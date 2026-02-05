Gaming
Ecco i 10 migliori giochi di corse da giocare nel 2026
Prepara il tuo volante, perché tra simulazioni di corse realistiche, arcade e gare open-world, ecco i 10 migliori giochi di corse che usciranno quest'anno.
Il 2025 ha riservato numerose novità e sorprese per gli appassionati di corse virtuali. Su Nintendo Switch 2, Mario Kart World ha conquistato il primo posto tra i giochi di corse divertenti, JDM: Japanese Drift Master ha impressionato per il suo gameplay di drift di successo e Assetto Corsa Rally, un brillante simulatore di corse off-road, è stato rilasciato a novembre. Ma quali sono i giochi di corse che conquisteranno le prime pagine dei giornali nel 2026? Ecco i 10 migliori per i giocatori con la benzina nelle vene.
01
Forza Horizon 6
- Uscita: Fine 2026
- Piattaforme: PC, Xbox Serie X/S
Forza Horizon 6 uscirà nel 2026 e non c'è dubbio che la sesta versione della popolare serie di giochi di corse open-world sarà il pezzo forte del genere. Non è ancora chiaro quando uscirà il nuovo gioco di corse, ma probabilmente in autunno o in inverno.
Quello che sappiamo però è che Forza Horizon 6 sarà ambientato in Giappone e raffigurerà il paese nei minimi dettagli. Oltre all'area intorno al Monte Fuji, il gioco visiterà anche Tokyo e le regioni rurali. Secondo il team di sviluppo, il gioco open-world catturerà l'intera cultura automobilistica giapponese, dalla variegata scena del tuning a quella del drift.
È prevista anche una gigantesca flotta di veicoli, diverse tipologie di gare ed eventi multiplayer coinvolgenti. Una cosa è chiara: Forza Horizon 6 sarà un vero e proprio gioiello.
02
iRacing Arcade
- Uscita: Febbraio
- Piattaforme: PC
Sin dalla sua uscita nel 2008, iRacing è stato considerato il gioco di simulazione di corse per eccellenza, grazie al suo gameplay ultra-realistico e a un variegato parco veicoli.
Con iRacing Arcade è in partenza una versione molto più accessibile, che mira a ispirare i neofiti del genere con una grafica colorata e fumettosa, una visuale di gara dall'alto e ampie opzioni multiplayer. Come in Formula Legends, anche in Formula Arcade sono presenti meccaniche di gioco che dovrebbero interessare anche gli appassionati di giochi di corse, come il consumo di carburante, l'usura degli pneumatici, i pit stop e molto altro ancora.
14 tracciati e auto su licenza di varie serie di corse promettono inoltre una grande varietà in termini di gameplay. Le luci si spegneranno nel febbraio 2026.
03
F1 26
- Uscita: 2026
- Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S
La stagione 2026 di F1 promette di essere uno dei campionati più emozionanti della classe regina da molti anni a questa parte. Dopotutto, il Circus inizierà il proprio Mondiale con un regolamento completamente rinnovato e con un nuovo team sulla griglia di partenza. Di conseguenza, anche il nuovo gioco di F1 dovrebbe offrire una ventata di aria fresca.
Il team di sviluppo di Codemasters ha recentemente rivelato che i fan della F1 non riceveranno un nuovo gioco nel 2026 per la prima volta dopo anni. Al contrario, F1 26 sarà integrato nell'attuale simulazione di corse F1 25 sotto forma di un ampio aggiornamento DLC, che farà felici i possessori della versione attuale. Il lancio di una versione completamente ridisegnata della serie è previsto per il 2027.
04
Screamer
- Uscita: 23 marzo
- Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S
Una grafica da anime, un'azione di corsa arcade brutale, una colonna sonora da urlo e un'emozionante modalità storia: con Screamer, i professionisti italiani dei giochi di corse di Milestone hanno decisamente alzato l'asticella. Il gioco di corse arcade è ambientato in un futuro distopico in cui diverse squadre si sfidano in un torneo di corse illegali per contendersi la vittoria.
Screamer combina un'emozionante giocabilità arcade con idee nuove, tra cui i controlli a doppio stick che permettono di guidare le auto da corsa con entrambi gli stick analogici, un sistema di cambio attivo che premia i cambi di marcia perfettamente temporizzati e il sistema ECHO, che permette di utilizzare abilità offensive e difensive durante le gare. Questo gioco di corse potrebbe davvero essere una boccata d'aria fresca nel genere.
05
MotoGP™ 26
- Uscita: 2026
- Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S
I fan delle corse in moto avranno ancora una volta pane per i loro denti nel 2026. Anche se MotoGP™ 26 non è ancora stato presentato ufficialmente, un nuovo capitolo del simulatore di moto è quasi certo.
L'ultimo gioco, MotoGP™ 25, ha già apportato notevoli miglioramenti in termini di gameplay e tecnologia ed è più adatto ai principianti che mai. Se gli sviluppatori riusciranno a mantenere la rotta, ci aspetta un gioco di corse con i controfiocchi.
06
RIDE 6
- Uscita: 12 febbraio
- Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S
Parlando di giochi di corse in moto, anche la serie RIDE entrerà nel suo nuovo ciclo nel 2026. RIDE 6 uscirà il 12 febbraio e si propone di migliorare notevolmente in tutti i settori. Ci sono più di 250 moto tra cui scegliere, con i giocatori che ora potranno scegliere anche bagger e moto da enduro dato che non ci si muoverà solamente su asfalto ma anche su percorsi fuoristrada.
Tra le novità di quest'anno c'è anche una modalità arcade, che ha lo scopo di avvicinare soprattutto i neofiti all'esperienza di gioco. D'altra parte, la modalità Pro è pensata per mettere alla prova anche i veterani, mentre un nuovo sistema di meteo e del tempo renderà le gare più dinamiche.
Il fulcro di RIDE 6 è il cosiddetto RIDE Festival, un festival di sport motoristici in cui dovrai completare vari compiti e competere contro 10 famosi professionisti. Grazie all'Unreal Engine 5, questo gioco di corse promette ancora una volta di essere una vera festa per gli occhi.
07
Over The Hill
- Uscita: 2026
- Piattaforme: PC
Lo sviluppatore Funselektor Labs ha celebrato la storia degli sport motoristici fuoristrada nel 2020 con il bellissimo spin-off arcade Art of Rally. Ora lo studio è tornato con un nuovo gioco chiamato Over The Hill. Anche in questo caso si viaggia in fuoristrada, ma l'esperienza di gioco è completamente diversa.
Qui navighi attraverso vari biomi ispirati a luoghi reali per completare diversi compiti, sbloccare nuovi veicoli o potenziamenti e trovare portali per accedere a nuove aree. Il punto forte è che Over The Hill può essere giocato da soli o in modalità cooperativa online con un massimo di tre amici.
Il gioco si concentra principalmente sull'esplorazione del mondo e sulla scoperta di segreti, mentre il mondo di gioco pone costantemente nuovi ostacoli sulla tua strada grazie al meteo dinamico, ai cambiamenti di giorno e di notte e ai cambiamenti realistici del terreno. Senza dubbio uno dei giochi di corse più innovativi e rilassanti del 2026.
08
Endurance Motorsport Series
- Uscita: 2026
- Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S
Con Endurance Motorsport Series, KT Racing sta lavorando a un simulatore di corse realistico, interamente dedicato alle gare di endurance. L'endurance racer è stato giocabile per la prima volta nel 2024, prima che l'uscita venisse nuovamente posticipata, ma ora il titolo uscirà finalmente nel 2026.
Oltre alla guida realistica, le gare costringono a tenere sempre in considerazione la strategia. Gli incidenti di gara e il meteo dinamico sono progettati per rendere ogni gara unica. È possibile scegliere tra un totale di sei classi di veicoli, tra cui Hypercar, LMP2 e auto da corsa GT, e ci saranno anche eventi multi-classe nella modalità multiplayer online. A parte questo, però, i dettagli concreti sono ancora scarsi.
09
STAR WARS: Galactic Racer
- Uscita: 2026
- Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Serie X/S
Con la presentazione di STAR WARS: Galactic Racer, gli sviluppatori di Fuse Games hanno fatto una vera sorpresa ai Game Awards 2025. Questo velocissimo racer del futuro segue le orme del leggendario Star Wars Episode I: Racer del 1999 e riporta in auge le leggendarie corse degli sgusci. A differenza dell'originale, però, questa volta ci saranno diverse classi di veicoli, tutte dotate di una fisica individuale.
I veicoli potranno anche essere personalizzati con i propri componenti, permettendoti di modificare le caratteristiche di guida e la velocità. Oltre alla campagna per giocatore singolo, ci sarà anche un'ampia modalità multigiocatore.
10
GTA 6
- Uscita: 19 novembre
- Piattaforme: PlayStation 5, Xbox Serie X/S
GTA 6 sarà senza dubbio il più grande evento videoludico del 2026 e non c'è dubbio che Rockstar Games creerà il gioco open-world più ambizioso di tutti i tempi. E dato che la parte delle corse di GTA 5 ha già funzionato molto bene, si può presumere che il sesto capitolo farà di meglio.
Con gare variegate su due e quattro ruote, sull'acqua e in aria, GTA V offriva già una grande varietà e se GTA 6 continuerà su questa linea, gli appassionati di corse dovrebbero ancora una volta avere pane per i loro denti.