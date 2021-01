5 giochi per PS5 da non perdere assolutamente

Questa generazione di console non è di certo iniziata nel migliore dei modi, per ovvi motivi, ma piano piano gli appassionati stanno riuscendo a recuperare le loro nuove console di riferimento e i problemi legati ai nuovi hardware stanno venendo gradualmente risolti dai rispettivi costruttori. La line-up di lancio di PlayStation 5 è davvero notevole e nei prossimi mesi usciranno diverse esclusive molto interessanti, ma per il momento quali sono i titoli che bisogna assolutamente recuperare? Noi ne abbiamo scelti 5: con questi non potete di certo sbagliare.

Astro's Playroom

Astro's Playroom © Sony

Astro's Playroom è senza dubbio il primo gioco che dovete avviare: mette in mostra tutto il potenziale della nuova console Sony e del suo magico controller DualSense. L'esperienza è decisamente corta, ma i suoi coloratissimi livelli sono uno spettacolo da vivere in 4K con audio 3D. Il gioco è incluso in tutte le PS5, quindi non avete scuse per non avviarlo.

Demon's Souls

Demon's Souls © SONY

Quella di From Software è una delle esclusive più emozionanti del pacchetto. Un remake magistrale in grado di dimostrare cosa si può fare con la potenza del nuovo hardware. Il suo eccellente level design vi farà tornare dai boss ancora e ancora, finché non spegnerete la console estenuati ma soddisfatti di aver portato a casa un risultato davvero epico. Un action-RPG duro e puro che consigliamo a chiunque cerchi una vera sfida.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Miles Morales © SONY

Non accendete questo gioco aspettandovi un sequel del precedente Marvel's Spider-Man, pensate piuttosto ad un B-side, una continuazione. Gli appassionati dei titoli Sony riconosceranno sicuramente questo approccio: è quello che hanno utilizzato per Uncharted: The Lost Legacy ma non è una cosa brutta, anzi. In un mercato dominato dagli open-world infiniti è bello trovare un titolo che raggiunge il suo scopo in circa 30 ore di gioco. Un'esperienza cinematica e coinvolgente che vi terrà incollati allo schermo fino ai titoli di coda, il tutto ovviamente in 4k o 60fps se preferite.

Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure © SONY

Sackboy: A Big Adventure è un platformer 3D fenomenale che finalmente mette al centro della scena, e perfino nel titolo, una delle mascotte più amate di Sony. Lontano dalle sue avventure di LittleBigPlanet, Sackboy potrà affrontare livelli molto più aperti e ingegnosi rispetto al passato, più simili a quelli visti in Crash Bandicoot e Spyro per intenderci, che possono essere affrontati da soli o in compagnia di altri 3 giocatori. È semplicemente il titolo perfetto per passare il weekend e mostrare ad amici e familiari la nuova console.

Assassin's Creed Valhalla

