I 5 migliori giochi indie di agosto 2022

Dal creatore di Her Story arriva una nuova avventura investigativa in FMV, ovvero comunicata interamente attraverso file video preregistrati con attori in carne ed ossa. La protagonista del gioco, Marissa Marcel, è un'attrice che ha girato tre film e poi è scomparsa nel nulla senza lasciare traccia, ma nessuna di queste produzioni è mai arrivata nelle mani del pubblico. Riuscirete ad analizzare le interviste, i dietro le quinte e gli spezzoni per capire cos'è successo?