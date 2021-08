MotoGP, dietro la visiera: GP d'Austria 2021

ci aveva messi in guardia: correre per due weekend di seguito tra i cordoli dello stesso circuito non è necessariamente garanzia

di chi ha un Mondiale per cui lottare e dunque punti in classifica da racimolare. Una vittoria, ottenuta peraltro nel giardino di casa di quella KTM sulla quale è in sella, arrivata al termine di un Gran Premio che molto di sé ha fatto parlare.

Alla fine, al termine della più classica delle gare flag-to-flag, l’ha spuntata l’audace proverbialmente aiutato - anche - dalla fortuna. Brad Binder e la sua calcolata incoscienza nel non voler salire in sella alla moto munita di gomme da bagnato hanno avuto la meglio sulle valutazioni, prudenti e sensate, di chi ha un Mondiale per cui lottare e dunque punti in classifica da racimolare. Una vittoria, ottenuta peraltro nel giardino di casa di quella KTM sulla quale è in sella, arrivata al termine di un Gran Premio che molto di sé ha fatto parlare.

Alla fine, al termine della più classica delle gare flag-to-flag, l’ha spuntata l’audace proverbialmente aiutato - anche - dalla fortuna. Brad Binder e la sua calcolata incoscienza nel non voler salire in sella alla moto munita di gomme da bagnato hanno avuto la meglio sulle valutazioni, prudenti e sensate, di chi ha un Mondiale per cui lottare e dunque punti in classifica da racimolare. Una vittoria, ottenuta peraltro nel giardino di casa di quella KTM sulla quale è in sella, arrivata al termine di un Gran Premio che molto di sé ha fatto parlare.