I 6 migliori mazzi di Marvel Snap

L'ottimo gioco di carte Marvel Snap ha appena lanciato la sua nuova stagione e, con Ms. Marvel , c'è una nuova entusiasmante carta del Season Pass di novembre 2023 che ha subito conquistato il meta . Dopo avervi mostrato i migliori mazzi per iniziare , ecco 6 mazzi con cui potrete conquistare la classifica e la modalità Conquista.

01 Il miglior mazzo Ms. Marvel: Lockdown

Ms. Marvel è una carta nuova e interessante che ha riportato l'archetipo degli effetti "continui" sulla vetta del gioco . Ci sono molti mazzi che traggono vantaggio dalle lunghe braccia della supereroina Marvel, poiché la sua capacità di aggiungere 15 forza al tabellone con una sola carta è assolutamente unica .

Il mazzo Lockdown è uno dei più forti del gioco © MarvelSnapZone

Con lei, il mazzo Lockdown sta ottenendo un ritorno atteso da tempo. L'idea alla base è molto semplice: bloccare una o due corsie in cui si è in vantaggio e vincere la partita. Idealmente, si tratta delle corsie a sinistra e a destra, che potete chiudere grazie a Tempesta o Professor X. Ms. Marvel e Mister Fantastic distribuiscono la forza dal centro all'esterno e Daredevil vi aiuta a pianificare correttamente il quinto turno per giocare Professor X o Gamora.

02 Il miglior counter per Ms. Marvel

Esiste un mazzo eccellente per contrastare Ms. Marvel che, ironicamente, include esso stesso Ms. Marvel. L'unica differenza è che grazie a Rogue e Enchantress è possibile rubare un effetto continuo dell'avversario o per rimuovere tutti gli effetti in una location .

Contrastate Ms. Marvel con questo mazzo © MarvelSnapZone

Sunspot, Nebula, Jeff e Doctor Doom aiutano a vincere una corsia bloccata, mentre Darkhawk è il principale fornitore di punti.

03 Scarto con Dracula: funziona sempre

All'inizio di una nuova stagione di Marvel Snap, dove il meta è ancora completamente aperto, avete bisogno di mazzi che funzionino "quasi" sempre . Uno di questi è il classico mazzo Dracula Discard, il cui scopo (e stile di gioco) è molto semplice:

Il mazzo di scarto funziona sempre ed è facile da giocare. © MarvelSnapZone

Scartare Apocalisse dalla mano il più spesso possibile. Ha l'effetto unico di tornare in mano con 4 poteri extra dopo essere stato scartato. Morbius, invece, guadagna +2 energia per ogni carta scartata e, proprio come Dracula, può dominare una corsia praticamente da solo. Il Dracula Discard è un mazzo molto lineare con cui potete capire rapidamente se state per vincere o perdere la partita e quindi snappare di conseguenza.

04 Deadpool

I mazzi destroy incentrati sul "Merc with a Mouth" Deadpool sono molto simili tra di loro. La particolarità di questa carta 1/1 è che quando viene distrutta, torna in mano con forza raddoppiata.

I mazzi destroy possono avere molto successo © MarvelSnapZone

Grazie a carte come Forge (la vostra prossima carta ottiene +2 potere), Nico Minoru (con un po' di fortuna, lo stesso effetto) e altre carte Distruzione, l'effetto di Deadpool dovrebbe essere sfruttato il più possibile. Knull a fine partita è in grado di dominare una corsia con la forza combinata di tutte le carte distrutte. Un'altra combinazione interessante è Forge + Lady Deathhawk . Quest'ultima distrugge tutte le carte della corsia che hanno una forza inferiore alla sua. In combinazione con Forge, la forza è pari a 6, il che significa che può persino contrastare Ms. Marvel .

05 Shuri Sauron: prevedibile, ma potente

Il terzo mazzo che può resistere a qualsiasi meta è Shuri Sauron . L'idea alla base è molto semplice: vi affidate a potenti carte continue con effetti negativi che potete rimuovere in anticipo grazie a Sauron . Shuri, invece, raddoppia la potenza della carta successiva giocata nella sua corsia.

Shuri Sauron è sempre prevedibile, ma difficile da battere. © MarvelSnapZone

Se possibile, dovreste posizionare Armor in una corsia al secondo turno e Sauron in un'altra al terzo turno. Poi continuare a giocare nella corsia di Armor al quarto turno con Shuri e al quinto turno con una carta forte come Typhoid Mary o Red Skull, che poi copierete all'ultimo turno grazie a Taskmaster. Visione al quinto turno vi offre un'ulteriore dose di flessibilità , in quanto potrete muovere liberamente il Vendicatore nell'ultimo turno.

06 Collezionista e Loki: piovono punti

Loki, la carta del Season Pass del mese di settembre 2023, ha introdotto un archetipo completamente nuovo e, insieme al Collezionista , rappresenta una delle combo più forti del gioco . Ogni volta che una carta viene aggiunta alla vostra mano (tranne che dal mazzo), guadagna +1 potere.

Loki e il Collezionista sono una squadra forte © MarvelSnapZone

Ne beneficiano carte come l'Agente 13, Snowguard, l'Agente Coulson e, infine, Loki, che porta il Collezionista a oltre 10 punti di forza e dovrebbe essere protetto da Shang-Chi o da Cosmo. Grazie a Quinjet, tutte le nuove carte aggiunte costano ancora meno. E, come piano alternativo, potete anche guadagnare molta forza con Elsa Bloodstone e Kitty Pride. Il mazzo Loki Collector è estremamente flessibile da giocare: sta a voi decidere se buffare il Collezionista o se cercare di sconfiggere l'avversario con il suo stesso mazzo grazie a Loki.