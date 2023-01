Le serie più amate su Red Bull TV nel 2022

Ammettiamolo. Probabilmente tutti noi nel 2022 abbiamo speso moltissimo del nostro tempo (e più di quanto pensavamo) guardando serie tv. Sappiamo che avete buon gusto in fatto di serie...avete visto moltissimi degli show disponibili su Red Bull TV! Ecco la lista dei 9 più amati.

1. Sainz: Live to Compete

33 min Una leggenda vivente Mentre la leggenda dei rally Carlos Sainz si prepara per la sua 14ª Dakar, scopri cosa pensa di lui chi lo conosce bene.

Leggenda vivente è una parola fin troppo usata, ma nel caso della leggenda del rally Carlos Sainz si tratta di un epiteto ben meritato, come abbiamo scoperto in Sainz: Live to Compete .

Oltre a seguire Sainz Senior durante la Dakar, i sei episodi della serie ripercorrono il modo in cui il pilota è riuscito a prendere il sopravvento nei rally in Spagna, correndo per due titoli WRC e ispirando un'intera generazione di campioni spagnoli di automobilismo. Hai, poi, accettato la sfida del Rally Dakar invece di ritirarsi, vincendo ad oggi tre titoli.

Sainz: Live to Compete è un'affascinante visione della passione e della grinta di un uomo, che continua a spingersi oltre i suoi limiti.

2. Originate

Se c'è una serie in questa lista che probabilmente vi farà invidia è lo show Orginate della leggenda del freeski Michelle Parker. E perché non dovreste provare invidia? La Parker viaggia in tutto il mondo per visitare luoghi meravigliosi, incontrare persone interessanti e dedicarsi alle sue passioni per il freeski, la mountain bike e l'avventura in generale.

8 min Inspiration Michelle Parker leaves behind her skis, grabs her mountain bike and heads to Orcas Island, Washington.

Nel 2022 è stata rilasciata la terza stagione di Originate, sempre fedele agli obiettivi dello show di accogliere l'ignoto e spingere Parker oltre la sua zona di comfort. Finora, è la serie più avventurosa e variegata.

3. Danny MacAskill: Postcard from San Francisco

16 min Welcome to The Rock

Dopo il successo di Imaginate , ritorna In Postcard from San Francisco il genio Danny MacAskill per un puro street trial in MTB.

Immergetevi nei 7 episodi del dietro le quinte per scoprire come il film ha preso forma e vedere il duro lavoro che MacAskill e l'intero team del progetto hanno svolto per realizzare minuti di magia.

4. No Contest: Off Tour

No Contest ha catturato l'azione concentrandosi sui racconti del backstage del tour WSL per ben quattro stagioni.

28 min Questo è il surf a New York! No Contest sbarca a New York City con Balaram Stack e Kolohe Andino per conoscere la scena locale.

Una serie divertente che esplora le zone più calde per fare surf a livello internazionale, dall'Italia alle Fiji e alle città urbane del surf come NYC e Tel Aviv, No Contest: Off Tour è il programma che ispirerà il vostro prossimo viaggio estivo all'insegna del surf.

5. Pushing Progression

26 min High diving Red Bull Cliff Diving World Series presser udviklingen af verdens ældste ekstremsport. Her er hvordan.

Alcune volte abbiamo bisogno di guardarci attorno per capire e apprezzare la ricchezza di ciò che possediamo. Il film Pushing Progression lo dimostra perfettamente.

Guardando come alcuni sport come il freerunning, il cliff diving e la mountain bike freeride si sono sviluppati negli ultimi due decenni (in parte con l'aiuto di eventi come il Red Bull Rampage e Red Bull Cliff Diving World Series), Pushing Progression è un promemoria di quanto gli sport d'azione si stiano muovendo velocemente, il tutto accompagnato da alcuni filmati incredibili.

Qui gli episodi di Pushing Progression

6. Making the Soloist VR

Perché guardare Making the Soloist VR? Per Alex Honnold, che è anche conosciuto come la leggenda dell'arrampicata libera in solitaria. Per i luoghi di arrampicata di fama mondiale e di assoluta bellezza e per la realtà virtuale.

18 min L'esperimento in VR Alex Honnold, Nico Hojac e il team affrontano le dolomiti

Portandoci dietro le quinte del suo prossimo grande progetto, dopo quello mondiale di Free Solo, Honnold si unisce a Nicolas Hojac per un grande tour di arrampicate più famose degli Stati Uniti e dell'Europa, mentre la troupe del film lotta per filmare in realtà virtuale.

Come in tutti i progetti di Honnold, l'arrampicata vi farà sudare, ma non solo quella: sarete anche estremamente coinvolti dal destino delle telecamere per la realtà virtuale.

Qui gli episodi di Making the Soloist VR

7. Skate Tales

27 min Pojezdy s Felipem Nunem Madars Apse cestuje do Brazílie, aby pojezdil s dvakrát amputovaným Birdhouse Skateboards profesionálem Felipem Nunem.

Tutti amano sentire un bel racconto e lo skater Madars Apse ne ha diversi da raccontare in Skate Tales, il suo diario di viaggio in giro per il mondo che punta i riflettori su alcune delle scene e degli skater più interessanti in circolazione.

Dal Giappone all'Uganda, con una serie di personaggi che sono delle grandi leggende, Skate Tales ci mostra che c'è molto di più nello skateboarding.

Gli episodi delle stagioni di Skate Tales