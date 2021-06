MTB da sogno: 5 bellezze realizzate in titanio

Al giorno d’oggi sembra che se non si possiede un telaio in carbonio non si è nessuno: i vantaggi di questo materiale sono indiscutibili e li conosciamo tutti. Nel mondo a pedali però il vero lusso è possedere un telaio in titanio : non solo perché i prezzi sono concretamente più elevati, ma anche per un’estetica che trascende qualsiasi principio associato a telai in carbonio e alluminio. Il design unico che permette un materiale come il titanio è solo la punta dell’iceberg di un materiale complesso da lavorare, ma estremamente resistente, meno pesante dell’acciaio e non subisce il processo di corrosione. È considerato da molti, per le sue caratteristiche, un materiale eterno, con quel fascino retrò che lo contraddistingue e non scade mai.

Pur essendo considerabile un oggetto d’arte, le mountain bike non nascono con lo scopo di diventare opere da esposizione, le caratteristiche di questo materiale offrono leggerezza, elasticità e assorbimento delle vibrazioni.

Con tubazioni in titanio può nascere qualsiasi tipo di esemplare, dai modelli da strada, passando per il gravel , fino a quelli studiati per il bike packing. Molti produttori inoltre consentono di personalizzare le misure del telaio per meglio adattarli alle caratteristiche dell’utente finale. Le aziende che producono telai in titanio sono una minima percentuale rispetto ai grandi player del carbonio e alluminio, spesso anche piccoli artigiani. Pochi fronzoli per il titanio gli elementi costruttivi sono pochi. Parola d’ordine: semplicità.

Di seguito trovate cinque tra i più fascinosi modelli presenti sul mercato, se sognate una bici senza tempo e senza limiti, potreste trovarla tra queste.

01 Cycles Leon: scuola francese

Un marchio, Cycles Leon , che ha la sua sede di progettazione in Borgogna, il galletto come simbolo e la massima trasparenza in quanto a scelta, lavorazione e utilizzo dei materiali. Proprio sul sito ufficiale possono essere trovate nozioni riguardanti la provenienza dei tubi, le aziende con cui collaborano e i requisiti di sicurezza che rispettano.

Cycles Leon, Semita © Cycles Leon

Ogni telaio uscito con il loro nome impresso è garantito per 50 anni, bizzarro vero? Eppure da un’idea ben precisa di “telaio eterno”. La casa transalpina crede fortemente nel concetto di tailor made e la realizzazione di un telaio che calzi a pennello per il cliente finale.

Tra i modelli più interessanti c'è il Semita, è il classico modello biammortizzato, adattabile con sospensioni da 100 o 120 millimetri, e uno sbalorditivo peso di 2 chilogrammi per il solo telaio, quasi in linea con quelli che sono i valori caratteristici del carbonio.

Pensate che lo schema sospensivo di questa biammortizzata non si basa su nessun sistema di collegamento, o nessun cuscinetto, ma unicamente su una piastra in titanio 6.4. Un metodo costruttivo per cui è comunque consigliato un Sag dell’ammortizzatore del 20-30%.

02 Nevi: un’icona italiana

Nata nel 1992, Nevi , si è sempre e solo occupata di produrre telai nella più nobile delle leghe. Un progetto completamente Made in Italy che non lascia nulla al caso. Ogni componente presente nei telai Nevi è realizzato in titanio.

Il modello K2 è la punta di diamante della gamma offroad, completamente personalizzabile in quanto a misure e allestimento con una linea molto sottile delle tubazioni ed estremamente elegante. Sulla K2 può essere montata anche la forcella realizzata da Nevi sempre in titanio, una soluzione tecnica che completa il quadro e offre la possibilità di dare vita ad un esemplare dal peso ridotto all’osso. La possibilità di personalizzazione della K2 riguarda anche il diametro delle ruote che si possono allestire. Nevi non pone limiti in questo senso e rende compatibile questo telaio con 27,5” o 29”.

Nevi K2 © Nevi

Insomma Nevi vi cuce addosso una MTB hardtail di cui si può scegliere veramente qualsiasi cosa, anche sulla base dell’utilizzo e non solo dell’utilizzatore. In gamma non sarà presente una biammortizzata, ma da poco si è aggiunta invece una eBike, anch’essa totalmente in titanio.

03 Why El Jefe: titanio da viaggio

Un telaio hardtail, anche se la flessibilità del titanio potrebbe far rientrare di diritto tutti questi modelli tra le softail, dotato di fissaggi per borse e attrezzatura da viaggio. Le caratteristiche di questa lega si sposano bene anche con il concetto di viaggio. La El Jefe di Why Cycles è molto spinta e ricalca in buona parte i valori delle geometrie più moderne. Basti pensare che l’angolo di sterzo di cui è dotata è di 67,5°, pensata inoltre per alloggiare una forcella da 120 millimetri. Discorso analogo si può fare per i foderi del carro, variabili da 420 a 435 millimetri, si mantengono su valori di tutto rispetto.

Why Cycles, El Jefe © Why Cycles

Ben quattro sono poi i punti di fissaggio per porta borraccia ed eventuali borse è una bicicletta che invoglia a spingere a lungo, con tubazioni di diversa gradazione (9 3/2.5 per tutti i tubi, 6/4 per il tubo sterzo), con la finalità di garantire la flessibilità nei punti giusti e la rigidità dove è necessaria. Un processo sicuramente più industrializzato ha portato la Why a fornire una tabella delle taglie, utile linea guida per la scelta. È anche compatibile con reggisella telescopico per aprirsi ulteriormente al mondo dei bike packer.

04 Litespeed: oltre l’immaginabile

Non solo tubazioni in titanio, ma anche sospensioni in titanio. Questa è la visione di Litespeed , che per il modello più veloce in gamma, l’Unicoi, ha brevettato un sistema sospensivo privo dei più conosciuti ammortizzatori tradizionali.

L’azienda americana, ha dato forma a una biammortizzata unica nel suo genere, agile e permissiva al tempo stesso, grazie a una speciale tecnologia di cui è proprietaria.

Litespeed, Unicoi © Litespeed

L’Uni-Strut è un sistema di sospensione a doppia molla interamente prodotto in titanio. Lo stelo di 45 millimetri scorre direttamente all’interno del tubo orizzontale per offrire il giusto assorbimento quando il terreno si fa più difficoltoso. La struttura realizzata in 3AL/2.5V ha consentito agli ingegneri di sposare un agile triangolo anteriore e un compatto triangolo inferiore, a tutto il resto ci pensa Uni-Strut. Questo telaio nasce con una doppia anima: 29” o 27,5” e può ospitare copertoni fino a 3 pollici.

Il concetto di cross-country all’americana è ben rappresentato dalla Unicoi che nasce per abbinarsi perfettamente a sospensioni da 120 a 140 millimetri, ciò che l’azienda ritiene utile per il cross country, ma consultando la tabella delle geometrie si scorgono numeri ben più vicini al mondo all mountain come l’angolo di sterzo da 67 o 67,5° in base alla taglia. Un vero prodigio della tecnica.

05 Moots: 40 anni di titanio

In America il titanio ha sempre avuto un grande successo tra le mountain bike, anche Moots ne è una delle migliori e più conosciute interpreti nella progettazione e lavorazione. Un’azienda che produce telai sin dal 1981, anno in cui molti grossi brand cominciavano a seguire il flusso di questa nuova e intrigante pratica, lanciando la produzione di massa dei primi modelli. In quell’anno anche Moots siglava l’inizio di un’avventura, ben 40 anni di sviluppo, con un amore incondizionato per il titanio. La gamma di Moots è basata su una suddivisione coincidente con quella di tutte le aziende, ma con una sezione per l’offroad molto strutturata, con ben tre modelli.

Moots Womble © Moots

Il Womble, con la sua colorazione satinata, abbraccia un look industrial, grezzo, incredibilmente semplice ma affascinante. Un telaio hardtail dalle sezioni dei tubi generose con doppio spessore per garantire la massima rigidità e affidabilità nella guida, e con ruote da 29” fanno della Womble un carrarmato per le lunghe escursioni. Non solo cross country, ma anche trail e all mountain perché hardtail non va solo a braccetto con sospensioni contenute. La Womble è compatibile con sospensioni da 140 millimetri, che in aggiunta ad un angolo di sterzo da 67 gradi, e gomme che possono arrivare fino a 2,6”, la configurano come una mountain bike per divertimento e performance.