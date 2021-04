MotoGP, dietro la visiera: GP Doha 2021

Il circuito di Losail ha un layout particolarmente favorevole alle Ducati, ma le Yamaha non lo sanno e quindi si portano a casa le vittorie di entrambi i GP corsi sull’asfalto del Qatar. È così, in barba al calabrone protagonista del “racconto” originario, che credo possano essere descritti in estrema sintesi i primi due weekend di gara della stagione 2021 della MotoGP.

Il circuito di Losail ha un layout particolarmente favorevole alle Ducati, ma le Yamaha non lo sanno e quindi si portano a casa le vittorie di entrambi i GP corsi sull’asfalto del Qatar. È così, in barba al calabrone protagonista del “racconto” originario, che credo possano essere descritti in estrema sintesi i primi due weekend di gara della stagione 2021 della MotoGP.

. Su un circuito tradizionalmente amico alla cavalleria pesante di Borgo Panigale, i leggeri e maneggevoli diapason di Iwata hanno suonato una sinfonia che in pochi si sarebbero aspettati di ascoltare al via di questa stagione. Tra le mani del #12 e del #20 le M1 sono state rasoi implacabili tra le pieghe di Losail, lì dove il recente passato le aveva relegate al ruolo di comprimari durante i duelli all’arma bianca combattuti da Ducati e Honda. Troppo presto e troppo poco, per considerare Viñales e Quartararo papabili protagonisti nella corsa al Titolo? Molto probabile, soprattutto in presenza dell’assenza di chi giunge da Cervera. Ma i due GP del Qatar sono stati un segnale di ripresa necessario per due piloti e per una Casa che a fine 2020 parevano preda di demoni che i cordoli non riuscivano a esorcizzare. E che ora, a differenza dell’anno passato, possono accarezzare l’idea di recitare un ruolo da protagonisti che la scorsa stagione pareva non essere proprio scritto per loro.

Ci si attendevano le Ducati ufficiali ed è spuntato Viñales , ci si attendevano le Ducati Pramac ed è spuntato Quartararo . Su un circuito tradizionalmente amico alla cavalleria pesante di Borgo Panigale, i leggeri e maneggevoli diapason di Iwata hanno suonato una sinfonia che in pochi si sarebbero aspettati di ascoltare al via di questa stagione. Tra le mani del #12 e del #20 le M1 sono state rasoi implacabili tra le pieghe di Losail, lì dove il recente passato le aveva relegate al ruolo di comprimari durante i duelli all’arma bianca combattuti da Ducati e Honda. Troppo presto e troppo poco, per considerare Viñales e Quartararo papabili protagonisti nella corsa al Titolo? Molto probabile, soprattutto in presenza dell’assenza di chi giunge da Cervera. Ma i due GP del Qatar sono stati un segnale di ripresa necessario per due piloti e per una Casa che a fine 2020 parevano preda di demoni che i cordoli non riuscivano a esorcizzare. E che ora, a differenza dell’anno passato, possono accarezzare l’idea di recitare un ruolo da protagonisti che la scorsa stagione pareva non essere proprio scritto per loro.

Ci si attendevano le Ducati ufficiali ed è spuntato Viñales , ci si attendevano le Ducati Pramac ed è spuntato Quartararo . Su un circuito tradizionalmente amico alla cavalleria pesante di Borgo Panigale, i leggeri e maneggevoli diapason di Iwata hanno suonato una sinfonia che in pochi si sarebbero aspettati di ascoltare al via di questa stagione. Tra le mani del #12 e del #20 le M1 sono state rasoi implacabili tra le pieghe di Losail, lì dove il recente passato le aveva relegate al ruolo di comprimari durante i duelli all’arma bianca combattuti da Ducati e Honda. Troppo presto e troppo poco, per considerare Viñales e Quartararo papabili protagonisti nella corsa al Titolo? Molto probabile, soprattutto in presenza dell’assenza di chi giunge da Cervera. Ma i due GP del Qatar sono stati un segnale di ripresa necessario per due piloti e per una Casa che a fine 2020 parevano preda di demoni che i cordoli non riuscivano a esorcizzare. E che ora, a differenza dell’anno passato, possono accarezzare l’idea di recitare un ruolo da protagonisti che la scorsa stagione pareva non essere proprio scritto per loro.

– “Credo che possa essere una stagione positiva per Yamaha, e con questi piloti penso che ci sia il potenziale per fare molto bene”. Sempre che, come nelle grandi storie, la presenza di due galli in un pollaio non conduca alla distruzione totale dell’aia. “Il rapporto tra i due? Chissà, dipende da molti fattori. Ci sono molti tipi di compagni di squadra, nel mondo dei motori” – prosegue il Dovi, al quale abbiamo chiesto anche se (e quanto) possa fare comodo avere dal lato opposto del garage un pari quantitativo di talento – “Avere dall’altra parte del box un pilota forte, competitivo,

“Secondo me quella formata da Quartararo e Viñales è una coppia molto forte quest’anno” – ci dice Andrea Dovizioso – “Credo che possa essere una stagione positiva per Yamaha, e con questi piloti penso che ci sia il potenziale per fare molto bene”. Sempre che, come nelle grandi storie, la presenza di due galli in un pollaio non conduca alla distruzione totale dell’aia. “Il rapporto tra i due? Chissà, dipende da molti fattori. Ci sono molti tipi di compagni di squadra, nel mondo dei motori” – prosegue il Dovi, al quale abbiamo chiesto anche se (e quanto) possa fare comodo avere dal lato opposto del garage un pari quantitativo di talento – “Avere dall’altra parte del box un pilota forte, competitivo, fa comodo perché da lui puoi sempre apprendere qualcosa, puoi studiarlo costantemente. Neppure quando si vince si è davvero perfetti, e dunque ci sono sempre punti, aspetti, in cui alcuni piloti possono fare qualcosa meglio di te”.

“Secondo me quella formata da Quartararo e Viñales è una coppia molto forte quest’anno” – ci dice Andrea Dovizioso – “Credo che possa essere una stagione positiva per Yamaha, e con questi piloti penso che ci sia il potenziale per fare molto bene”. Sempre che, come nelle grandi storie, la presenza di due galli in un pollaio non conduca alla distruzione totale dell’aia. “Il rapporto tra i due? Chissà, dipende da molti fattori. Ci sono molti tipi di compagni di squadra, nel mondo dei motori” – prosegue il Dovi, al quale abbiamo chiesto anche se (e quanto) possa fare comodo avere dal lato opposto del garage un pari quantitativo di talento – “Avere dall’altra parte del box un pilota forte, competitivo, fa comodo perché da lui puoi sempre apprendere qualcosa, puoi studiarlo costantemente. Neppure quando si vince si è davvero perfetti, e dunque ci sono sempre punti, aspetti, in cui alcuni piloti possono fare qualcosa meglio di te”.

Ora le Yamaha sono attese a Portimao, un circuito che sulla carta dovrebbe favorire la loro maneggevolezza ancor più di quanto non sia riuscito a fare Losail. “Portimao è una pista molto particolare, per certi versi persino anomala per i piloti più… navigati della MotoGP. Ci sono parecchi saliscendi, è abbastanza lenta, e dato che oltretutto è anche piuttosto ‘compatta’, sfruttare le importanti potenze delle MotoGP non è impresa facile ” – ci racconta ancora Andrea Dovizioso – “Può fare comodo avere una moto agile, che sia stabile poi a livello d’impennata, perché in discesa l’anteriore si alza molto facilmente. In più, Portimao è anche faticosa per via dei tanti cambi di direzione ed esigente dal punto di vista del consumo gomme: riuscire a gestire bene gli pneumatici potrebbe rivelarsi la carta vincente”.

Ora le Yamaha sono attese a Portimao, un circuito che sulla carta dovrebbe favorire la loro maneggevolezza ancor più di quanto non sia riuscito a fare Losail. “Portimao è una pista molto particolare, per certi versi persino anomala per i piloti più… navigati della MotoGP. Ci sono parecchi saliscendi, è abbastanza lenta, e dato che oltretutto è anche piuttosto ‘compatta’, sfruttare le importanti potenze delle MotoGP non è impresa facile ” – ci racconta ancora Andrea Dovizioso – “Può fare comodo avere una moto agile, che sia stabile poi a livello d’impennata, perché in discesa l’anteriore si alza molto facilmente. In più, Portimao è anche faticosa per via dei tanti cambi di direzione ed esigente dal punto di vista del consumo gomme: riuscire a gestire bene gli pneumatici potrebbe rivelarsi la carta vincente”.

nessun dubbio in proposito” – ci assicura il #04 – “Di talenti come lui lo sport sentirà sempre la mancanza: sono piloti che non solo vincono tanto, ma addirittura riescono a trovare soluzioni lì dove servono. Il suo ritorno serve, soprattutto alla Honda”. Che, dispersa anche nel fine settimana di Losail,

Carta vincente che, a breve, potrebbe tornare nel mazzo della Honda. Il turning point di questa prima parte di 2021, per la Casa Alata, è il 12 aprile . Sarà infatti quello il momento in cui Marc Marc Márquez , che scorrazza da settimane tra Jerez e Portimao proseguendo il lungo (e quasi concluso) processo di riabilitazione, si sottoporrà ad un nuovo controllo medico che deciderà del suo immediato futuro. “Marc nel 2020 è mancato alla MotoGP, nessun dubbio in proposito” – ci assicura il #04 – “Di talenti come lui lo sport sentirà sempre la mancanza: sono piloti che non solo vincono tanto, ma addirittura riescono a trovare soluzioni lì dove servono. Il suo ritorno serve, soprattutto alla Honda”. Che, dispersa anche nel fine settimana di Losail, non potrebbe proprio negare quanto detto dal Dovi.

Carta vincente che, a breve, potrebbe tornare nel mazzo della Honda. Il turning point di questa prima parte di 2021, per la Casa Alata, è il 12 aprile . Sarà infatti quello il momento in cui Marc Marc Márquez , che scorrazza da settimane tra Jerez e Portimao proseguendo il lungo (e quasi concluso) processo di riabilitazione, si sottoporrà ad un nuovo controllo medico che deciderà del suo immediato futuro. “Marc nel 2020 è mancato alla MotoGP, nessun dubbio in proposito” – ci assicura il #04 – “Di talenti come lui lo sport sentirà sempre la mancanza: sono piloti che non solo vincono tanto, ma addirittura riescono a trovare soluzioni lì dove servono. Il suo ritorno serve, soprattutto alla Honda”. Che, dispersa anche nel fine settimana di Losail, non potrebbe proprio negare quanto detto dal Dovi.