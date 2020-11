I 10 giovani attaccanti su cui scommettere in FIFA 21

Il ruolo di attaccante è probabilmente quello a cui la maggior parte dei giovani calciatori in erba ambisce all'inizio della carriera. In prima linea, davanti alle telecamere e ai flash dei fotografi, essere un bravo attaccante è come essere una rockstar del mondo del calcio .

Un giovane talento che riesce ad attirare l'attenzione del mondo intero alla veneranda età di 21 anni... beh, diciamo che è un solido inizio di carriera. I giocatori più affermati in FIFA 21 possono costarvi un paio di milioni, ma ci sono volti più giovani e meno conosciuti che possono farvi risparmiare parecchio.

Eccovi una lista di quelli che su cui dovreste scommettere per la vostra squadra.

I migliori giovani attaccanti - fino a 2 milioni di euro

Joe Gelhardt – €1,000,000

Per avere solo 18 anni, Gelhardt è un giocatore impressionante © EA

Direttamente dal Leeds United, Gelhardt ha solo 18 anni e, sebbene il suo punteggio di 61 non sembri molto impressionante in questo momento, il suo potenziale di 81 lo rende una prospettiva davvero entusiasmante sul lungo termine per i giocatori in modalità carriera, soprattutto perché è disponibile per meno di 2 milioni di euro . Le sue statistiche non sono ancora elettrizzanti, ma viene fornito con la cartteristica di Dribblatore Tecnico.

Liam Delap – €1,500,000

Delap è attualmente una star del City, ma potrebbe essere vostro... © EA

Figlio dello specialista sui lanci lunghi Rory Delap, Liam Delap si è già fatto notare nel Manchester City durante le sue poche uscite in League Cup e potrebbe essere una star in fase di decollo. FIFA 21 gli conferisce un potenziale di 82 , quindi i ragazzi di EA sono chiaramente d'accordo. Come Gelhardt, anche lui parte da un punteggio di 61 e non ha statistiche particolarmente, ma a questo prezzo, state decisamente investendo su una superstar.

I migliori giovani attaccanti – 2-6 milioni

Vladyslav Supryaha – €5,500,000 milioni

Come il nome suggerisce, Supryaha e decisamente un super-giocatore © EA

Guardando al suo potenziale di 84 in FIFA 21, questa promessa del Dynamo Kiev potrebbe presto essere uno dei migliori al mondo. È già velocissimo , con 86 di accelerazione e 87 di velocità di scatto con un punteggio attuale di 70 - e mentre le sue statistiche sui passaggi e sui contrasti suggeriscono che si tratta ancora di un diamante allo stato grezzo in questo momento, con la giusta direzione Supryaha potrebbe diventare un giocatore molto speciale e un elemento chiave della vostra squadra.

Josh Maja – €5,500,000 milioni

Maja offre grande versatilità ed è un'ottimo investimento © EA

L'ex giocatore del Sunderland ha avuto successo a Bordeaux e per meno di 6 milioni di euro potreste aggiudicarvi un giovane attaccante che eccelle per ritmo, dribbling e finalizzazione . È fatto su misura per il gameplay di FIFA 21 e con il suo punteggio di 72 con potenziale di crescita ad 81 , migliorerà solo con il tempo. Maja gioca bene sia come ala che come COC, quindi avete molte opzioni a vostra disposizione (oltre che un ottimo rapporto qualità-prezzo).

I migliori giovani attaccanti – 6-10 milioni

Ezequiel Ponce – €6,500,000 milioni

Ponce è un tuttofare instancabile © EA

Ponce è un tuttofare . Mettendo da parte i tratti più difensivi (come intercettazioni e contrasti in scivolata), ha un punteggio tra 65 e 76 in 20 statistiche diverse . Il giocatore dello Spartak Mosca non ha un punto di forza come molti dei giocatori in questa lista, ma è incredibilmente affidabile, qualunque sia il tipo di squadra che state assemblando. Inizia il gioco con un punteggio tutto sommato decente di 74, che è più che sufficiente per la maggior parte delle squadre nel gioco. Il suo potenziale di 80 gli si addice; non è spettacolare ma porta a termine il lavoro.

Rafael Leao – €9,500,000 milioni

Leao è una vera e propria minaccia per qualsiasi difensore © EA

Dallo Sporting Lisbona, Leao è un attaccante moderno, dotato di dribbling, controllo di palla e velocità per andare per staccare e battere i difensori, oltre a una buona forza e finalizzazione una volta superata la metà campo. Un vero piantagrane per i difensori, è attualmente quotato a 74 e può salire fino a 83 . Con le caratteristiche di Classe e Dribblatore Tecnico , nel caso decidiate di spendere i soldi necessari per metterlo sotto contratto, Leao si rivelerà sicuramente uno dei più amati dai fan.

I migliori giovani attaccanti - 10-20 milioni

Myron Boadu – €12 milioni

Boadu offre una marcia in più a qualsiasi team decida di assoldarlo © EA

Un mostro di velocità con ottima finalizzazione, Boadu è perfetto per sfondare le retrovie e devastare gli avversari. La sua agilità, accelerazione e velocità di scatto sono tutte di 85 , e mentre il suo punteggio attuale è di 75, questo giocatore dell'AZ ha il potenziale per salire a 87 . Possiede un ritmo elevato in attacco ed è a suo agio anche sulle fasce. È fondamentalmente un buon acquisto, e una valida risorsa per qualsiasi squadra.

Patson Daka – €15.5 millioni

Daka è un giocatore ottimo sulla velocità pura © EA

Il suo sarà pure Daka , ma non aspettatevi molto tiki-taka. Daka ha un'incredibile accelerazione di 94 e una velocità di scatto di 93 e, grazie a una valutazione in resistenza di 80, può correre per tutta la partita. Con un'ottima finalizzazione, potenza di tiro e forza, Daka è il tipo di giocatore che dovrete solo stare a guardare . Con un già ragguardevole punteggio di 76, con un po' di lavoro può arrivare fino a 85. Il Red Bull Salisburgo ha un vero gioiello tra le mani, e può essere vostro per meno di 20 milioni.

Le Superstar

Erling Haaland – €92 milioni

Haaland è passato da un 73 in FIFA 20 a un 84 in FIFA 21 © EA

Avendo iniziato in FIFA 20 con un valore inferiore a 10 milioni, l'ascesa fulminea di Haaland lo ha visto affermarsi sulla scena mondiale con diverse prestazioni da capogiro in Champions, e oggi vale nove volte tanto . Guadagnandosi un trasferimento al Dortmund, il giovane attaccante è andato sempre più rafforzandosi, e se state giocando un club di alto livello, vale decisamente tutti i soldi che costa.

Kylian Mbappé - €185,5 milioni

La versione videoludica di Mbappé in FIFA 21 è pressoché inarrestabile © EA