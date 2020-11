Potete schierare in campo i migliori difensori e goleador al mondo, ma se tra i pali non c'è qualcuno all'altezza della situazione, i palloni che metterete nella rete avversaria non conteranno poi molto. In questo caso, l'esempio di Castillo durante l'eliminazione del Liverpool dalla Champions League in questa stagione è molto calzante. Per evitare tutto questo, eccovi i migliori portieri che FIFA 21 può offrire.

1. Jan Oblak, Atlético Madrid, Punteggio 91

Jan Oblak FIFA 21 © EA

Il portiere dell'Atlético rimane il migliore di tutto il gioco, e mentre durante l'ultima stagione la sua squadra a generalmente lasciato a desiderare, Oblak è stato il giocatore con le performance migliori, non solo piazzandosi in cima a questa lista, ma diventando l'unico membro dell'Atlético a figurare in una delle top ten per ruolo. È il terzo miglior giocatore di tutto FIFA 21 , mentre Koke, l'unico suo compagno di squadra a rientrare nella top 100, si deve accontentare dell'85esimo posto.

2. Alisson, Liverpool - Punteggio 90

Il 26enne Alisson è arrivato al Liverpool dalla Roma nel luglio del 2018 © EA Sports

Il numero uno del Liverpool è anche il numero due di FIFA 21, e la sua iniziale assenza dal Liverpool per infortunio ha ulteriormente dimostrato ulteriormente quanto sia stato importante nella loro ascesa calcistica . Atletico, agile e un vero leader delle retrovie, Alisson è un'ottima scelta per la vostra porta in FIFA 21. Ci sono molti giocatori del Liverpool sparsi nelle varie top ten, e tre dei loro quattro difensori fanno parte della migliore formazione a 11, perciò Alisson non può che aggiungere ancora più sintonia nella vostra squadra.

3. Marc-Andre Ter Stegen, Barcellona - Punteggio 90

Marc-André ha un punteggio di 90 in FIFA 21 © EA

Pur non dominando più il mondo del calcio come una volta, uno dei pochi aspetti in cui il Barca è andato migliorando dai tempi oro è la difesa della porta. Valdés e Bravo hanno fatto il loro dovere, ma non erano portieri di caratura mondiale come Ter Stegen . Il giocatore tedesco è nelle prime posizioni della classifica assieme a Oblak, Navas e Llris per riflessi e, a parte la velocità, non va mai sotto l'85 in nessun campo.

4. Thibaut Courtois, Real Madrid - Punteggio 89

Gli inizi di carriera di Courtois nel Real Madrid sono stati in salita, ma da allora ha trovato il suo ritmo ed è stato una parte importante della vittoria in Liga del suo team. Unito alle sue impressionanti performance nella nazionale belga, eccolo prendersi il quarto posto e diventare il terzo portiere della Liga tra le prime quattro posizioni . La sua presa è seconda solo a Oblak, mentre riflessi, piazzamento e tuffo si attestano comunque su numeri alti.

5. Manuel Neuer, Bayern Monaco - Punteggio 89

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer © FIFA 21

Per un certo periodo, Neuer è stato senza ombra di dubbio il miglior portiere del mondo . Il suo quinto posto in questa classifica non intende in alcun modo mettere in dubbio le sue abilità, ma è semplicemente dovuto alla comparsa di altri giocatori di caratura mondiale attorno a lui. Come esponente di punta dei moderni "portieri-liberi" , non sorprende che Neuer spicchi nelle statistiche di tiro. Ed escludendo la velocità, il più basso tra i suoi punteggi è un 86.

6. Ederson, Manchester City - Punteggio 88

Tenete la vostra porta al sicuro con Ederson © EA Sports

Portiere libero sulle orme di Neuer, Ederson è chiaramente influenzato dal suo collega tedesco ed è l'unico portiere a superarlo nelle statistiche di tiro . È uno stile di gioco che entrambi hanno sviluppato con Pep Guardiola. Ma non è solamente un difensore con i guanti (quello è Kyle Walker): vanta anche delle eccellenti statistiche in riflessi, posizionamento e tuffo.

7. Samir Handanović, Inter - Punteggio 88

Un nuovo, smagliante Inter scende in campo © EA

Quando si pensa ai migliori portieri del mondo, il nome di Handanović non è tra i primi che viene in mente, ma ciò è più dovuto al suo basso profilo che alle sue abilità effettive. È terzo per abilità di posizionamento, secondo per riflessi complessivi, e terzo per abilità complessive di tuffo. Non è uno dei nomi più grandi (al massimo il suo è il nome più lungo) ma è un grande talento e un ottimo acquisto in FIFA 21.

8. Keylor Navas, PSG - Punteggio 88

Navas ha contribuito alla vittoria della Champions © EA Sports

Navas , uno degli unici tre giocatori del PSG a comparire nelle top ten di ruolo di FIFA 21 (non sorprende nessuno sapere che gli altri due sono Neymar Jr. e Mbappé), si aggiudica l'ottavo posto di questa classifica dopo una serie di solide performance. Non avrà lo stesso prestigio degli altri portieri, ma è sempre affidabile , e questa è probabilmente una delle qualità più importanti in un portieri.

9. Hugo Lloris, Tottenham Hotspur - Punteggio 87

Hugo Lloris © EA Sports

Lloris è uno degli unici due giocatori del Tottenham a comparire in una delle top ten di ruolo (l'altro è Kane, che spartisce un decimo posto con Hazard, Sterling e Dybala). Il capitano francese vanta il quinto posto per riflessi complessivi e il secondo per abilità complessive di tuffo; solo Navas (primo assoluto per riflessi) lo batte.

10. Wojciech Szczesny, Piemonte Calcio - Punteggio 87

Wojciech Szczęsny © ESPA Photo Agency / Zuma Press / Forum