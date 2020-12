Quando si tratta di FIFA , a volte la strategia migliore è buttarsi. Non tutti vogliono mettersi a preparare una lista di tutte le superstar in FIFA Ultimate Team, snocciolare numeri e fissare la schermata delle statistiche per pomeriggi interi; molti vogliono solo giocare.

Fortunatamente, in FIFA 21 c'è una buona scelta di squadre che vantano una valutazione a 5 stelle . Pur essendo tutte in cima alla classifica a darsi pacche sulle spalle e mettendo in mostra i loro giocatori di punta, ogni squadra eccelle per ragioni leggermente diverse rispetto ai propri avversari.

Le valutazioni elencate di seguito si basano sulla versione base del gioco e non tengono conto dei dati live settimanali che possono alterare la classifica nel tempo. In ogni caso, queste squadre non dovrebbero subire cambiamenti eccessivi nel tempo.

1. Bayern Monaco

Il Bayern Monaco migliora di anno in anno, e lo noterete anche nel gioco © EA

Attacco : 91

Centrocampo : 84

Difesa : 83

Non stupisce trovare il Bayern in cima alla lista; la squadra ha intrapreso una traiettoria ascendente dal 2019, nonostante i migliori sforzi del Borussia Dortmund in Bundesliga. Le notevoli statistiche sopra elencate sono dovute ad alcuni punteggi francamente non umani dei singoli giocatori (parliamo di te, Lewandowski ).

Tra il talento incommensurabile nell'attacco , il rapido supporto sulle fasce con Serge Gnabry e Leroy Sane , e il solido nucleo di Goretzka e Kimmich, qualsiasi giocatore scelga il Bayern quest'anno si divertirà di sicuro.

2. Real Madrid

Pur essendo più debole dell'anno scorso, il Real è ancora formidabile © EA

Attacco : 84

Centrocampo : 87

Difesa : 84

Certo, il Real Madrid potrà pur essere sceso di un poco nel suo status inattaccabile in FIFA 20, ma la squadra spagnola ha ancora molti assi nella manica. Forse noterete che nessuna delle loro statistiche scende sotto l'84 , il che significa che quest'anno il Real Madrid è la squadra tuttofare dal punteggio più alto nel gioco.

Con un nucleo solido e una difesa praticamente impenetrabile dal gioco intelligente, i Blancos possono essere avversari spaventosi che non cedono un solo centimetro del campo senza combattere.

3. Liverpool

Salah fa fuoco e fiamme. Come suo solito. © EA

Attacco : 86

Centrocampo : 84

Difesa : 86

Nella stagione appena passata, la mano esperta di Jurgen Klopp è riuscita ad aiutare la squadra del Merseyside a conquistare il suo primo titolo in 30 anni - e quella vittoria si riflette in queste statistiche. Ma anche ignorando Champions League e Community Shield, il Liverpool sta decisamente andando alla grande.

Proprio per questo, la ricca varietà di opzioni della squadra in attacco e un' ottima versatilità nel mezzo li rendono una scelta quasi obbligata per i giocatori aggressivi che amano spingere l'attacco in FIFA. Mantenete un gioco duro e veloce e vi farete strada anche tra le difese più solide.

4. Manchester City

Per diversi aspetti, il City vale forse quanto due squadre di alto livello © EA

Attacco : 86

Centrocampo : 86

Difesa : 83

Pep Guardiola non ha avuto il suo periodo migliore con il City ultimamente, ma un grande budget e alcune decisioni intelligenti potrebbero stabilizzare le oscillazioni che abbiamo visto di recente. Purtroppo, la valutazione FIFA della squadra è stata intaccata per via di una stagione da dimenticare, ma ciò non significa che sia una cattiva squadra: è proprio il contrario.

L'attacco del Manchester City è uno dei migliori del gioco e starà a voi sfruttarlo al meglio per uscirne vincitori. Gli attaccanti instancabili , le ali affidabili e uno schieramento centrale incisivo possono sfondare la maggior parte delle linee difensive quasi senza sforzo. Utilizzatele a vostro vantaggio, e schierate il 4-2-2-2 per ottenere i migliori risultati.

5. Barcellona

Con una formazione del genere, gli errori non sono am-Messi © EA

Attacco : 84

Centrocampo : 87

Difesa : 82

Dalla sua posizione di migliore squadra in FIFA 20 (almeno quando è uscito, comunque), il Barcellona ha subito una sorta di caduta in disgrazia negli ultimi 12 mesi. La sua tattica rimane comunque sempre valida anche per quest'anno, nonostante alcune battute d'arresto. Per ottenere il meglio dalla squadra spagnola, riducete gli allunghi e giocate molto su passaggi e movimenti corti : costringete gli avversari fuori dalle loro posizioni e fate breccia.

Phillipe Coutinho è ottimo sulle fasce per mantenere una minaccia persistente nella mente degli avversari, e Pjanic e Dembele sono perfetti assieme alla superstar in prima linea per creare opportunità da gol in pochi secondi... a patto che pianifichiate il tutto con congruo anticipo.

6. Chelsea

Il Chelsea e la Modalità Carriera ormai sono praticamente sinonimi © EA

Attacco : 85

Centrocampo : 83

Difesa : 82

Grazie a un'impressionante serie di decisioni di mercato durante l'estate, il Chelsea è riuscito a rimettersi in piedi, e le statistiche elencate qui in alto lo dimostrano. La squadra britannica è assente dalla classifica delle migliori squadre di FIFA da alcuni anni ormai, ma finalmente qualcosa è cambiato.

A differenza della maggior parte delle altre squadre in questa lista, il club londinese non ha una gran scelta di ali competenti. Il vostro approccio quindi dovrà spostarsi su un attacco più "conico" , incanalando la palla attraverso il centro per cercare di fare breccia in qualsiasi spazio scoperto troverete nella difesa. Giocate in modo creativo, divertitevi con diverse tattiche e il Chelsea sarà una vera scoperta.

7. Paris St. Germain

In quanto miglior squadra francese, il PSG è fenomenale © EA

Attacco : 86

Centrocampo : 82

Difesa : 81

Le superstar francesi del PSG figurano ancora una volta nella top-ten dopo una performance piuttosto impressionante in FIFA 20. Coerentemente, sia nei campionati francesi che in tutta Europa, il PSG è sicuramente una squadra per quei giocatori a cui piace prendere gli avversari alla sprovvista e sperimentare formazioni non convenzionali.

La squadra francese ha basi molto solide, e potrete dominare intere partite grazie a eccellenti centrocampisti che forniscono passaggi ai formidabili attaccanti (in particolare la superstar Mbappé ) - dovrete solamente fare attenzione alla vostra linea difensiva: ci sono buchi che gli avversari più astuti potrebbero sfruttare.

8. Borussia Dortmund

Haaland, Sancho and Reyna are a terrifying proposition for any opponents © EA

Attacco : 85

Centrocampo : 82

Difesa : 81

Anche in questo caso, per chiunque abbia familiarità con FIFA 20, non sorprende che il Borussia Dortmund sia arrivato così in alto in classifica. Si, questa squadra può mancare di raffinatezza a centrocampo e si, le posizioni di difesa potrebbero non essere al pari degli attaccanti... ma questa rimane comunque una squadra che non scherza affatto. Consigliata ai giocatori di FIFA più talentuosi.

Fai del del vostro meglio per mantenere la palla in gioco intorno a Haaland , Sancho e Reyna , e passate a Guerreiro per sfogare un po' della pressione sul retro. Stancate i giocatori avversari e divertitevi a loro spese, dopodiché sferrate il colpo letale.

9. Atletico Madrid

Atletico Madrid © EA Sports

Attacco : 83

Centrocampo : 82

Difesa : 83

Questa è per i puristi di FIFA : se optate per questa squadra spagnola, vi converrà schierare il classico 4-4-2 e concentrare la vostra attenzione sulle abilità di Luiz Suarez e Diego Costa .

Con statistiche che non rivaleggiano esattamente con quelle delle squadre più illustri di questa lista, il vostro obiettivo con l' Atletico Madrid è il contropiede : lasciate che gli avversari vengano da voi, guadagnatevi il possesso senza mettere in pericolo il portiere e sfondate in avanti senza remore. Che gioia.

10. Piemonte Calcio

Il Piemonte ha Ronaldo, che porta l'attacco su un altro livello © EA

Attacco : 87

Centrocampo : 81

Difesa : 83

Se non siete dei fedelissimi di FIFA e state guardando il nome di questa squadra con perplessa curiosità, non preoccupatevi: per una semplice questione di diritti commerciali, la squadra immaginaria dal nome bizzarro è in realtà la Juventus . Molto semplicemente, Konami e PES detengono i diritti per il vero nome della squadra. Ciò non le impedisce di essere comunque degna di un posto nella top ten!