I 5 migliori giochi indie di agosto 2023

Questo tributo ai classici in 16-bit come Mega Man ci riporta indietro nel tempo con un gameplay fluido, appagante e, a differenza dei giochi a cui si ispira, quasi mai frustrante. Nel corso della missione contro i robot senzienti, acquisirete costantemente nuovi poteri in un tripudio di effetti pixellati e sonori davvero ispirati.

Un boomer shooter da manuale, ovvero uno sparatutto in prima persona che si ispira ai capisaldi degli anni '90, come Doom e Duke Nukem. Il suo gameplay frenetico e ricco di azione vi porterà a falciare orde di nemici mezzi umani e mezzi macchine attraverso livelli pieni di occasioni per saltare, scivolare e rimbalzare velocemente da un angolo all'altro della mappa.

