Le migliori speedrun di AGDQ 2023

Playing Fields Lasciatevi trasportare tra i luoghi e le persone che lavorano in prima linea per il futuro dell'industria videoludica giapponese.

New Game+ in 53:01 di CodeNameMeteor

si basa proprio sull'andare da A a B nella maniera più rapida ed efficiente possibile. CodeNameMeteor quest'anno ha presentato al mondo la sua interpretazione del secondo capitolo che, sebbene non abbia ricevuto la stessa attenzione del predecessore, è in grado di gasare a dovere ogni appassionato di speedrun che si rispetti.

Any% Warpless in 52:24 di mitchflowerpower

La maratona è finita con una run di Super Mario Bros 3 in modalità Warpless interpretata da un maestro del suo mestiere: mitchflowerpower. Mitch, a differenza di altri partecipanti, ha trasmesso in streaming la sua performance perché il suo setup era troppo ingombrante da trasportare considerando il misero 1% di possibilità di funzionare.

Any% in 12:40 di ChairGTables

