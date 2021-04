MotoGP, dietro la visiera: GP Portogallo 2021

“Quella di Jerez è una pista davvero molto piccola, quasi stretta se paragonata alle dimensioni di una MotoGP” – prosegue il Dovi – "È un tracciato molto affascinante, soprattutto quando c’è poco vento, ed è davvero difficile perché bisogna essere cicatriziali nelle sezioni guidate. Il tempo? Lo si fa soprattutto nei curvoni veloci, quindi in Curva 11 e Curva 12”. E dei consigli di Andrea Dovizioso c’è da fidarsi ancora più del solito, dato che il #04 è reduce da una sessione di test con Aprilia andata in scena proprio sull’asfalto dell’Angel Nieto. “Tornare in sella a una MotoGP è sempre una sensazione bellissima, perché la potenza e la rigidità di una MotoGP sono un qualcosa di unico” – ci racconta il forlivese – “Puoi davvero mettere tanta intensità nei giri e nei turni che fai. Quello che riesce a trasmetterti una MotoGP non riuscirebbe a dartelo nessun’altra moto al mondo ”.

“Considerando quanto siamo andati forte in gara possiamo dire che sì, al sabato ci è mancata un po’ di velocità ” – spiega ancora Bastianini – “Purtroppo ho faticato sin dalle FP1, e nonostante fossimo riusciti a migliorarci turno dopo turno questo non è bastato per partire più avanti”. Le difficoltà in qualifica non hanno però demoralizzato il #23, autore di una prima parte di stagione davvero positiva. “Sono 9° in classifica piloti, e fa piacere il fatto che sia sempre riuscito a conquistare punti” – aggiunge Enea – “In Portogallo ho addirittura fatto meglio rispetto al Qatar, e sono sincero quando dico che non me l’aspettavo. Confesso che speravo in un inizio simile, ma probabilmente siamo andati anche oltre quelle che erano le nostre previsioni ”.

