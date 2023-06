I 6 migliori videogiochi su Netflix

Di recente Netflix si è lanciata nel mondo del gaming aprendo una sezione dedicata nella sua app, che potete trovare nel menu sulla parte bassa dello schermo. Sebbene molti giocatori storcano il naso all'idea di giocare su mobile, la selezione fatta dal colosso dello streaming è decisamente di alto livello e potrebbe presto farlo diventare un attore molto rilevante all'interno del mercato dei videogiochi. Non ci credete? Allora provate a mettere le mani su questi titoli, a nostro avviso sono i 6 migliori giochi su Netflix .

01 Desta: The Memories Between

I creatori di Monument Valley, il celebre gioco con rompicapi a prospettiva ispirati a Escher, hanno rilasciato un gioco altrettanto sorprendente ma con un gameplay completamente diverso. In Desta controllerete una giovane ragazza che si ritrova ad affrontare i propri sogni tramite un'innovativo sistema di gioco a turni che ricorda molto lo sport della Palla Prigioniera: il vostro obiettivo, infatti, è quello di raggiungere le palline sparse per i livelli e colpire gli avversari con abilità che cambiano di partita in partita.

02 Into the Breach

Into the Breach è uno dei puzzle game più amati degli ultimi anni, ideale per soddisfare la voglia di strategia dei giocatori più esigenti. Nel gioco prendete il controllo di 3 robot altamente personalizzabili con cui dovete difendere la terra da un'invasione aliena. Le partite durano solo pochi turni, ma proprio per questo ogni mossa dovrà essere selezionata con la massima attenzione e spesso vi ritroverete a dover decidere se salvare i vostri combattenti o lasciare cadere gli edifici dei civili.

03 Moonlighter

Moonlighter parte da un concetto semplice quanto geniale: cosa succederebbe se il protagonista non tenesse per se tutti i tesori che trova nei dungeon, ma li mettesse in vendita nel suo negozio in superfice? Il risultato è un gioco che alterna brillantemente sezioni ricche di azione ed esplorazione a momenti più tranquilli in cui contrattare strategicamente sul prezzo degli oggetti in esposizione.

04 Reigns: Three Kingdoms

La serie Reigns è diventata celebre per il modo semplificato con cui permette ai giocatori di prendere scelte importanti per il paese virtuale che governano. Three Kingdoms rappresenta il capitolo più completo per chi apprezza l'ambientazione cinese del XIV secolo: tra le novità c'è una nuova gestione della mappa, un nuovo sistema di combattimento e una valanga di nuove storie e quest secondarie da vivere uno swipe alla volta.

Valiant Hearts: Coming Home

Questa avventura targata Ubisoft racconta la storia di un plotone americano durante la prima guerra mondiale. La grafica fumettosa vi convincerà a scaricare questo gioco ma è il bilanciato mix di enigmi ed elementi survival che vi terrà incollati allo schermo fino ai titoli di coda. Non vogliamo spoilerare nulla, ma tenete a portata dei fazzoletti quando ci giocate.

Wonderputt Forever

Wonderputt Forever è un gioco di mini-golf molto originale che propone percorsi in tre dimensioni ambientati su strutture fuori di testa in continuo mutamento. I suoi micro-livelli sono l'ideale per chi ha pochi minuti per rilassarsi ma vuole passarli con un prodotto fatto col cuore. Finita la campagna principale, inoltre, potete cimentarvi nelle modalità a punteggio che aggiungono tanti livelli più tradizionali.