MotoGP, dietro la visiera: GP Jerez 2021

Si respira dunque gioia a pieni polmoni, all’interno del box Ducati. Per Jack Miller, certamente, ma anche per Pecco Bagnaia. Formichina, Francesco. Finora per lui nessuna vittoria, eppure, dopo 4 GP, davanti a tutti nella classifica piloti c’è proprio il #63. Segno di un vento tecnico che sta cambiando? Jerez, dati alla mano, nella storia recente non è mai stata terra di conquista per Borgo Panigale. Stretto, tortuoso e ventoso, avviluppato su se stesso, l’Angel Nieto aveva contribuito a evidenziare i limiti delle Desmosedici piuttosto che esaltarne le qualità. Con l’amica Losail avara di soddisfazioni, a darne è stata invece proprio l’ostica Jerez: lì dove, in un 2021 che pare poter raccontare una storia diversa, magari a tinte rosse, è arrivata una doppietta Ducati che non ha lasciato spazio a repliche.