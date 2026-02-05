Ecco i 10 migliori giochi di corse da giocare nel 2026

Il 2025 ha riservato numerose novità e sorprese per gli appassionati di corse virtuali. Su Nintendo Switch 2, Mario Kart World ha conquistato il primo posto tra i giochi di corse divertenti, JDM: Japanese Drift Master ha impressionato per il suo gameplay di drift di successo e Assetto Corsa Rally, un brillante simulatore di corse off-road, è stato rilasciato a novembre. Ma quali sono i giochi di corse che conquisteranno le prime pagine dei giornali nel 2026? Ecco i 10 migliori per i giocatori con la benzina nelle vene.