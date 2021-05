Abbiamo messo assieme solo per voi una lista degli skate video più famosi e decisivi per la scena skate mondiale degli ultimi 10 anni: tuffatevi nella nostra video gallery e godetevi gli sforzi creativi di compagnie come Etnies, Vans, Element, Volcom, Adidas, Girl e Birdhouse , assieme a documentari che vi porteranno da Dakar fino al Canada, il tutto naturalmente in gloriosa alta definizione.

Mettete a schermo intero, alzate il volume, e iniziamo!

1. Red Bull Skateboarding - You Good?

Nel 2019, Red Bull ha debuttato con il suo primo vero skate video, You Good? : il frutto di un anno di riprese, suddiviso nelle tre parti complete di Jamie Foy, Zion Wright e Alex Midle r, un concentrato da 21 minuti di caos ordinato sugli skate spot di tutto il mondo.

Con una sezione introduttiva che vanta nomi del calibro di Ryan Sheckler , CJ Collins , Torey Pudwill , Alex Sorgente , Brighton Zeuner , Gustavo Ribeiro , Felipe Gustavo , Ryan Decenzo e Joey Brezinski che spiana la strada a tre parti consecutive piene di trick epici e l'ormai famoso drop-in di Ryan Sheckler. Le visualizzazioni di You Good? hanno rapidamente raggiunto i milioni, rendendolo uno dei video di skateboard più visti dell'anno.

2. The Flat Earth

La cornucopia visiva del 2017, ad opera del regista Ty Evans con i talenti di Jamie Foy, Carlos Iqui, Cody Lockwood, Chase Webb e Michael Pulizzi .

Filmato tra location che vanno da Los Angeles a Dubai passando per la Cina e caratterizzato da un valore di produzione decisamente next-level, The Flat Earth è diventato famoso per il trick conclusivo di Foy sul famoso corrimano di El Toro chiuso al primo tentativo, che ha coronato il suo anno di grazia dopo aver vinto il premio Skater Of The Year 2017 di Thrasher Magazine.

3. The Bones Brigade: An Autobiography

Probabilmente il documentario più importante (sicuramente il più atteso) nella storia dello skateboard, il superbo omaggio di Stacy Peralta al prima super team della storia dello skate raggiunge tutte le vette di epicità che vi potreste aspettare.

Una lettera d'amore agli inizi dell'era video dello skateboard, The Bones Brigade è la storia della squadra più famosa della storia raccontata dai suoi membri: Tony Hawk, Steve Caballero, Tommy Guerrero, Lance Mountain, Rodney Mullen e Mike McGill .

Sontuoso, glorioso e definitivo: se mai avete messo piede su una tavola questo video è semplicemente imperdibile.

4. Birdhouse Skateboards - Saturdays

Dopo ben 10 anni, nel 2017 il team Birdhouse Skateboards di Tony Hawk con il suo nuovo video, Saturdays , prodotto da Jay Hernandez.

Il marchio che ha annunciato il suo debutto con il classico del 1992 "Feasters" e ha presentato al mondo Willy Santos, Jeremy Klein, Heath Kirchart e Steve Berra, Birdhouse è conosciuta per i suoi video eclettici. Con le parti di Aaron "Jaws" Homoki, Lizzie Armanto, Ben Raybourn, David Loy, Shawn Hale e il finale selvaggio di Clive Dixon , il quinto lungometraggio di Birdhouse è stato girato lungo tre anni e ci ricorda (se ce ne fosse stato il bisogno) perché Birdhouse ha vinto il King of the Road di Thrasher Magazine non meno di tre volte.

5. Vans - Propeller

Non è un'esagerazione affermare che Vans è nata assieme allo skateboarding, eppure è uscita con un solo video in tutta la sua storia: Propeller .

Uscito nel 2015 sotto la guida magistrale del veterano del settore Greg Hunt, Propeller è un tour de force di skateboard essenziale che traccia una linea attraverso la storia dello skateboard fino ai giorni nostri.

Geoff Rowley, Gilbert Crockett, Chima Ferguson, Chris Pfanner, Kyle Walker, Daniel Lutheran, Pedro Barros e Rowan Zorilla hanno tutti parti di spicco, mentre la parte finale da quattro minuti di Anthony Van Engelen è senza dubbio qualcosa che verrà a lungo considerato come un classico moderno . Un video che non poteva deludere ed ha comunque sorpreso, Propeller è un capolavoro coraggiosamente minimale di puro skateboarding che attraversa intere generazioni.

6. Girl/Chocolate Skateboards - Pretty Sweet

Considerato da molti come il punto qualitativamente più alto della produzione creativa dell'impero Crailtap, nel 2012 Pretty Sweet è stato la prima produzione in tandem dei marchi gemelli Girl Skateboards e Chocolate Skateboards .

L'ultima produzione di Ty Evans per i due team è diventata un punto di riferimento per l'eccellenza nella produzione di video di skateboard su tutti i fronti, e presenta una schiera di leggende affermate e future star che sembra incredibile a riguardarla oggi: Sean Malto, Guy Mariano, Marc Johnson, Brian Anderson e Cory Kennedy , giusto per fare alcuni nomi. Pulito e stiloso, questo è il video di skate che - allo stesso modo del suo predecessore di 10 anni prima, l'incredibile Yeah Right! - ha segnato un'epoca.

7. Quit Your Day Job

Questo skate video indipendente del 2017 mostra alcuni dei migliori talenti femminili dello skate di tutto il mondo, tutti in un unico posto.

Un video di skate molto diverso, con tanta nuova energia e standard di produzione più elevati rispetto a video di compagnie più blasonate, Quit Your Day Job è pieno di cuore, ed è una testimonianza del potere dei sogni nello skateboard.

Un video semplicemente imperdibile, con Vanessa Torres, Samarria Brevard, Candy Jacobs, Annie Guglia, Mariah Duran, Nika Washington, Savannah Headden e molti altri.

8. Transworld Skateboarding - Duets

Il contributo di Transworld Skateboarding al medium degli skate video non può essere ignorato. Duets , la trentesima uscita a nome Transworld, presenta cinque parti video condivise e un mega-montaggio che celebra il loro iconico catalogo di uscite rivoluzionarie degli ultimi 20 anni.

E in quanto a godimento visivo, queste formazioni eclettiche sono assolutamente azzecate: Carlos Ribeiro, Franky Villani, Jake Hayes, Miika Adamov, Miles Silvas, Robbie Russo, Ronnie Sandoval, Tiago Lemos, Vincent Alvarez e Zack Wallin si spronano a vicenda per creare un'ode allo skateboard e all'amicizia, il tutto girato con telecamere 4K Red per un'immersione senza precedenti.

9. Adidas Skateboarding - Away Days

Dopo aver creato scalpore su entrambe le sponde dell'Atlantico nel 2009 con la loro uscita europea Diagonal, la sezione skateboard di Adidas è andata sempre più rafforzandosi. Concentrandosi nei tre anni precedenti in una infinita serie di skate trip in tutto il mondo, nel 2016 Away Days è diventato una delle più grandi imprese di qualsiasi skate company degli ultimi anni.

Con un team internazionale che vanta Mark "The Gonz" Gonzales, Dennis Busenitz, Rodrigo Teixeira, Silas Baxter-Neal, Mark Suciu, Alec Majerus, Lucas Puig e Gustav Tonnesen , questo video era destinato al successo, ma la diversità di spot e la qualità di produzione portano il tutto ad un livello superiore.

10. The LA Boys

La sequenza degli LA Boys del video di Powell-Peralta del 1989, Ban This , è diventata una delle sezioni più iconiche nella storia dello skateboard.

Innovativa, vitale, esuberante, la parte basata sulle sessioni urbane nella Los Angeles degli anni '80 con Guy Mariano, Paulo Diaz, Rudy Johnson e Gabriel Rodriguez , ha inaugurato non solo una nuova era dello skateboarding, ma una novità visiva e stilistica che avrebbe influenzato la cultura pop fino ai giorni nostri.

Il famoso regista di skate video Colin Kennedy ha avuto l'idea di rintracciare i quattro skater 30 anni dopo per rivivere il momento culturale che li avrebbe influenzati per sempre.

11. Volcom - Holy Stokes!

Volcom è un player cruciale nel mondo dello skate, con un team di abbigliamento che si trova nella rara posizione di godere di un mondo di talenti sponsorizzati e poca concorrenza. E in questi giorni è anche raro che un brand decida di creare un lungometraggio skate con l'intero team.

Il primo video skate di Volcom dal 2007, Holy Stokes! è un viaggio a razzo attraverso la sua galassia di talenti su skate: Rune Glifberg, Milton Martinez, Alec Majerus, Eniz Fazliov, Pedro Barros, Louie Lopez, Kyle Walker e molti altri affrontano ogni tipo di terreno immaginabile.

In un panorama in cui chiunque può produrre uno skate video, le produzioni di grandi marchi servono da punti di riferimenti culturali che dicono "questa è la nuova cima, il nuovo top da battere", e con Russell Houghten al timone della produzione, il risultato è raggiunto in pieno. E pure la colonna sonora non è niente male!

12. Lakai - The Flare

Dopo aver realizzato quello che è probabilmente il più grande skate video di sempre (Fully Flared del 2007), i ragazzi di Lakai sono senza dubbio i pionieri estetici dello skate footwear.

The Flare ha inaugurato la nuova classe 2017 di Lakai: Stevie Perez, Vincent Alvarez, Simon Bannerot, Tyler Pacheco, Cody Chapman e Yonnie Cruz annunciano il loro arrivo insieme a nomi già affermati, come Danny Brady, Raven Tershy e Riley Hawk .

Consolidando la continuità del marchio con la presenza di leggende assolute come Jesus Fernandez, Mike Carroll e il mai banale Rick Howard , The Flare ha anche rappresentato un cambio della guardia dall'altra parte dell'obiettivo per Lakai, con l'italiano Federico Vitetta che prende le redini al posto di Ty Evans, con cui aveva già collaborato nel suo capolavoro di 10 anni prima.

13. Red Bull Skateboarding - The Green Cape

Nel 2019, Red Bull Skateboarding ha collaborato con Luke Jackson , del Session Skate Magazine in Sud Africa per esplorare le fiorenti scene di skate del Senegal e Capo Verde .

Portandosi dietro gli skater professionisti Barney Page, Aaron 'Jaws' Homoki, Dakota Servold e Yann Horowitz per ispirare ed emozionare le squadre di skater incontrate lungo la strada, lo skate trip video di Patrik Wallner ha stabilito ancora una volta nuovi standard per ciò che il video di skateboard può essere, con un progetto pionieristico elegante e prodotto con passione. Non sorprende che questo sia stato uno dei cortometraggi sullo skateboard più visti l'anno scorso in tutto il mondo.

14. Etnies - Album

Etnies è stata un pilastro del tessuto culturale dello skateboard sin da quando ha rivoluzionato il settore introducendo la sua prima scarpa da skate nel 1987. Il loro video integrale del 2018, Album , è il film sullo skate più completo che abbiano pubblicato fino ad oggi.

Diretto dal leggendario skateboarder britannico e mago visivo Mike Manzoori, questo capolavoro girato in modo superbo presenta l'intero, talentuosissimo team di Etnies composto da Chris Joslin, Ryan Sheckler, Willow, Trent McClung, Aidan Campbell, Matt Berger, Barney Page, Ryan Lay, Nick Garcia, Jamie Tancowny, Samarria Brevard e Silvester Eduardo .

La colonna sonora è composta anche da brani originali di musicisti skater, tra cui Leo Romero, Mario Rubalcaba e Atiba Jefferson. Mozzafiato.

15. Back to the Bowl

La storia dell'iconica e famigerata Prado Bowl nella città portuale francese di Marsiglia , dove nell'ultimo quarto di secolo sono state create e immortalate le leggende dello skateboarding: questa è la sua storia completa, raccontata dalle persone che l'hanno fatta.

Christian Hosoi ci accompagna attraverso gli anni d'oro dello skateboarding per spiegarci come lo skatepark della città è diventato una stella fissa nell'universo dello skateboard, inquadrando il vero significato di Marsiglia negli annali della cultura del bowl skating a livello globale.

Frutto di un esaustivo lavoro di ricerca e prodotto senza badare a spese, Back to the Bowl: A Marseille Skate Legend contiene interviste a vere e proprie leggende mondiali, come John Cardiel, Tony Hawk, Omar Hassan e Tony Alva , che discutono delle linee e della tradizione che collegano Marsiglia alla cultura del bowl riding californiano.

16. Element Skateboards - Peace

Sei continenti, due anni di riprese e una delle formazioni di squadre di skater più impressionanti di tutti i tempi: PEACE di Element è uscito nel 2018, con il superbo Jon Miner a supervisionare la regia del loro primo lungometraggio skate dal 2012, con Future Nature.

Element Skateboard è una delle realtà più grandi nell'universo degli skate brand, e un'azienda per la quale hanno skateato molti dei più grandi talenti degli ultimi 25 anni. Fare un video che renda giustizia a questa eredità significa andare all-in, e con una squadra che è un concentrato di talenti all'avanguardia con trick e stile da vendere, PEACE dimostra che, nonostante tutto il suo successo mainstream commerciale, Element può ancora fare la differenza e farsi notare sugli street spot di tutto il mondo.

17. Last Resort: Aspotogan

Circa 25 anni fa, la costruzione di un resort multimilionario sulla costa della Nuova Scozia, in Canada, è stato abbandonato a metà. Da alora è rimasto in quello stato, fino a quando, nel 2014, Ryan Decenzo , TJ Rogers, Joey Brezinski e un gruppo di alcuni dei migliori skater del Nord America hanno deciso di intraprendere un'ambiziosa missione per trasformarlo nello skate resort definitivo .

Senza limiti di creatività e con un piccolo aiuto da parte dei loro amici, la crew ha lavorato instancabilmente per creare uno skatepark diverso dagli altri, che si estende su tre piani e 16.258 metri quadrati di cemento liscio . Last Resort è un'ottima sintesi della magia che solo lo skate può evocare, per cui sedetevi e godetevi lo spettacolo.

18. Where We Come From

Where We Come From è uno skate video europeo indipendente del maestro tedesco Lucas Fiederling, ed è stato una delle uscite più discusse del 2016, comparendo su The Berrics , Free Magazine e Red Bull Skateboarding .

Quattro anni di lavoro, comprese le riprese di viaggi in Sud Africa e Israele, WWCF include Chris Pfanner, Axel Cruysberghs, Marty Murawski, Eniz Fazliov, Samu Karvonen, Willow e Niklas Speer Von Cappeln . Nonostante sia finanziato e prodotto in modo indipendente, WWCF non ha nulla da invidiare ai migliori video usciti in Europa negli ultimi anni.

19. Hulhumalé: The Build

Questa è la storia di uno skatepark fai-da-te su di un'isola bonificata nell'Oceano Indiano , costruito interamente in 30 giorni da volontari di tutto il mondo. Venite a conoscere Make Life Skate Life , l'ente di beneficenza che costruisce skatepark dove sono più necessari. In un mese, 51 dei loro volontari hanno versato, spianato e modellato 225.000 kg di cemento creando uno skatepark gratuito per i bambini delle Maldive .

Skater, costruttori, ingegneri, architetti, designer e imprenditori hanno lavorato giorno e notte per trasformare in realtà questo sogno di skatepark, e in un mese è stato realizzato un miracolo. Se volete qualcosa che vi scaldi il cuore e vi ispiri, questo è il video che far per voi.

20. Dire Skate

Con l'attuale "rinascimento" della cultura skate a Montreal, il documentario di 22 minuti di Dan Mathieu - fondatore di Exposé Skateboard Magazine - sugli ostacoli della comunità di skater e della loro lotta per mantenere e sviluppare la propria cultura non potrebbe essere più rilevante.

Girato utilizzando delle DSLR di alta qualità e droni per offrire una nuova prospettiva sul luogo che la sottocultura occupa all'interno della città, le leggende locali Barry Walsh, Mark Tison e Raj Mehra intervengono per discutere su come salvare il Big-O dalla distruzione , legalizzando lo skateboarding nel Peace Park di Montreal e preparando il terreno per lo skatepark DIY Project 45.

21. The Original Skateboarder

Skateboarder Magazine è stata la Bibbia dello skateboard durante la sua prima vera golden age tra la metà e la fine degli anni '70.

Nato come pubblicazione gemella della famosa rivista Surfer, Skateboarder è stato l'unico testimone della nascita dello skateboarding, e nel 1978 vendeva l'incredibile cifra di 300.000 copie per numero. Skateboarder ha lanciato i primi leggendari fotografi di skate: Warren Bolster, Craig Stecyk e Glen E. Friedman si sono fatti i denti sulle sue pagine, e lo stile della rivista, indubbiamente influenzato dal surf, ha conferito un romanticismo e un senso di pericolo a questo nascente lifestyle, che riverbera ancora oggi.

Con questo documentario firmato Six Stair Productions potrete rivivere per intero la prima esplosione dello skateboarding!

