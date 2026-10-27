Oltre il coraggio: dietro le quinte del tuffo dall’iceberg di Molly Carlson

La tuffatrice canadese Molly Carlson non è certo nuova a lanciarsi da altezze straordinarie. Tuffarsi da un iceberg nell’Oceano Atlantico gelido, però, è una sfida diversa da qualsiasi altra abbia mai affrontato prima. Con al suo fianco la leggenda dell’arrampicata su ghiaccio Will Gadd , Carlson è partita per scrivere la storia al largo delle coste del Canada.

Rivivi l'impresa di Molly Carlson in questo video, poi continua a leggere per scoprire come è riuscita a portare a termine questa impresa storica.

Affrontare le proprie paure

«Gli iceberg sono incredibilmente pericolosi», spiega Carlson nel suo nuovo video documentario su YouTube, che racconta il suo percorso dall’allenamento al tuffo. «Possono spaccarsi e crollare senza preavviso».

Carlson è abituata a tuffarsi da luoghi elevati . Essendo una delle migliori tuffatrici da scogliera al mondo – ha vinto diverse competizioni di Red Bull Cliff Diving – ha trascorso gli ultimi cinque anni lanciandosi da piattaforme alte 21 metri. Ma un iceberg era tutta un’altra cosa. «Questa è sicuramente la cosa più spaventosa che abbia mai fatto», dice.

Molly Carlson è abituata ad affrontare le sue paure © Mason Mashon and Jake Dicks/Red Bull Content Pool Quotation Questa è senza dubbio la cosa più spaventosa che abbia mai fatto Molly Carlson

La paura ha fatto parte della carriera di Carlson fin dall’inizio. Dice di aver imparato che essere coraggiosi non significa liberarsene . “Si tratta di non lasciare che sia la paura a decidere di cosa sei capace.”

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Per lei, l’iceberg è stata un’occasione per scoprire fino a che punto poteva spingersi.

«C’è qualcosa di davvero potente in un iceberg», dice. «Vedi solo la piccola parte che spunta dalla superficie, mentre sotto c’è tantissimo nascosto. Penso che per molti versi lo stesso valga per le nostre ansie e le nostre paure».

Quotation Lo faccio per tutte le persone che potrebbero avere paura di mostrare cosa c’è sotto la superficie Molly Carlson

È un messaggio che sta anche al centro della comunità BraveGang di Carlson, che incoraggia le persone ad affrontare le proprie paure e ad accettare la propria vulnerabilità. Per Carlson, l’immersione nell’iceberg non è stata solo un modo per superare i propri limiti: «Lo faccio per tutte le persone che potrebbero avere paura di mostrare cosa c’è sotto la superficie».

Imparare ad arrampicarsi sul ghiaccio

Will Gadd e Molly Carlson si preparano a scalare l’iceberg di 15 metri © Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Prima di potersi tuffare da un iceberg, Carlson ha dovuto imparare ad arrampicarsi su uno di essi.

Per prepararsi si è recata a Canmore, in Alberta, dove ha incontrato Gadd, un arrampicatore su ghiaccio professionista. È uno degli arrampicatori su ghiaccio più esperti del Canada, con all'attivo oltre 30 anni di esperienza e imprese estreme. Per dirne una, ha scalato formazioni di ghiaccio sul Monte Kilimangiaro .

Ha insegnato a Carlson le basi dell’arrampicata su ghiaccio: come usare ramponi e piccozze, come muoversi in sicurezza su una parete ghiacciata e come acquisire sicurezza sul ghiaccio.

Carlson ha iniziato su una parete di allenamento di 10 metri a Canmore. Da lì, è passata a condizioni più difficili nella Ghost River Wilderness Area, in Alberta.

La sua prova finale di arrampicata è stata un tiro di 20 metri – più o meno l’altezza che avrebbe dovuto scalare sull’iceberg.

«È quasi come quello da cui mi tufferò», dice.

Will Gadd ha guidato la prima missione al mondo di tuffi tra gli iceberg © Mason Mashon/Red Bull Content Pool Quotation Il pericolo maggiore è che gli iceberg possano ribaltarsi. Quando si ribaltano, è una cosa davvero violenta Will Gadd

Ma l’arrampicata era solo una parte della sfida per Carlson. Doveva anche prepararsi all’acqua fredda indossando una muta, un qualcosa che i tuffatori da scogliera di solito non indossano in gara. A Montréal, ha provato la muta e ha iniziato con tuffi più bassi da una piattaforma al coperto prima di passare ai 15 metri, l’altezza approssimativa del suo tuffo previsto dall’iceberg.

Oltre alla muta, anche le condizioni sarebbero state molto diverse da quelle di una normale gara di tuffi dalla scogliera. La temperatura dell'acqua sarebbe stata vicina allo zero, l’ambiente completamente bianco avrebbe offerto pochissimi punti di riferimento visivi durante la discesa e il ghiaccio sotto i suoi piedi avrebbe potuto spostarsi da un momento all’altro.

«Il pericolo maggiore è che gli iceberg possano capovolgersi», spiega Gadd. «Quando si capovolgono, è una cosa davvero violenta.»

Trovare l’iceberg giusto

Gadd alla ricerca di un iceberg adatto © Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Alla fine il progetto si è spostato a Terranova, dove ogni anno migliaia di iceberg scendono alla deriva dal nord. Carlson, Gadd e il team di supporto hanno perlustrato la costa intorno a Twillingate, alla ricerca di un iceberg abbastanza sicuro da scalare e adatto a un tuffo.

«Deve essere facilmente raggiungibile in barca, avere un bordo a strapiombo da cui tuffarsi, con una zona di atterraggio libera, e una scalata che io riesca davvero a fare senza mettere Will in pericolo», dice Carlson.

«Se questi requisiti non fossero soddisfatti, l’immersione non sarebbe possibile».

Dopo aver esplorato decine di iceberg e averne scartati la maggior parte, Carlson e il team ne hanno scelto uno che hanno chiamato “No Name”. Era un iceberg alla deriva al largo della costa di Terranova con la forma, l’accesso e la posizione di immersione giusti.

Quotation C’è solo una cosa su cui puoi contare con gli iceberg: la loro imprevedibilità Rick Stanley, esperto di iceberg e ambiente marino

Anche così, il team non poteva semplicemente dare per scontato che fosse sicuro. Il moto ondoso, il vento e i movimenti dell’iceberg dovevano essere monitorati costantemente. Gli specialisti locali di Ocean Quest e Crosby Marine hanno aiutato a valutare le condizioni e a coordinare le operazioni, mentre la Guardia Costiera canadese ha fornito supporto nella pianificazione della sicurezza e nelle comunicazioni.

Come spiega Rick Stanley, uno degli esperti specialisti in iceberg e ambiente marino del team, «c’è solo una cosa su cui puoi contare con gli iceberg: la loro imprevedibilità».

La scalata fino alla cima dell’iceberg

Una volta scelto l’iceberg, Gadd ci è salito per primo e ha installato un sistema di cordame provvisorio e una piattaforma che avrebbero aiutato Carlson a raggiungere il punto di partenza.

Carlson si è quindi messa l’attrezzatura da arrampicata su ghiaccio ed è salita sull’iceberg. Ha seguito la fune che Gadd aveva sistemato, attraversando la superficie irregolare mentre l’iceberg si spostava sotto di lei.

Will Gadd e Molly Carlson mentre scalano l’iceberg fino in cima © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Una volta in cima, si è tolta i ramponi e l’abbigliamento invernale. Poi è salita sulla piattaforma e si è posizionata con le spalle al bordo.

Sotto di lei c’era l’Oceano Atlantico gelido.

Carlson ha fatto un respiro profondo, si è spinta in avanti e si è inclinata all’indietro.

Un tuffo che ha fatto storia

Carlson si posiziona sul bordo dell’iceberg © Mason Mashon/Red Bull Content Pool La tuffatrice canadese si lancia nell’Oceano Atlantico © Mason Mashon and Jake Dicks/Red Bull Content Pool

Carlson ha completato un tuffo all’indietro di quasi 15 metri nell’acqua gelida, diventando la prima donna a tuffarsi da un iceberg isolato.

Lo shock dell’acqua gelida si è fatto sentire all’istante, ma c’era poco tempo per festeggiare, ricorda: «Ricordo di essere riemersa dall’acqua e di aver pensato: “Nuota! Devi allontanarti’”. Carlson si è subito allontanata dall’iceberg prima di tornare sulla barca, dove l’emozione del momento l’ha travolta.

«Senza dubbio, il giorno più bello della mia vita», ha detto tra le lacrime.

Molly Carlson festeggia dopo il suo tuffo da un iceberg, una prima mondiale © Mason Mashon/Red Bull Content Pool

Riflettendo sull’impresa, Carlson dice: «Ci sono giorni difficili, potresti sentirti ansiosa, potresti avere paura, potresti provare tanta paura. Ma alla fine, dimostrare a te stessa che puoi fare cose davvero fantastiche è davvero speciale, quindi ne sono davvero orgogliosa».

«So che Baby Mol sta urlando in questo momento».