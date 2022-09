I giochi da scaricare con PlayStation Plus Premium

Sony ha recentemente cambiato l'offerta per gli utenti che si abbonano al PlayStation Plus: ora infatti è possibile beneficiare delle versioni Extra e Premium del servizio, che sbloccano una montagna di giochi vecchi e nuovi che è possibile scaricare o riprodurre in streaming. Il servizio cerca di emulare il successo del Game Pass di Microsoft con una selezione più limitata di titoli ma carica di nostalgia. La parte più emozionante di tutto questo, infatti, è che finalmente possiamo recuperare un sacco di titoli delle vecchie generazioni di console PlayStation e, visto che nel catalogo troverete un po' di tutto, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca consigliandovi 10 videogiochi imperdibili su PlayStation Plus Premium. Pronti a fare un tuffo nel passato?

01 PlayStation 1

Ape Escape

Ape Escape © Sony

La prima risposta di Sony ai grandi platform 3D di Nintendo è stata Crash Bandicoot, ma anche Ape Escape era in grado di competere con i migliori esponenti del genere. Bisognava trovare collezionabili, usare gadget innovativi e risolvere puzzle ambientali molto divertenti. All'epoca era uno dei primi giochi che sfruttava appieno le due levette analogiche introdotte con il Dual Shock.

Resident Evil: Director’s Cut

Resident Evil: Director’s Cut © Capcom

Resident Evil è il padre dei survival horror e la director's cut è il miglior modo in cui potete godervelo su PlayStation. Non fatevi spaventare dai poligoni grossi come piastrelle o dai controlli legnosi, stiamo parlando di un'esperienza che ha segnato indelebilmente la storia del videogioco.

Wild Arms

Wild Arms © Sony

La fine degli anni '90 era l'epoca d'oro per i jRPG, ma visto che i grandi classici probabilmente già li conoscete, abbiamo pensato di consigliarvi Wild Arms: un gioco di ruolo giapponese che mescola in maniera originale fantasy e far west. Al suo interno troverete personaggi ben scritti, una storia avvincente e un sistema di combattimento molto tattico e personalizzabile.

Tekken 2

Tekken 2 © Bandai Namco

Purtroppo il miglior Tekken per PS1, il terzo capitolo, al momento non è ancora disponibile su PlayStation Plus, tuttavia vale ancora la pena giocare a Tekken 2. Per molti giocatori questo titolo ha rappresentato il primo picchiaduro mai provato ed è sempre interessante scoprire dove tutto è iniziato.

02 PlayStation 2

Dark Cloud e Dark Chronicle

Dark Cloud © Level-5

Prima di dedicarsi alla serie Layton, Level-5 aveva sfornato due capolavori chiamati Dark che univano in maniera magistrale meccaniche di costruzione della base a segmenti di esplorazione di dungeon alla ricerca dei materiali necessari. Un mix talmente unico che anche oggi facciamo fatica a trovare giochi all'altezza di questi due titoli.

Rogue Galaxy

Sci-Fi trifft Fantasy: Rogue Galaxy ist eine RPG-Perle für die PS2 © Level-5

Sempre dalla fucina di Level-5, vi proponiamo uno strano mix di fantasy e fantascienza che ricorda lontanamente l'ambientazione di Star Wars. All'inizio dello sviluppo questo titolo doveva essere il terzo capitolo della serie Dark, ma poi prese una direzione decisamente diversa e purtroppo passò sotto i radar di molte persone.

Everybody’s Tennis

Everybody's Tennis © Sony

La serie Everybody's era la risposta di Sony ai coloratissimi giochi sportivi targati Nintendo e, sebbene non avessero un cast di personaggi iconici come Mario e co., il gameplay non aveva nulla da invidiare alla concorrenza. E questo vale per il gioco dedicato al tennis quanto per quello sul Golf.

03 PlayStation 3

Resistance 3

Resistance 3 © Insomniac

Oggi conosciamo molto bene gli ultimi successi di Insomniac, ma forse stiamo cominciando a dimenticare il periodo in cui si dedicavano anima e corpo alla serie di Resistance: uno sparatutto post-apocalittico che spremeva a dovere l'hardware di PlayStation 3.

Infamous 1 & 2

Infamous © Sucker Punch Productions

Anche lo studio di Sucker Punch, che oggi probabilmente conoscerete per il grandioso Ghost of Tsushima, ai tempi di PS3 si occupava di un'altra IP di punta per casa Sony. Stiamo parlando di Infamous, un'avventura open world con protagonista un supereroe che suo malgrado si trova ad avere dei poteri decisamente devastanti.

Tokyo Jungle

Tokyo Jungle © Sony

Questo è un gioco per palati ricercati: uno stranissimo roguelite in cui bisogna assumere le sembianze di uno dei numerosi animali che sono sopravvissuti all'apocalisse nella città di Tokyo. L'obiettivo è quello di cercare acqua e cibo per sopravvivere e poi trovare un partner con cui creare una nuova generazione di animali con caratteristiche migliori di quella precedente.