I 5 migliori giochi indie di marzo 2022

dello sviluppo di videogiochi, più rimaniamo estasiati dalla varietà di esperienze offerte dai migliori titoli in uscita ogni mese. Mentre i giochi mainstream sembrano essersi fossilizzati sul genere degli action open world, spesso molto simili tra loro, gli indie esplorano nuovi modi di interagire con le storie che compaiono sui nostri schermi e non potremo mai ringraziarli abbastanza per questo. Vediamo quali sono i 5 giochi usciti a marzo 2022 che vi consigliamo di provare.

Partiamo dal gioco che ha stregato gli appassionati della serie di Zelda. Un action isometrico che vi mette nei panni di una volpe che parte per una grande avventura in una terra piena di leggende perdute, antichi poteri e mostri feroci. Se come noi siete appena usciti dalle terre ostili di Elden Ring, o state aspettando il momento giusto per affrontarle, in TUNIC vi troverete a vostro agio.