10 consigli utili per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2

I capitoli della serie CoD sono tra i videogiochi più venduti di sempre e uno dei principali motivi di questo successo è da ricercare senza dubbio nella modalità multiplayer, sempre fresca, scattante e adatta a tutti i livelli d'abilità. Modern Warfare 2 da questo punto di vista non fa eccezione, quindi non c'è momento migliore per dare una ripassata ai fondamentali prima di gettarci nella mischia. Questi sono 10 consigli per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 .

01 Esplorate il nuovo sistema di progressione

Molte armi e accessori, come al solito, vengono sbloccati giocando e salendo di livello, ma c'è anche un nuovo sistema di progressione a cui è possibile accedere dalla schermata di selezione delle armi. Prendetevi qualche minuto per studiarlo e scoprire come sbloccare le vostre armi preferite: il fucile FSS Huricane, ad esempio, si trova nell'albero dell'M4.

Armi in Modern Warfare 2 © Activision Blizzard

02 Tenete le orecchie aperte

Dopo il remake del primo Modern Warfare, i nemici non vengono più mostrati sulla minimappa quando sparano con un'arma, quindi è diventato ancora più importante ascoltare in cuffia i rumori causati dagli avversari e anticipare le loro mosse. Inoltre, i personaggi utilizzati dai vostri compagni di squadra vi daranno dritte in continuazione sulla situazione, provate a sfruttarle a vostro vantaggio.

03 Trovate le vostre modalità preferite

Ogni giocatore ha le sue modalità preferite: alcuni prediligono Team Deathmatch, mentre altri optano per Search and Destroy. In ogni caso potete personalizzare il pulsante dedicato alle partite veloci impostando quali modalità volete ricercare e quali desiderate evitare.

Modalità in Modern Warfare 2 © Activision Blizzard

04 Cambiate gli obiettivi in base alla modalità

Nel caso decidiate di giocare a modalità meno incentrate sulle kill e più sul raggiungimento di determinati obiettivi, come ad esempio il mantenimento dei punti di controllo, vi consigliamo di cambiare le Serie di Uccisioni in Serie di punti dalla schermata dedicata.

05 Rimanete sui bordi della mappa

All'inizio, quando dovrete ancora imparare le diverse mappe e i loro hotspot, vi converrà muovervi nelle zone periferiche dei livelli. Così facendo avrete sempre un lato coperto su cui fare affidamento e potrete sopravvivere più a lungo per studiare la zona. In questo modo, inoltre, vi verrà più facile individuare gli avversari ignari della vostra presenza da pugnalare alle spalle.

06 Tenete d'occhio la mappa completa

La mappa può darvi preziose informazioni sul livello e sulla situazione della singola partita. Il tasto per richiamarla è un po' nascosto, ma in ogni caso è utile sapere che c'è: si trova nella parte bassa della schermata del tabellone.

Minimap di Modern Warfare 2 © Activision Blizzard

07 Fate attenzione agli spawn point

Guardando la minimappa, spesso è possibile indovinare il punto in cui rientreranno in partita i nemici. Il gioco, infatti, il più delle volte sceglie delle aree con una bassa densità di unità. Sfruttate questa informazione per tendere delle imboscate agli avversari appena spawnati.

08 Testate le armi al poligono

Non sapete su quale arma puntare con il sistema di progressione? Fatevi un giro al poligono e testate i rinculi delle diverse alternative. Per farlo basta schiacciare il tasto dedicato alla modalità Poligono all'interno della schermata di selezione delle armi. Lì troverete anche tre manichini che simulano le diverse distanze a cui vi troverete ad ingaggiare i nemici.

09 Utilizzate le impostazioni video migliori

Nei videogiochi multiplayer è importante identificare i nemici in una frazione di secondo, ma le impostazioni di default di Modern Warfare 2 includono dei filtri che rendono l'immagine più cinematografica, sacrificando la nitidezza. Per questo vi consigliamo di andare nelle impostazioni e disattivare la sfocatura del movimento, la sfocatura dell'arma e la profondità di campo. Inoltre, è bene impostare su "Minimo 50%" alcuni dettagli come la visuale in prima persona e il movimento della telecamera di visione esterna.

10 Non usate sempre lo scatto

Uno dei principali errori che commettono i neofiti è quello di correre ovunque a prescindere dalla situazione, ma in realtà lo sprint va utilizzato con saggezza. Questo perché quando il personaggio corre ci mette più tempo ad imbracciare la propria arma e sparare, di conseguenza gli avversari hanno un vantaggio enorme nei confronti di chi corre. Provate a rallentare in concomitanza degli angoli di tiro o delle zone particolarmente gettonate e vedrete che le vostre statistiche miglioreranno notevolmente.