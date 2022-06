Le migliori gravel bike "Made in Italy"

Il progetto

non può non ricalcare le linee guida su cui si basa l’identità del brand. Con la MCM Allround il gravel incontra un prodotto di altissima finitura con geometrie pensate per l’allround e componentistica di prim'ordine. Il telaio, realizzato in carbonio, sfrutta la tecnologia T2T (Tube to Tube) per offrire la massima flessibilità nelle dimensioni del telaio e nella modellatura degli angoli. È progettato per accogliere copertoni fino a 42 mm, ed è allestito anche con una trasmissione 13 velocità di Campagnolo. L’indole agonistica della strada al servizio delle performance sullo sterrato, semplice. Gli allestimenti proposti in gamma sono tre, con geometrie orientate alla versatilità e un pratico guidacatena dal gusto raffinato per gli utilizzi più intensi.