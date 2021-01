La modalità Carriera rimane una delle modalità più popolari di FIFA , permettendovi di vivere le varie sfaccettature della gestione di una vera squadra di calcio, come giocare partite, ingaggiare e vendere giocatori, svolgere sessioni di allenamento e persino rilasciare interviste.

Ma tutto questo richiederà un po' di impegno. Sebbene possiate benissimo decidere di svignarvela e cambiare squadra nel corso della carriera, la maggior parte dei giocatori vorrà rimanere con la stessa squadra per diverso tempo . Solitamente si tiene duro per due stagioni, poi la noia ha la meglio durante la terza e si passa a un nuovo campionato. In pratica è la modalità Jose Mourinho.

Mentre nelle Stagioni Online o in Ultimate Team è possibile cambiare costantemente il proprio team, la modalità Carriera richiede un approccio più ponderato. Qui vi suggeriamo sei delle esperienze manageriali più interessanti di FIFA 21 .

1. Chelsea

Come negli anni scorsi, il Chelsea è un club eccellente in FIFA © EA

Sebbene sia dietro a Liverpool e Manchester City in Premier League, il Chelsea è un'eccellente squadra in FIFA, soprattutto avendo recentemente ingaggiato stelle esplosive come Ziyech e Werner . Il Chelsea ha anche aggiunto un tocco di classe a centrocampo con Havertz e guadagnato un difensore stabile con Thiago Silva , che vanno a unirsi a Christian Pulisic e N’Golo Kante in una squadra piena di talenti.

La rapidità è sempre una grande risorsa in FIFA, e dopo un'estate di spese in cui Frank Lampard è stato accusato di giocare in modalità Carriera nella vita reale, il Chelsea può ora rivelarsi un vero portento in FIFA 21. Certo, ci sono alcuni punti deboli sul retro, ma con un budget di oltre 75 milioni , potrete occuparvene al meglio.

2. Barcellona

Il Barcellona è una delle scelte migliori in modalità Carriera © EA

Il Barcellona arriva da un periodo in Champions League abbastanza deludente, ma la squadra catalana ha classe da vendere su tutto il campo e parte con uno dei budget più ricchi del gioco, 180 milioni .

Nella vita reale, molte delle sue superstar possono rivelarsi incostanti, e resta da vedere quanto bene andrà la stagione al Camp Nou di un Messi chiaramente desideroso di andarsene. Ma in FIFA 21, questi problemi svaniscono. Il Barca è una delle migliori squadre al mondo , ma nel proprio campionato ha davanti a sé delle sfide ardue, provenienti dai suoi due rivali madrileni. Il team inoltre attribuisce un valore elevato allo sviluppo giovanile , il che significa che potrete sperimentare tutte le sfaccettature dell'esperienza di La Masia .

3. Bayern Monaco

Il Monaco è un'ottima scelta per fare esperienza del miglior calcio europeo © EA

In quanto campioni d'Europa, è ovvia la presenza in questa lista del Bayern Monaco . Tra le squadre al top, il Bayern è una delle più malleabili , capace di giocare in contropiede con Sane e Gnabry, schierarsi in profondità e assorbire la pressione con una robusta difesa a cinque, giocare compatta a centrocampo e rilanciare in avanti con creatività grazie ad Alphonso Davies.

Con Lewandowski schierato in avanti, riescono sempre e comunque a segnare. Con un budget di tutto rispetto che raggiunge i 100 milioni di euro, potrete costruire la squadra e perfezionarla in ogni aspetto grazie al supporto dell'impressionante gamma di strumenti offerta dal gioco.

4. Watford

Il Watford è una buona scelta se volete provare a partire dal basso © EA

Non tutti giocano alla modalità Carriera con l'obiettivo di vincere la Champions League. Se volete un'esperienza più terra-terra , se cercate un calcio più "autentico" , il campionato EFL farà al caso vostro. Molto più imprevedibile e drammatico della Premier League, questo campionato compensa a ciò che gli manca in termini di qualità con grandi quantità di imprevedibilità .

Se siete stanchi della vita al top delle classifiche, prendete in considerazione il Watford . Sulla carta, sono la squadra migliore del campionato, hanno oltre 35 milioni di euro da spendere - un sacco di soldi, considerate le avversarie - e ammettiamolo: dopo anni di compravendite e cambi manager, forse siete proprio voi quello che serve a questo team in termini di stabilità.

5. Inter

L'Inter è una delle squadre migliori nel gioco e nella vita reale © EA

Forse anche più del Chelsea, l' Inter sembra una squadra in modalità carriera nella vita reale. Ashley Young, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Radja Nainggolan e Aleksandar Kolarov ? Sono un misto quasi casuale di giocatori di alto livello e, reduci da una vittoria in Europa League, con quasi 100 milioni di euro da spendere in un campionato estremamente competitivo, l'Inter potrebbe rappresentare una scelta per la modalità carriera estremamente divertente. Soprattutto se il vostro piano è semplicemente continuare ad acquistare nomi conosciuti e sperare per il meglio.

6. RB Lipsia

Il Lipsia è una scelta più che decente © EA

Se non vi va di essere i campioni in carica d'Europa e della Bundesliga, forse invece vorrete sfidare i re d'Europa nel loro stesso campo con l' RB Lipsia . Sono arrivati secondi una volta e terzi per due volte nelle ultime quattro stagioni, e sono giunti alla soglia del loro primo titolo in Bundesliga .