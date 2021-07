Tutti i migliori itinerari per MTB nascosti in Emilia Romagna

andiamo a scoprire quali sono gli itinerari, le zone, i monti meno conosciuti, che dovrebbero essere messi nella vostra wishing list dei comprensori non meccanizzati e meno conosciuti. Contesti montani che richiedono un minimo di tecnica e la giusta attrezzatura, per ognuno degli itinerari che seguono partiremmo almeno con una bici da all mountain. Ma perché no, se le skill sono elevate la giusta front (per alcuni di essi), può essere il giusto compromesso.

I migliori percorsi e gli itinerari più belli per fare MTB in Toscana

, anche denominato “Tra terra e cielo”, è un giro adatto agli amanti della fatica, della conquista e ovviamente della salita. Si parte da Ligonchio per andare alla scoperta della seconda cima più alta del massiccio, il Monte Prado, un anello che impone anche del sano portage in alcuni punti, in cui si può vivere e vedere il Cusna in tutta la sua bellezza. Per 46 chilometri si guarderà tutto dall’alto (i metri di dislivello superano i 1.900), ma ci sono anche occasioni per rifocillarsi, passando peraltro proprio davanti al raggiante rifugio Segheria.

con i suoi 2.021 metri. Pedalabile fino ai 1.700 metri di quota, i trail si raggiungono direttamente da valle, oppure da uno dei tanti rifugi presenti sui crinali, utili per riposare la notte e pensare l’esplorazione del Cusna su più giornate. Non di certo un’ipotesi sbagliata considerando che gli itinerari battuti e permanenti sono ben 23. Tra questi, il

Il gigante dell’Appennino sta vivendo un momento particolarmente florido, sulle sue bellissime creste stanno infatti nascendo innumerevoli trail per tutti i livelli, ma soprattutto permanenti in cui sta riponendo particolare impegno e attenzione la realtà locale

cantava: “Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi”. Il fascino dei celebri colli in sella a una Vespa anni ‘60 è innegabile.

. Una sezione di rocce lucenti e imponenti su cui si possono riconoscere i segni dei passaggi dei carri armati nell’inverno tra il 1944 e ‘45, per non dimenticare.

è un comprensorio collocato proprio a due passi dalla città che include i comuni di Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto. Un’area in crescita e già ben strutturata, con 21 itinerari permanenti, molto improntata sul freeride, la DH e l’enduro, i suoi itinerari propendono molto alla discesa, 16 su 21 sono proprio destinati agli amanti del gravity. Non mancano però gli itinerari in cui spingere sui pedali e se necessario sfruttare il “granny gear”, cinque di questi infatti sono raggruppati sotto la categoria All Mountain. Tra storia e natura vi passano anche i… carri armati. Il suggestivo anello XC ha un’estensione di 23 km per un dislivello che non supera gli 830 metri di dislivello. Una traccia speciale che parte da Loiano, passa per le Cascate delle Colore ma soprattutto per un tratto proprio chiamato:

Però Bologna non smentisce il suo lato misterioso (i sette segreti di Bologna docet), ovvero il contesto in cui sguazza il biker insomma. La