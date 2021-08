non è solo una pista ripida, presenta infatti anche una serie infernale di rocce e radici. La sezione più tecnica e stretta non a caso si chiama Mercedes-Benz "The Hell". Se la discesa sarà asciutta, occhio agli spazi tra le radici ricoperti di polvere perché può mascherare buche e sassi che rischiano di trarre in inganno molti piloti.

Il circuito cross-country è più indulgente ma non meno duro, con radici e rocce in agguato sia nei tratti in salita che in quelli in discesa. Ci sarà da divertirsi ad ammirare i migliori rider al mondo sui rock gard disseminati lungo il percorso, che comprende anche un'ampia sezione di quella che è la pista su cui si assegneranno i titoli mondiali di 4X. Ha una lunghezza di 4 km e un dislivello totale di 190 m.

, ma gli Azzurri, correndo in casa, avranno senz'altro una motivazione in più per farsi valere.

Se siete appassionati di sport, non servono grandi spiegazioni. Dopo i Giochi Olimpici rappresentano la gara più importante, prestigiosa e ambita da qualunque atleta. Le federazioni nazionali selezionano i loro migliori corridori per rappresentare il proprio paese. Per quanto riguarda le squadre favorite bisogna indicare Gran Bretagna e Francia , ma gli Azzurri, correndo in casa, avranno senz'altro una motivazione in più per farsi valere.

La Val di Sole si trova in Trentino Alto Adige ed è il paradiso della bicicletta. Può contare su numerose strutture e itinerari per pedalare su strada e fuori strada. La stessa pista di Coppa del Mondo fa parte delle Dolomiti di Brenta, un ottimo posto da scoprire in sella alla tua mountain bike se ti piacciono le salite impegnative e le discese emozionanti. Una pista ciclabile di 35 km corre lungo il fiume Noce e permette di godere della Val di Sole a un ritmo più lento.

Per scoprire le Nazioni in gara e gli atleti schierati in ciascuna disciplina da ogni Paese scorri le

Dopo il fango incredibile dell'anno scorso ai Mondiali di Leogang, i discesisti sperano di trovarsi a che fare con condizioni asciutte. In termini di potenziali vincitori, la squadra francese è forte sia in campo maschile che femminile. Loris Vergier è l'uomo più in forma ed è stato veloce quanto costante in questa stagione nelle tre gare di Coppa del Mondo che si sono corse finora. La sfortuna a Leogang e Les Gets non lo ha visto ottenere la ricompensa dei suoi sforzi, ma le recenti vittorie a Maribor e ai Campionati Europei che si sono disputati nella stessa sede lo rendono il favorito principale.

. La campionessa in carica, la svizzera Camille Balanche, non è andata come sperava in Coppa del Mondo ma in una gara secca e con un titolo da difendere tutto può succedere. Allo stesso modo, la talentuosa austriaca