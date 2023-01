I migliori mazzi per iniziare Marvel Snap

Marvel Snap è un gioco di carte molto veloce e accessibile che, grazie ai suoi mazzi di soli 12 carte, permette a chiunque di mettere insieme una squadra e testarla rapidamente sul campo da gioco. Spesso basta guardare le carte che utilizzano i nostri avversari per capire le combo più forti in circolazione, ma se state cercando qualche indicazione più precisa su quali carte portarvi in battaglia, siete nel posto giusto. Questo sono i migliori mazzi per iniziare la vostra scalata in Marvel Snap .

01 Effetto Continuo

Antman

Squirrel Girl

Nightcrawler

Hawkeye

Armor

Mister Sinister

The Punisher

Captain America

Ka-zar

Iron Man

Blue Marvel

Onslaught

L'obiettivo di questo mazzo è inondare i campi di pezzi, potenziarli con Ka-zar/Blue Marvel e sperare di avere in gioco abbastanza forza per vincere due campi su tre. È un archetipo poco reattivo a quello che succede nella meta-campo avversaria e quindi ideale per i giocatori alle prime armi. Cambiando una manciata di carte è un mazzo che può funzionare bene anche ai livelli più alti.

Marvel Snap © Marvel

02 Alla Scoperta

Hawkeye

Rocket Racoon

Mantis

Nightcrawler

Angela

Cable

Scarlet Witch

Wolfsbane

Groot

Spider-Woman

White Tiger

Odin

Questo è un mazzo che richiede un pizzico di impegno in più rispetto a quello precedente. Dovrete cercare di indovinare le intenzioni dell'avversario con Rocket e Groot, capire quali campi conviene cambiare con Scarlet e poi sperare che la combo White Tiger/Odin sia sufficiente per vincere.

03 Distruggi e scarta

Angel

Nightcrawler

Nova

Blade

Carnage

Wolverine

Lady Sif

Sword Master

Enchantress

Klaw

Spider-Woman

Apocalypse

In questa lista abbiamo unito due archetipi che ai livelli più alti seguono due strade ben distinte ma all'inizio, per mancanza di carte, è bene unire in un solo mazzo. Idealmente dovete cercare di giocare Carnage su Wolverine e Nova per poi potenziare Apocalypse con Lady Sif, Sword Master e Blade. Spesso vi capiterà di scartare la carta sbagliata, ma la casualità è un elemento importante da considerare quando si gioca questo mazzo.

Volete scoprire la combo più folle del gioco? Guardare Vking quanto fatica per cercare di ottenerla

04 Devil Dinosaur

Mantis

Nightcrawler

Armor

Cable

Sentinel

Cosmo

Moongirl

White Queen

Devil Dinosaur

Iron Man

America Chavez

Onslaught

Il dinosauro più odiato dai neofiti è il protagonista di questo mazzo. Per potenziarlo al massimo dovrete cercare di pescare il più possibile durante i primi 3 turni di gioco, poi giocare Moongirl per duplicarlo e infine schierare in campo due dinosauri belli grossi. Ovviamente ciò non sarà sempre possibile, per questo a volte dovrete accontentarvi di un più classico Iron Man + America Chavez.

05 Movimento

Iron Fist

Nightcrawler

Forge

Kraven

Armor

Multiple Man

Doctor Strange

Hulk Buster

Enchantress

Klaw

Heimdall

America Chavez

Chiudiamo la lista con il mazzo più dinamico di tutti. Con la mano ideale dovreste cercare di aumentare il potere di Multiple Man e poi farlo moltiplicare il più possibile grazie a Iron Fist, Strange ed Heimdall. In mancanza di altre carte basate sul movimento vi consigliamo di utilizzare Armor per disturbare gli avversari che vogliono distruggere le loro carte ed Enchantress per trasformare i loro dinosauri in innocui animali domestici.