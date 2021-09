MotoGP, dietro la visiera: GP di Aragon 2021

È accompagnato da sfumature rossastre il Motomondiale che si prepara a scendere in pista tra i cordoli di Misano. Viene da pensare che non potrebbe essere altrimenti, dato l’esito del weekend di Aragon: troppo perentoria, sofferta e meritata è stata la vittoria di Pecco Bagnaia sull’asfalto spagnolo per evitare che fin lì, fin su quella riviera romagnola che per tanti piloti ha l’inconfondibile sapore di casa, si trascinino piacevoli strascichi dalle tinte minio.

nonostante le numerose pieghe a sinistra e l’ottimo stato di forma della Honda è roba per cuori forti, un qualcosa che in sella alla rossa di Borgo Panigale è riuscito con una certa frequenza solamente a chi, nel weekend di Misano, tornerà in sella a un’altra MotoGP dopo una pausa di riflessione durata mezza stagione.

Una rondine di certo non fa primavera e il vantaggio in classifica iridata resta comunque cospicuo, ma il weekend di Misano potrebbe rivelarsi un discreto banco di prova per testare la solidità - mentale e tecnica - di un connubio finora parso inattaccabile.

Sarà una sfida tutt’altro che banale, per il #04. La Yamaha, complici delle Michelin che continuano a far storcere il naso a tutti coloro che non rispondano al nome di Carmelo Ezpeleta, ha infatti finito per giocare un mezzo tiro mancino persino a quel Fabio Quartararo che ne era stato finora interprete eccezionale. El Diablo, all’ombra vacante del muraglione di Aragon, è naufragato tra i flutti di centro gruppo in preda a una M1 che non voleva saperne di funzionare a dovere. Una rondine di certo non fa primavera e il vantaggio in classifica iridata resta comunque cospicuo, ma il weekend di Misano potrebbe rivelarsi un discreto banco di prova per testare la solidità - mentale e tecnica - di un connubio finora parso inattaccabile.

”. “Misano è un circuito che mi piace moltissimo, ma non sono l’unico a pensarla così dato che lo conosciamo davvero bene in tanti perché è per tanti che è il Gran Premio di casa” - risponde la Bestia in vista della trasferta romagnola - “Credo però di avere tutte le carte in regola

, che dopo alcuni fine settimana in cui la sfortuna era riuscita ad avere la meglio sulla velocità ha centrato in maniera perentoria tanto la Q1 in qualifica quanto la top ten in gara. “Questa volta credo che sia andato

. Il #9 ha chiuso in 15^ posizione una trasferta che, per via del mastodontico rettifilo che caratterizza l’ultimo settore di Aragon, sulla carta era tutto tranne che semplice per lui e la sua minuta RC16. A lui, che in sella alla sua KTM ha più volte dovuto fare fronte a comportamenti anomali delle Michelin, abbiamo chiesto di interpretare le dichiarazioni post gara (critiche nei confronti del fornitore francese) rilasciate da Fabio Quartararo.

“È sempre molto difficile valutare le performance di una gomma, perché comunque non si conoscono bene le condizioni del tracciato” - spiega Petrux - “Capita molto spesso in gara che si trovi meno grip di quello che si era incontrato nei giorni precedenti. Spesso ci accorgiamo di essere alle prese con uno pneumatico meno performante di un altro, soprattutto in qualifica quando montiamo due gomme uguali una dietro l’altra, e quindi ci sono delle anomalie su pneumatici che sulla carta dovrebbero essere invece identici. Stiamo cercando anche assieme a Michelin di capire il perché si verifichino queste incongruenze, che colpiscono tutti senza un motivo o un preavviso particolare”.

- bene - a centro gruppo, e l’unico rammarico di entrambi è quello di non essere riusciti ad agganciarsi al trenino in lotta per il podio.

sono chiamati a scendere in pista tra i cordoli dell’amica Misano. Il #21 e il #14 in terra ispanica hanno messo in mostra i muscoli