L'importanza di sognare secondo il kitesurfer Airton Cozzolino

Nel podcast Mind Set Win, Airton Cozzolino ha voluto lanciare un semplice messaggio ai suoi fan e alla sua community: "Non smettere mai di sognare".

Non si tratta solo di una frase motivazionale, ma di una mentalità che è stata fondamentale per spingerlo dalla piccola isola africana di Capo Verde a diventare cinque volte campione del mondo di kitesurf. Come? Cozzolino ha sempre sfruttato il potere dei sogni per raggiungere i suoi obiettivi.

L'episodio 12 di Mind Set Win fa emergere l'abilità di Cozzolino nel trasformare i suoi sogni in realtà. Insieme al conduttore Cédric Dumont viene fornito un quadro di riferimento che tutti noi possiamo prendere in considerazione per inseguire i propri sogni.

Nell'episodio Dumont afferma: "Frasi come sognare, credere, realizzare ci dicono che le più grandi imprese iniziano sempre da un'idea".

Per Cozzolino, è iniziato tutto dopo aver preso in prestito alcune vecchie tavole rotte che i surfisti avevano lasciato in visita a Capo Verde. "Ero un bambino che non possedeva niente", racconta Cozzolino. "Non avevo l'attrezzatura per allenarmi e non avevo tavole perché era tutto troppo costoso. Ma nonostante ciò, non smettevo di sognare.

"La passione che avevo per l'oceano era enorme. Andavo in acqua ogni singolo giorno. Non facevo mai nulla di diverso".

Tutto ciò è successo perché non ho mai smesso di sognare. Airton Cozzolino Lopes

La sua dedizione e la sua passione nel continuare a gareggiare nel kitesurf come kitesurfer strapless lo hanno aiutato a diventare uno degli atleti più ambiziosi e rispettati del suo sport.

Cozzolino descrive come ha dovuto "spingersi oltre i suoi limiti" per stare al passo con gli altri kitesurfer e rivela qual è la risposta alla domanda che gli viene posta più frequentemente. Perché scegliere lo strapless?

"Continuo con lo strapless perché ci credo ancora", dice. "Ho intenzione di dare sempre il massimo e raggiungere la vetta. Mi allenerò come un matto, se ci vorranno 10 anni per allenarmi non mi interessa, ma non smetterò mai di sognare".

Cozzolino strapless © Lukas Prudky/Red Bull Content Pool

Episodio 12

Se vi sentite ispirati, seguite questi consigli che vi aiuteranno a credere il più possibile nei vostri sogni:

1. Dovete essere pronti ad accogliere un nuovo sogno o una nuova idea in qualsiasi momento della giornata, quindi prendete appunti sul telefono o portate sempre con voi un foglio di carta e una penna.

2. Ricordate di non farvi prendere dal panico se non si concretizza subito: potrebbero essere necessari più tentativi.

3. Ogni giorno, settimana o mese riservate un po' di tempo al brainstorming e alla riflessione.

4. Trovate un ambiente rilassante e stimolante, liberatevi di tutte le distrazioni e fate un respiro profondo. Scrivete tutto ciò che vi piacerebbe fare un giorno, anche se vi sembra assurdo. Non modificate nulla! Vivete ogni momento e lasciatevi indirizzare dai vostri sogni.

5. Siate pazienti ed esaminate ciò che avete scritto. Concentratevi sui sogni che ritenete significativi e importanti per voi, anche se all'inizio vi sembrano impossibili da realizzare. Avrete più probabilità di avere successo nelle cose a cui tenete profondamente.

6. Infine, dovete prendere i vostri sogni e trasformarli in obiettivi.

Cozzolino sogna di vincere il Red Bull King of the Air © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Dumont aggiunge: "La storia di Airton ci mostra che, anche se tutti intorno a lui pensavano che il suo sogno fosse impossibile, il fatto di avere un sogno gli ha dato la spinta e la motivazione per superare le avversità e andare avanti".

L'ultima avversità che Cozzolino ha dovuto superare è stata il fatto di non aver potuto partecipare all'edizione 2022 del Red Bull King of the Air, un evento che è sempre stato in cima alla sua lista dei desideri.

Il ventottenne descrive come il fatto di non aver potuto partecipare, a causa di un infortunio durante un allenamento, sia stata "la cosa più dolorosa che gli potesse accadere".

Conclude: "Ho sognato fin da bambino di partecipare a un evento d'élite di kiteboarding strapless. Il solo fatto di poter prenderne parte è un sogno, ma poi c'è un altro sogno che è quello di vincerlo.

"Credo di potercela fare. Sono più motivato che mai a dimostrare alla gente che sì, posso farcela".

Scoprite di più ascoltando il podcast "Mind, Set, Win".