I 5 migliori videogiochi dedicati al motocross

Non è facile riprodurre in digitale le sensazioni che solo fango e motori sanno regalare: l'indecifrabile terreno bagnato, la trazione altalenante delle ruote, il baricentro che si sposta dopo un salto. Dopotutto, il motocross vero e proprio è incredibile: solo gli atleti più coraggiosi sono in grado di domarlo e viverlo al massimo nei luoghi più suggestivi del mondo. I comuni mortali possono avvicinarsi alla disciplina senza paura solo grazie ai videogiochi: per questo abbiamo selezionato per voi i 5 migliori giochi dedicati al motocross da provare subito .

MXGP 2020

MXGP 2020 is one of the first racers to hit PS5 © Milestone

Se siete dei giocatori esigenti che si accontentano solo del meglio, allora non vi resta che scaricare MXGP 2020. Il videogioco ufficiale della FIM World Motocross Championship è uno dei primi titoli aggiornati per le nuove console, quindi beneficia delle innovative funzionalità del controller DualSense di PlayStation 5 che vi permettono di sentire i feedback di ogni ostacolo affrontato sulla vostra moto virtuale. L'esperienza di gioco può essere personalizzata in base al livello di simulazione che state cercando, inoltre negli ultimi capitoli sono stati introdotti il track editor e una zona open-world in Norvegia in cui poter testare i limiti dei vari mezzi. Un pacchetto d'eccezione che solo MXGP 2020 può regalarvi, perlomeno fino all'uscita della prossima edizione.

Trials Rising

Trials Rising © RedLynx & Ubisoft

Questa fortunata serie di Ubisoft è facile da approcciare ma difficile da padroneggiare: nei livelli più ardui vi conviene avere a disposizione un controller di ricambio perché quello principale potrebbe volare fuori dalla finestra. Inizialmente i giochi di RedLynx erano dedicati esclusivamente alla disciplina del trial, ma negli ultimi anni sono stati aggiunti moltissimi livelli "veloci" che sono a tutti gli effetti delle gare di motocross. In Trials Rising oltretutto il divertimento è praticamente infinito poiché, oltra a poter costruire i propri tracciati personalizzati, è anche possibile scaricare e competere sulle incredibili creazioni degli altri utenti.

MX vs ATV: All Out

Fancy your motocross on Nintendo Switch? Got you covered! © Milestone

MX vs ATV è disponibile per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One e si rivolge ad un pubblico che cerca un esperienza più "arcade" rispetto a quella che possiamo trovare in un simulativo come MXGP 2020. Questo gioco è caratterizzato da velocità folli, salti giganteschi, manovre improbabili e un sistema di controllo molto semplificato, ideale per chi desidera giocare in tranquillità senza pensieri o apprezza la presenza delle quattroruote.

Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained © Red Bull

Passando ai giochi portatili per smartphone non possiamo che consigliarvi l'ottimo Dirt Bike Unchained , un titolo pieno di marchi eccellenti, percorsi da memorizzare e grafica di alto livello. Il suo gameplay si presta egregiamente a partite brevi ma emozionanti, tutte incentrate sull'utilizzo intelligente del momentum del vostro mezzo. Grazie al multiplayer asincrono in grado di coinvolgere fino a 24 giocatori, Dirt Bike Unchained vi terrà compagnia ovunque vi troviate.

Mad Skills Motocross 2

Mad Skills Motocross 2 © Turborilla