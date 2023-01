I 5 migliori giochi indie di dicembre 2022

, il progetto che ogni anno premia i videogiochi indipendenti più promettenti d'Italia, vediamo cosa possiamo giocare di bello in queste fredde serate invernali. La nostra selezione, come al solito, cerca di spaziare attraverso generi e ambientazioni il più eterogenee possibili, quindi non preoccupatevi se manca il vostro titolo preferito: questi sono i

Se volete scaldarvi l'anima con dei riferimenti estivi, Wavetale fa decisamente al caso vostro. Nell'arcipelago in rovina di Arenania vi ritroverete a surfare sulle onde, precipitare da altezze vertiginose e sconfiggere feroci creature marine per salvare gli abitanti delle isole. Quali saranno le motivazioni della misteriosa ombra che permette alla protagonista di fluttuare in questo modo sulle acque?

Melatonin è un gioco musicale minimalista che unisce quotidianità e fantasia in un modo davvero unico. Per azzeccare il ritmo di ogni livello dovrete imparare a leggere gli indizi visivi e sonori che cambiano e si evolvono nel corso dell'esperienza assieme alle sfide proposte. È il titolo ideale per rilassarsi dopo una giornata impegnativa.

In questa storia dai toni cupi ambientata in un vibrante mondo fiabesco, vivrete la leggenda di Baba Yaga, una ragazza cacciata da casa dopo essere stata accusata di stregoneria. Grazie al suo fidato arco e alle sue innate capacità di combattimento, vi troverete ad affrontare intensi combattimenti e situazioni surreali che vi terranno sulle spine.

