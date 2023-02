Moonryde torna dalle finali di Valorant con una sorpresa

. Pensava che sarebbe bastato accompagnarli sul palcoscenico delle finali mondiali e portare in streaming le loro gesta, ma quello che non poteva immaginare è che una sorpresa molto più grande lo aspettava a San Paolo.

Dario "Moonryde" Ferracci aveva una sola missione: doveva volare in Brasile per gasare i portabandiera italiani di Valorant al torneo universitario

Iniziamo dalle presentazioni, come ti piace descriverti a chi non ha mai sentito parlare di te? Da dove viene il tuo nickname?

Iniziamo dalle presentazioni, come ti piace descriverti a chi non ha mai sentito parlare di te? Da dove viene il tuo nickname?

Iniziamo dalle presentazioni, come ti piace descriverti a chi non ha mai sentito parlare di te? Da dove viene il tuo nickname?

Per diventare streamer di Twitch bisogna essere davvero appassionati, dov'è nato il tuo amore per i videogames?

Per diventare streamer di Twitch bisogna essere davvero appassionati, dov'è nato il tuo amore per i videogames?

Per diventare streamer di Twitch bisogna essere davvero appassionati, dov'è nato il tuo amore per i videogames?

, ma si è fortificato nel 2015 quando ho iniziato la scuola di videogiochi e a studiare come 3D artist. Poco dopo ho aperto il canale Twitch per entrare ancora di più nel mondo videoludico e farmi conoscere come artista 3D, però negli anni ho stremmato anche videogiochi con PUBG, League of Legends e Warzone, facendomi conoscere sempre di più nella piattaforma viola e rendendomi lo streamer conosciuto in tutto il mondo che sono ora.