è includere una sessione regolare in salita nella vostra routine di allenamento. Correre in salita aumenta la forza e la resistenza delle gambe, ed oltre ad aiutarvi a risalire le colline come degli stambecchi, si tradurrà in velocità più elevate anche in piano.

Inoltre, l'allenamento in collina incoraggia anche cambiamenti positivi nella tecnica della corsa . Tutti abbiamo ricevuto il consiglio non richiesto di "alzare quelle ginocchia" durante una corsa, e sebbene ci siano modi migliori di dare delle dritte, la maggior parte di non trarrebbe che vantaggi nel sollevare maggiormente le ginocchia durante la falcata. Correre in salita aiuta molto in questo senso: è letteralmente impossibile correre su per una collina senza alzare i piedi.