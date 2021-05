I migliori videogiochi roguelike

, ha riportato i riflettori su un genere molto diffuso tra i videogiochi indie ma spesso ignorato dalle grandi produzioni. I roguelike sono tutti quei videogiochi in cui bisogna sempre ripartire da capo dopo ogni game over, mentre vengono definiti roguelite i giochi che permettono al protagonista di sbloccare potenziamenti permanenti o scorciatoie tra una partita e l’altra. Entrambi i generi sono spesso caratterizzati da una difficoltà molto elevata e una curva di apprendimento discretamente ripida, ma gli appassionati sanno bene quante soddisfazioni possa dare battere un boss di fine livello dopo aver imparato alla perfezione tutti i suoi attacchi.

Hades è il pluripremiato capolavoro di Supergiant Games che ci mette nei panni di un principe degli inferi mentre cerca ostinatamente di raggiungere la superficie contro il volere del padre. Grazie all’aiuto degli dei dell’Olimpo ogni partita è estremamente varia e personalizzabile, ma solo un profondo conoscitore delle armi magiche saprà sfruttare le combo giuste per raggiungere l’obiettivo finale. Gli spettacolari ambienti disegnati a mano e la coinvolgente colonna sonora portano sontuosamente in vita il regno dei morti.

One Step From Eden

The Binding of Isaac

Al centro degli spettacolari ambienti in due dimensioni di Dead Cells c’è un esperimento alchemico finito decisamente male. Il protagonista incorporeo sfrutta le salme che lo circondano per cercare ad ogni partita di allontanarsi sempre di più dal laboratorio che lo ha creato, ma quando il suo ospite eventualmente viene distrutto lui è obbligato a tornare al punto di partenza tramite il sistema di fognature di questo strano mondo. La quantità di armi e abilità che vi ritroverete a padroneggiare è davvero infinita e rifare gli stessi livelli non sarà mai noioso.

