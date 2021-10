Il Red Bull Flugtag è tornato, più folle e agguerrito di prima: piloti e costruttori di velivoli amatoriali si sono ritrovati per lanciare le proprie magnifiche macchine volanti dalle rive del Danubio, a Vienna .

Fin dalla sua nascita sempre a Vienna nel 1992, il Red Bull Flugtag ha tirato fuori i buoni, i brutti e i cattivi tra gli aspiranti ingegneri alati . Dal sublime al ridicolo, dai panini volanti ai polli da record , i momenti memorabili non sono mai mancati: ecco alcuni dei più degni di nota dalle passate edizioni sparse per il globo.

01 1. L'aliante che non è mai decollato

Una semplice ruota si è rivelata la kryptonite di questo team di Supermen © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Essere i favoriti non è sempre una granzia, e così è stato per gli Ultra-gliders. Tanta era la loro fiducia in un volo sostenuto, che ogni membro della squadra era vestito da Superman . Tre di loro hanno corso a passo d'uomo fuori dalla piattaforma, trainando l'aliante nella speranza di stabilire il record del mondo 2016 a Zurigo, in Svizzera. Sfortunatamente, una ruota del velivolo si è incastrata nella piattaforma, lanciando in avanti il pilota mentre l'aliante si bloccava di colpo.

02 2. I polli con un piano perfetto

The Chicken Whisperers © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

Dimostrando che i polli non solo possono volare, ma addirittura librarsi per diverso tempo nell'aria, i Chicken Whisperers hanno battuto il record mondiale durante l'edizione statunitense a Long Beach, in California, nel 2013, con un volo di 78,64 m , ancora oggi incontestato. Le menti dietro a quest'impresa sono quelle di cinque ingegneri e meccanici aerospaziali di Palo Alto, che prima di prendere il volo si sono esibiti in un'accattivante danza del pollo . Il pilota Laura Shane ha dato il merito del risultato ad una raffica di vento provvidenziale per la durata del suo volo.

03 3. Mai dire Mainz

Un anno prima di quel record, la squadra conosciuta come Die Rückkehr der Teichfighters (il Ritorno dei Guerrieri dello Stagno) è arrivata appena sotto ai 70 metri battendo il precedente record mondiale di ben 7 metri. Assieme al record, si sono esibiti in un volo ancora più accattivante portandosi a casa anche il premio Red Bull Skydive Team .

Nonostante ciò, le loro epiche gesta non sono state sufficienti a farli trionfare di fronte a una folla di 150.000 persone a Mainz, in Germania: la vittoria è andata a Don Canallie und seine tollkühnen Schurken (Don Canallie e i suoi Audaci Scagnozzi).

Die Rückkehr der Teichfighters decollano con stile a Mainz, in Germania © Flo Hagena/Red Bull Content Pool

04 4. Una questione di numeri

Non importa in quale città, un buco nell'acqua raduna sempre grandi folle © Håkon Jørgensen/Red Bull Content Pool

Pur essendo tornato nella sua città natia di Vienna questo settembre, il Red Bull Flugtag è un evento realmente globale . Ha fatto tappa in 93 città del mondo , con otto milioni di spettatori che hanno affollato le rive per assistere ai voli più strampalati. Ci sono state 1.187 domande di partecipazione e un totale di 1.635 partecipanti . Una folla record di 350.000 persone era presente a Londra, mentre la soglia dei 250.000 è stata raggiunta a Poznan, in Polonia, e nella città tedesca di Amburgo.

05 5. La volta in cui un water prese il volo

Quando i fratelli Wright fecero il loro primo, impensabile nel 1903, probabilmente non immaginavano quali velivoli avrebbero partecipato al Red Bull Flugtag. Nel corso degli anni, un numero straordinariamente alto di partecipanti ha seguito il tema scatologico : dal team milanese Mammacacca - un gruppo di amici italiani che indossando unicamente dei pannolini sono saltati giù dalla piattaforma per spingere il loro amico (vestito da cacca) in acqua - a Nooper , un velivolo ispirato ad un rotolo di carta igienica . Che è stato, ovviamente, eliminato dagli altri concorrenti.

Nooper – una delle tante squadre a tema scatologico © Chris Garrison/Red Bull Content Pool

06 6. È un uccello, è un aereo, è... un waffle con salsiccia?

Guardando alcune delle creazioni di ingegneria aerea provenienti da tutto il pianeta, viene spesso da chiedersi cosa passi per la mente dei creatori . Molti sono quelli degni di nota: la squadra norvegese Polse I Vaffel , per esempio, è letteralmente una prelibatezza nazionale composta da una salsiccia e una cialda . Ed è esattamente la composizione del velivolo stesso, con il pilota ricoperto di ketchup e senape da compagni di squadra vestiti da dispenser di salse . Il fatto che siano effettivamente riusciti a decollare a Oslo è una piccola meraviglia, regalandoci quello che si è rivelato un volo affascinante ma prevedibilmente breve.

Una salsiccia con waffle volante? Perchè no © Mats Grimsæth/Red Bull Content Pool

07 7. La bistecca che sognava di volare

Sulla carta, il gruppo di studenti dell'Istituto Svizzero di Tecnologia noto come Ready for Steak-off aveva tutte le ragioni per sentirsi sicuro di un lungo volo, grazie alle loro capacità intellettuali collettive. Il loro obiettivo era il record mondiale, e avevano anche un interessante spettacolo pre-decollo, con uno chef in un costume gonfiabile che si aggirava per la pista agitando stoviglie. L'unico problema fu che, nonostante tutti i loro meticolosi piani, non tennero conto della larghezza del loro aereo, che si impigliò quindi nell'albero vicino alla pista , spezzando un'ala del velivolo e precipitando rovinosamente con a bordo il suo pilota vestito da ketchup.