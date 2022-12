I 5 migliori giochi indie di novembre 2022

Mentre attendiamo con impazienza la puntata finale del Red Bull Indie Forge , momento in cui scopriremo chi ha vinto l'ambito premio per il gioco indipendente italiano più promettente dell'anno, vediamo rapidamente cosa è uscito di interessante sul mercato durante il mese che si è appena concluso. La nostra selezione, come al solito, cerca di spaziare attraverso generi e ambientazioni il più eterogenee possibili, quindi non preoccupatevi se manca il vostro titolo preferito: questi sono i 5 giochi indie di novembre 2022 che a nostro avviso dovete assolutamente recuperare.

Against the Storm

A una prima occhiata questo potrebbe sembrare il classico city builder ambientato in un universo apocalittico e fantasy, ma la particolarità che lo rende unico riguarda i suoi elementi da roguelike. Ogni partita, infatti, presenta bonus da sfruttare e sfide da affrontare molto diversi tra loro, rendendo ogni run unica e ricca di colpi di scena decisamente imprevedibili. Questo purtroppo rende la vittoria anche molto difficile da ottenere ma, come ben sanno gli appassionati del genere, è proprio questo il bello.

Ship of Fools

Ship of Fools è un gioco d'azione cooperativo a tema marittimo. Assieme a un amico dovrete mollare gli ormeggi, armare i cannoni e combattere ondate di mostri marini che vogliono solo mettere fine al vostro viaggio. Tracciando il vostro percorso all'interno di un arcipelago in costante evoluzione, dovrete cercare potenti tesori per potenziare i personaggi e fuggire dalla tempesta.

A Little to the Left

Se siete tra quei giocatori che vogliono avere l'inventario sempre in ordine, perlomeno nei videogiochi, questo titolo vi offrirà una marea di situazioni leggermente incasinate che necessitano la vostra attenzione. I puzzle del gioco sono tutti incentrati sul posizionamento degli oggetti, che essi si trovino in un frigorifero, dentro un cassetto oppure su uno scaffale, poco importa: dovete metterli al loro posto e questo non sarà sempre facile come sembra.

The Entropy Centre

In questo puzzle game in prima persona dovrete pensare letteralmente al contrario per trovare soluzioni fisicamente impossibili ai vostri problemi. Questo perché la meccanica principale a disposizione del protagonista gli permette di riavvolgere il tempo di determinati oggetti e sfruttarne l'inerzia a proprio vantaggio, creando situazioni complesse ma appaganti che vi obbligheranno davvero a ragionare fuori dagli schemi.

The Knight Witch

The Knight Witch è un gioco di avventura che unisce i classici elementi da metroidvania a quelli dei più caotici bullet-hell d'altri tempi. Sullo sfondo di un mondo completamente disegnato a mano, vi ritroverete a lanciare potenti incantesimi, forgiare legami indissolubili e compiere delle scelte importanti per salvare la regione e scoprire chi si cela dietro l'invasione dei temibili golem.