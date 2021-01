5 giochi per Xbox Series X/S da non lasciarsi scappare

, la cosa più simile ad un "Netflix del gaming" che c'è in circolazione. Iscrivendovi a questo servizio in abbonamento avrete subito accesso ad un parco di oltre 100 giochi di ogni genere e tipologia. Ovviamente stiamo parlando perlopiù di esperienze che erano già disponibili per la vecchia generazione di console (il nuovo Halo arriverà verso fine anno), ma ci sono alcuni titoli che sono stati ottimizzati per farvi brillare gli occhi sui nuovi hardware. Se non sapete da che parte iniziare ad abbuffarvi di next-gen, qui sotto trovate

Games I migliori videogiochi cooperativi per Xbox One

Games I migliori videogiochi cooperativi per Xbox One

Destiny 2: Beyond Light

Lo sparatutto sci-fi di Bungie è stato ottimizzato per le console next-gen e ora potrete godervelo in 4K e 60fps con Xbox Series X. L'intero gioco si sviluppa intorno a squadroni da 3 a 6 guardiani che devono combattere costantemente contro l'oscurità per salvare la razza umana. Al suo interno potete scegliere di partecipare a missioni narrative, elettrizzanti battaglie PvP o semplicemente buttarvi sulle sfide più impegnative del gioco assieme ai vostri amici. I contenuti non mancano di certo e sembra che con ogni stagione Bungie riesca a buttare fuori sfide sempre nuove che riescono a tenere incollati gli appassionati per mesi interi.

Lo sparatutto sci-fi di Bungie è stato ottimizzato per le console next-gen e ora potrete godervelo in 4K e 60fps con Xbox Series X. L'intero gioco si sviluppa intorno a squadroni da 3 a 6 guardiani che devono combattere costantemente contro l'oscurità per salvare la razza umana. Al suo interno potete scegliere di partecipare a missioni narrative, elettrizzanti battaglie PvP o semplicemente buttarvi sulle sfide più impegnative del gioco assieme ai vostri amici. I contenuti non mancano di certo e sembra che con ogni stagione Bungie riesca a buttare fuori sfide sempre nuove che riescono a tenere incollati gli appassionati per mesi interi.

Lo sparatutto sci-fi di Bungie è stato ottimizzato per le console next-gen e ora potrete godervelo in 4K e 60fps con Xbox Series X. L'intero gioco si sviluppa intorno a squadroni da 3 a 6 guardiani che devono combattere costantemente contro l'oscurità per salvare la razza umana. Al suo interno potete scegliere di partecipare a missioni narrative, elettrizzanti battaglie PvP o semplicemente buttarvi sulle sfide più impegnative del gioco assieme ai vostri amici. I contenuti non mancano di certo e sembra che con ogni stagione Bungie riesca a buttare fuori sfide sempre nuove che riescono a tenere incollati gli appassionati per mesi interi.

Gears 5

Gears 5 changes up the series' formula for the better