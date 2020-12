I videogiochi rappresentano uno dei modi migliori per stare in contatto con le proprie persone preferite, dal vivo o in remoto poco cambia. In particolare i party game sono magici perché non richiedono particolari skill o esperienza per essere apprezzati, quindi chiunque può prendere il mano il controller e partecipare in spensieratezza all'esperienza ludica. Se non potete stare assieme nella stessa stanza a giocare, vi consigliamo di andare su Discord e aprirvi una chat vocale da PC o Smartphone . Dopotutto, i party games non sarebbero altrettanto divertenti senza i commenti dei propri amici in sottofondo. Vediamo quali sono i migliori 9 party game per tutte le piattaforme che vi consigliamo di scaricare subito.

1. Castle Crashers (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

È ora di indossare il vostro elmo medievale, salvare qualche principessa e difendere il vostro regno in questo gioco d'azione super colorato. Nella modalità campagna dovrete sconfiggere nemici e boss , raccogliere nuove armi e attacchi speciali, sbloccare animali e aumentare le statistiche del personaggio finché non sarete i migliori cavalieri del circondario. Questo è importante perché quando riuscirete a salvare una principessa dovrete affrontare i vostri compagni in una sfida all'ultimo sangue per dimostrare di essere l'eroe più meritevole. Se non avete tempo di affrontare una campagna potete sempre provare le modalità Arena e Back Off Barbarian che sono molto più corte e immediate.

2. Lovers in a Dangerous Spacetime (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Lovers in a Dangerous Spacetime è un titolo cooperativo da divano in cui voi e i vostri amici dovrete lavorare nei diversi dipartimenti di un'astronave per navigare i livelli in due dimensioni e sconfiggere le forze anti-amore. Vi ritroverete a correre da una parte all'altra della navicella per riuscire a incastrare tutte le esigenze del caso, come caricare gli scudi, sparare dai cannoni, pilotare nella direzione giusta. Il layout dei livelli è generato casualmente, come lo sono i diversi upgrade che incontrerete, quindi ogni partita sarà diversa dalla precedente.

3. Fall Guys: Ultimate Knockout (Steam, PlayStation 4)

Per chi ha sempre sognato di partecipare a programmi televisivi tipo Wipeout e Takeshi's Castle , ecco il gioco perfetto per soddisfare quel desiderio. Un party game completamente online che ci mette contro altri 60 giocatori in carne e ossa per cercare di essere l'ultimo concorrente a rimanere in partita. I suoi coloratissimi livelli fisicamente realistici propongono svariate sfide di corsa e sopravvivenza, alcune cooperative e altre tutti contro tutti, che dovrete affrontare utilizzando pochissimi tasti del joypad.

4. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch)

Non possiamo dimenticarci dei grandi classici: Mario Kart 8 per Nintendo Switch ha 48 circuiti, 42 personaggi, 23 power-up e splendide visuali in HD. Si può giocare in 4 dallo stesso televisore, fino ad 8 in wireless oppure fino a 12 online. Di recente è uscito anche Mario Kart Live, una versione "reale" dei celebri kart che è possibile far correre per la casa e controllare grazie alla telecamera posta sopra la testa del pilota.

5. Among Us (Steam, Mobile)

In Among Us alcuni giocatori sono degli impostori che vogliono uccidere il resto dell'equipaggio prima che la navicella raggiunga la sua destinazione. I giocatori "normali" nel frattempo devono lavorare nei vari dipartimenti della navicella e tenere gli occhi aperti per qualsiasi comportamento sospetto che possa aiutarli a capire chi trama contro di loro. È possibile giocare online con dei perfetti sconosciuti, ma l'ideale sarebbe organizzare una partita con i propri amici in una lobby privata e scoprire chi riesce a mentire meglio. La modalità wi-fi supporta fino a 10 dispositivi in contemporanea.

6. Stikbold! A Dodgeball Adventure (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Questo gioco, che trasuda anni '70 da ogni pixel, vi permette di giocare ad una versione semplificata di palla prigioniera in diverse situazioni al limite dell'assurdo. Eliminate i vostri amici con un colpo ben assestato e cercate di rimanere l'ultimo giocatore in campo per vincere, attenzione però ai diversi elementi di disturbo che potrebbero mettere in difficoltà anche il più abile degli atleti.

7. Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

Smash Bros. non dovrebbe avere bisogno di presentazioni: è semplicemente il gioco di lotta in due dimensioni che ospita tutti i personaggi Nintendo più amati di sempre. Ogni lottatore ha un parco mosse unico e sorprendentemente tecnico da padroneggiare, ma quando si gioca tutti contro tutti (e con gli oggetti attivi) è solamente il caos a farla da padrone. A differenza degli altri giochi di combattimento, in Smash Bros. l'obiettivo non è quello di azzerare i punti vita dell'avversario, bensì sferrare colpi ben assestati che facciano finire i nemici fuori dai bordi dello schermo.

8. TowerFall (Steam, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch)

Un'altra arena in due dimensioni, ma questa volta dovrete rispolverare le vostre doti con arco e frecce. Questo local multiplayer, fatto dagli stessi creatori di Celeste, permette a 6 giocatori di sfidarsi all'ultimo colpo in arene caotiche e letali. Ogni giocatore entra in partita con una sola vita e una quantità limitata di frecce, che però possono essere raccolte da terra. Aprendo le casse del tesoro potrete ottenere degli upgrade che vi garantiranno scudi, ali, frecce migliori o un sacco di artefatti molto potenti.

9. Bloons TD 6 (Steam, Mobile)