MotoGP, dietro la visiera: GP delle Americhe 2021

Decidiamoci a chiamarlo Tex Willer, ecco. Uno di quelli che no, proprio

non riesce

a trovare qualcuno più veloce di lui neppure quando affronta i fatidici duelli conclusivi con mano o braccio fasciati. Un po’ come Marc Marquez, che nonostante un’articolazione della spalla destra ancora a mezzo servizio non è stato capace di incontrare chi potesse stargli davanti sul dissestato asfalto del Circuit of The Americas. L’ultimo a rimettere la colt nella fondina è stato

Fabio Quartararo,

meticoloso calcolatore nizzardo furbo nel tentare di agganciarsi al traino del Cabroncito solamente per mettere tra sé e il gruppetto dei diretti inseguitori un margine rassicurante. Dopodiché, alle spalle dei due,

il vuoto.

Un inizio di gara claudicante è costato a

Bagnaia

la possibilità di recuperare terreno sul #20, la frustata che

ha rifilato subito dopo il via ai propri pneumatici si è tradotta a fine gara in evidenti difficoltà e in una Long Lap Penalty,

Rins

ha saggiamente deciso di non correre troppi rischi in questa domenica e

Mir

e

erano troppo impegnati a rifilarsi sportellate e frasi verosimilmente non troppo gentili per impensierire chi gli era davanti.