa una frazione in più rispetto al suo prezzo di scarto, il valore di questa carta è pazzesco .

3. Yasser Al-Shahrani

Yaser Al-Shahrani: 85, Al Hilal, 13,000 coins © EA

La MBS Pro League non è la squadra TOTS più entusiasmante di sempre, ma spesso tira fuori delle carte divertenti, e Yasser Al-Shahrani è il difensore di punta. La sua velocità quasi al massimo vi permette di assegnargli uno stile intesa che ne aumenti la difesa, i passaggi o qualunque altra cosa si adatti meglio al tuo stile di gioco. E mentre l'Arabia Saudita e Al Hilal potrebbero non essere i link più ibridabili, può però vantare un hyperlink con il centrocampista sinistro Salem Al-Dawsari, che sembra molto forte, quindi considerate Al-Shahrani come parte di un pacchetto. Tenete anche presente che Al-Shahrani è piuttosto basso per un difensore, quindi non è consigliabile spostarlo al centro della difesa.

02 Centrocampisti

"In questa fase del ciclo FUT, avete bisogno di centrocampisti che possono fare tutto , non solo attaccare o difendere bene", afferma Ryan Pessoa . "Anche se avete intenzione di sistemarli in profondità, non c'è motivo di risparmiare sulle statistiche di attacco. Anche i campionati più bassi hanno giocatori che entrerebbero nella "Gullit Gang", ossia quei giocatori con 80 o più in ogni statistica base!"

4. Salem Al-Dawsari

Salem Al-Dawsari: 85, Al Hilal, 13,000 coins © EA

Durante Squadra della Stagione verranno rilasciati molti centrocampisti con abilità e piede debole a 4 stelle, ma Salem Al-Dawsari è uno dei più economici, per via dei suoi link d'intesa sulla carta svantaggiosi: nazionalità saudita e MBS Pro League. Ma come accennato in precedenza, ha a sua disposizione un hyperlink con il solido Yasser Al-Shahrani , il che significa che potrete schierare un lato sinistro formidabile nella vostra squadra per meno di 50.000 monete.

5. İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan: 92, Manchester City, 100,000 coins © EA

Carte come la TOTS di Gündoğan (e in misura minore la carta più economica di Tomáš Souček) mostrano appieno la follia di questo periodo di FUT. Qui abbiamo un centrocampista della Premier League con punteggio 92 che si dimostra un perfetto giocatore su tutto il campo , con gran velocità, tiro, passaggi e dribbling fantastici, statistiche fisiche e difensive più che decenti, abilità e piede debole a quattro stelle. Abbinategli lo stile intesa Ombra , e sarà uno dei giocatori più versatili e affidabili della vostra squadra, e la sua nazionalità tedesca vi verrà comoda anche per collegare diversi link ibridi tra loro. E' stato però praticamente cancellato dall'economia di FUT perché è una delle carte TOTS della Premier League più facili da trovare, e ci sono alternative migliori. Non fatevi sfuggire questa carta!

6. Christopher Nkunku

Christopher Nkunku: 89 , RB Leipzig, 120,000 coins © EA

Quella di Christopher Nkunku è una carta un po' più costosa rispetto a quelle in questa lista, ma ci sentivamo in dovere di rendere omaggio al centrocampista francese dell'RB Lipsia. Ottimo dribbling e passaggio, velocità massima e tiro quasi al massimo con Cacciatore significa che sarà ottimo in attacco, sulla fascia o in prima linea, e i suoi link con la Bundesliga francese lo predispongono bene all'ibrido. Abbiamo giocato una Weekend League con lui sulla fascia destra in un 4-4-2, e ha fornito il maggior numero di assist esclusi gli attaccanti.

7. Piotr Zieliński

Piotr Zieliński: 89, Napoli, 55,000 coins © EA

Mentre scriviamo, EA deve ancora rilasciare la Squadra della Stagione di Serie A, e non saremmo sorpresi di vedere Zieliński aumentare di prezzo una volta uscita, perché probabilmente reggerà il confronto con quella squadra. Una delle "belve" più economiche nella squadra TOTS della community FUT, Zieliński ha abilità a 4 stelle e un piede debole a 5 stelle, statistiche abbastanza buone per un ruolo a tutto campo assieme a un partner CC più abile nei contrasti, e se vi piace modificare la vostra formazione con Tattiche Personalizzate, funzionerà bene anche come terzino o ala.

8. Arnaut Danjuma Groeneveld

Arnaut Danjuma Groeneveld: 88, AFC Bournemouth, 35,000 coins © EA

Groeneveld può sembrare un centrocampista non particolarmente degno di nota per questo periodo dell'anno, con 4 stelle sia su abilità che piede debole, velocità massima ed eccellenti statistiche di passaggio o tiro con il giusto stile intesa. Il motivo per cui siamo interessati a lui è l'imminente Squadra della Stagione della Ligue 1, quando il suo connazionale Memphis Depay (che quest'anno ha ricevuto ben tre Inform card) riceverà probabilmente un'ottima carta di alto livello. Dato che molte delle persone che stanno leggendo probabilmente hanno partecipato alle SBC What If Leroy Fer e Showdown Sean Klaiber, e forse anche alla Flashback Arjen Robben, c'è forse la possibilità di mettere in piedi un'incredibile team olandese , in cui Groeneveld si troverebbe a casa.

03 Attaccanti

"Non consiglierei di cercare di risparmiare monete in anticipo durante Squadra della Stagione", afferma Ryan Pessoa, "perché tutti gli altri avranno attaccanti di livello avanzato che cercheranno di finalizzare ad ogni occasione, quindi evitate chiunque con potenza di tiro basso o bassa freddezza . Cercate anche qualcuno con velocità massima , perché tutti ormai usano terzini in difesa, e raggiungeranno chiunque non abbia 99 in accelerazione e velocità scatto!"

9. Odsonne Edouard

Odsonne Edouard: 88, Celtic, 45,000 coins © EA

Sarà anche stato l'anno dei Rangers a livello nazionale, ma Odsonne Edouard del Celtic è l'attaccante di Glasgow per eccellenza nella squadra TOTS di quest'anno, e questa carta ha un favoloso rapporto qualità-prezzo senza troppi compromessi nelle statistiche. Quattro stelle per abilità e piede debole, velocità praticamente al massimo con lo stile intesa Falco, che conferisce a Edouard anche la massima potenza di tiro e una spintarella agli attributi fisici per meglio servire il suo eccellente dribbling. I suoi link francesi sono la ciliegina sulla torta.

10. Bafétimbi Gomis

Bafétimbi Gomis: 89, Al Hilal, 45,000 coins © EA

Se siete alla ricerca di un attaccante francese da abbinare a Edouard, Bafétimbi Gomis è la scelta aggressiva che fa per voi. Il piede debole a tre stelle è deboluccio, ma come puro "casinaro" da affiancare all'astuzia di Edouard , questa è la carta che vi serve. Le caratteristiche Colpo di Testa Potente e la precisione nei colpi di testa da 99 significano che sarà pericoloso anche sui calci d'angolo .

11. Josip Iličić

Josip Iličić: 91, Atalanta, 65,000 coins © EA

Iličić è uno di quei giocatori che non si adatta alla perfezione all'interno di FIFA, mai abbastanza veloce per stare al passo con i migliori attaccanti e non abbastanza versatile per fare faville in altre posizioni. Ma questa carta TOTS potrebbe essere l'eccezione. Se riuscirete ad aggirare in qualche modo il suo deficit di velocità, il resto delle sue statistiche è da acquolina in bocca . Schierato come COC con una carta Motore, i suoi tiri, passaggi e dribbling dovrebbero essere tutti di classe mondiale , e la sua combinazione di caratteristiche (Classe, Tiro di Precisione, Tiro di Esterno) con un 98 sui tiri lunghi gli permetteranno di piazzare dei gran missili terra-terra. In questo momento ha lo stesso prezzo della mischia SBC generica di punteggio 91, quindi potete provarlo e - nel caso non faccia per voi - potete venderlo ad un buon prezzo quando in futuro EA rilascerà una SBC molto ricercata.