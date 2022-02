I migliori giochi indie di gennaio 2022

nei prossimi giorni e forse non è il momento migliore per chiedervi di dare una possibilità anche ai giochi sviluppati in maniera indipendente. Ma se per caso vi avanza del tempo, magari tra una sessione e l'altra del vostro nuovo gioco preferito, questi sono i giochi indie appena usciti che vi consigliamo assolutamente di provare.

I videogiochi dedicati alla passione per la fotografia sono ancora troppo pochi, soprattutto se non siete dei grandi fan dei Pokémon. Fortunatamente è arrivato Pupperazzi, un gioco in cui dovrete soddisfare le richieste dei vostri clienti immortalando innumerevoli cagnolini nelle situazioni più disparate. Il vostro punteggio terrà conto di elementi come la composizione, i filtri e la ripetitività dei soggetti, quindi cercate di impegnarvi al massimo.